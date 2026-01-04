Las 5 cosas que debes saber sobre la captura de Maduro y el ataque de EE.UU. en Venezuela
Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español
Así reaccionaron líderes de la región al ataque de EE.UU. y la captura de Maduro. ¿Qué carta le queda al chavismo? La advertencia de Trump a Petro. Esta es una edición especial del 5 cosas. Primero la verdad.
EE.UU. lanzó una operación militar en Venezuela, atacó instalaciones y capturó a Nicolás Maduro y su esposa, argumentando motivos como narcotráfico, migración e inseguridad tras meses de presión y señalamientos al régimen. La acción busca llevarlo ante la justicia estadounidense y promover una transición política.
- De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.
- Visualización del ataque de EE.UU. a Venezuela en 8 imágenes
- Trump muestra un nuevo nivel de poder global sin restricciones con la captura de Maduro
- ¿Qué implica el ataque de EE.UU. a Venezuela para el precio de la gasolina y para la mayor reserva de petróleo del mundo?
- ANÁLISIS: Trump atacó Venezuela y arrestó a su presidente. ¿Es legal?
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Estados Unidos “administrará” Venezuela de manera indefinida después de capturar a Maduro. Trump dijo que Estados Unidos tomaría el control de las enormes reservas de petróleo de Venezuela y reclutaría a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la devastada industria del país. Sigue los últimos desarrollos.
- Del descrédito al nerviosismo, los venezolanos evitan las calles tras ataques de EE.UU.
- “Nunca pensé ver a mi país bombardeado”. La diáspora venezolana celebra la captura de Maduro, pero le preocupa el futuro
- ANÁLISIS: Trump con su mano dura hace una gran apuesta por Venezuela, pero evoca pesadillas de cambio de regímenes
Líderes mundiales reaccionaron de forma dividida al ataque militar de EE. UU. en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: unos celebraron la caída del mandatario y apoyan la transición, mientras otros condenaron la intervención por violar la soberanía y pidieron respeto al derecho internacional.
- Diosdado Cabello condena captura de Maduro: Fue “un ataque criminal, terrorista” contra Venezuela
- Trump cuestiona el liderazgo de Machado y la oposición venezolana, por ahora, mantiene el silencio
- María Corina Machado dice que Edmundo González debe asumir como “legítimo presidente” de Venezuela
- La vicepresidenta de Venezuela exige “la inmediata liberación” de Maduro y su esposa
Tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU., la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando constitucional y condenó el ataque, afirmando que Maduro sigue siendo el único presidente y exigiendo su liberación. Su rol destaca en un chavismo que busca resistir y mantener el poder en medio de la crisis política. Si hay un plan B que no pase por la Casa Blanca, todavía no hay señales.
- ¿Quién es Delcy Rodríguez, la figura del chavismo al frente de Venezuela tras la captura de Maduro?
- ¿Cuán aislada está Venezuela tras la captura de Maduro? El estado de las fronteras y los vuelos
El presidente Donald Trump lanzó el sábado una dura advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al citar la preocupación por el narcotráfico tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar a gran escala. “Tiene fábricas donde hace cocaína”, dijo Trump. “Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos”, y agregó: “Así que tiene que cuidar su trasero”.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.