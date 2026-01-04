El sorprendente plan de EE.UU. en Venezuela conlleva enormes riesgos para Trump

Análisis de Stephen Collinson, CNN

Los defensores del presidente de EE.UU., Donald Trump, tenían la mitad de razón.

El derrocamiento estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no es una copia exacta del cambio de régimen atormentado que destruyó el Gobierno y la sociedad civil de Iraq.

La estrategia emergente de la Casa Blanca, en cambio, se parece más a una decapitación de régimen que está evolucionando hacia la coerción de los lugartenientes que le quedaron a Maduro. La administración exige la aquiescencia al sueño de Trump de un hemisferio occidental obediente y MAGAficado.

El punto focal del esfuerzo es la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la líder interina en Caracas desde que una espectacular operación de fuerzas especiales estadounidenses sacó a Maduro de su cama y lo llevó a Nueva York, donde comparecerá ante el tribunal este lunes.

Trump declaró la tarde del domingo que EE.UU. estaba dirigiendo Venezuela a través de su presión sobre Rodríguez, ahora presidenta en funciones. “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, dijo a los periodistas. “Eso significa que estamos a cargo. Nosotros estamos a cargo”.

El espectáculo de un presidente estadounidense afirmando estar “a cargo” de una nación soberana a unos 1.000 kilómetros del territorio continental de EE.UU. —incluso si no es estrictamente cierto— muestra hasta qué punto Trump ha endurecido fundamentalmente la postura del país ante el mundo y revela su ambición de ejercer un poder expansivo. Y, al parecer, Trump se siente envalentonado por la incursión en Venezuela, diciendo a los periodistas el domingo que Colombia está “muy enferma” y que “México tiene que ponerse las pilas”.

Cooptar lo que queda del régimen de Maduro requeriría menos sangre y tesoros estadounidenses que los fallidos esfuerzos de construcción nacional en las guerras posteriores al 11 de septiembre. Pero esa ruta trae sus propias complicaciones y tiene posibilidades inciertas dadas las cambiantes condiciones políticas. Y podría crear una consecuencia inesperada e inmediata de la caída de Maduro: un giro contraintuitivo de EE.UU. alejándose del movimiento democrático venezolano.

Los esfuerzos apresurados en Washington por armar un camino viable hacia adelante en Venezuela coincidieron el domingo con la creciente furia entre los demócratas por el fracaso de Trump en buscar la autorización del Congreso para lo que parecía un acto de guerra. Los primeros indicios sugieren que los republicanos se mantienen firmes detrás de un presidente al que rara vez han desafiado. Pero tomará tiempo evaluar si otra aventura de política exterior ampliará las divisiones en el movimiento MAGA de Trump.

El Gobierno de Trump ahora lidia con las complejas consecuencias de la orden sensacionalista de su jefe de realizar una audaz incursión militar. Camina en una delgada línea mientras intenta asegurar una fuente estable de autoridad en Caracas. Y busca evitar el tipo de purgas de altos funcionarios que podrían provocar el colapso del Gobierno y desencadenar un conflicto civil, lo que convertiría el último triunfo de Trump en un desastre político en un año electoral intermedio en Estados Unidos.

Trump creó una tormenta el sábado cuando dijo que EE.UU. “dirigiría” Venezuela antes de una transición política. También aumentó los temores de imperialismo del siglo XXI al obsesionarse por conseguir para EE.UU. una parte de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, apareció el domingo en programas de noticias para disipar las comparaciones con Iraq hechas por lo que llamó analistas de “hora de los payasos”.

Dijo que EE.UU. mantendría su embargo petrolero tipo “cuarentena” para obligar a los líderes restantes de Venezuela a obedecer las órdenes de Trump. El poder militar estadounidense, recién demostrado, también debería concentrar las mentes en la capital venezolana.

“Queremos que el narcotráfico se detenga. Queremos que no vengan más pandilleros hacia nosotros. No queremos ver la presencia iraní y, por cierto, la cubana que hubo antes”, dijo Rubio en “Face the Nation”, de CBS.

“Queremos que la industria petrolera de ese país no beneficie a piratas y adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo. […] Insistimos en ver que eso suceda”, dijo Rubio.

El senador republicano Tom Cotton, un aliado clave de Trump, resumió el enfoque de la estrategia en “State of the Union”, de CNN. Le dijo a Dana Bash: “Cuando el presidente dijo que Estados Unidos va a dirigir Venezuela, significa que los nuevos líderes de Venezuela deben cumplir nuestras demandas”.

En resumen, el plan de Trump para Venezuela es coaccionar a su presidenta interina para que se convierta en instrumento de su poder dentro de su propio país. Como dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a CBS News el sábado, “El presidente Trump pone las condiciones. […] ha demostrado el liderazgo estadounidense y será capaz de dictar a dónde vamos después”.

La espectacular redada relámpago de fuerzas especiales que capturó a Maduro y a su esposa parece, a primera vista, en el inmediato después, como uno de los intentos más exitosos de la CIA y las Fuerzas Armadas estadounidenses para moldear la geopolítica del “patio trasero”, una preocupación de los presidentes durante más de 200 años.

Si Trump tiene éxito tras años de negligencia estadounidense en América Latina, podría convertir a un enemigo en un Estado dócil y avanzar en su esfuerzo de transformar el hemisferio occidental en una región de poderes pro-EE.UU. Podría aliviar la penuria de la economía venezolana haciendo que los ingresos petroleros vuelvan a fluir; desbaratar los cárteles de drogas; y expulsar las influencias rusa y china, que amenazan la seguridad nacional de EE.UU.

Washington quiere un socio en Caracas para concretar los acuerdos con los que Maduro se negó. “Simplemente no podíamos trabajar con él. No es una persona que haya cumplido nunca ninguno de los acuerdos que hizo”, dijo Rubio a CBS.

La suposición de que Rodríguez u otro sobreviviente del régimen ayudarán a Estados Unidos es correcta en teoría. Las personas fuera del círculo de poder no tienen acceso a las conversaciones y el trabajo entre bastidores de los diplomáticos estadounidenses y las agencias de inteligencia con figuras del régimen. Fuentes dijeron a CNN que se había identificado a Rodríguez como alguien que podría proporcionar una gobernabilidad más estable que Maduro.

Sin embargo, la vicepresidenta ha sido públicamente mordaz sobre la destitución de Maduro, y otras figuras claves han prometido apoyar al régimen. Rodríguez puede necesitar evitar cualquier muestra pública de traición para mantenerse a salvo en Venezuela. Pero luego de retratarla como cooperativa el sábado, Trump lanzó una oscura amenaza el domingo. “Si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy grande, probablemente mayor que Maduro”, dijo a The Atlantic.

La tarde del domingo, Rodríguez emitió un comunicado más conciliador ofreciendo una “agenda de cooperación” con Estados Unidos.

Trump y varios miembros clave de su administración han advertido que si los funcionarios venezolanos no colaboran, podrían enfrentarse a otro ataque estadounidense, incluso mayor. Pero sus amenazas plantean una pregunta clave: ¿Puede realmente Washington obligar a los líderes venezolanos a cumplir mediante la presión de una armada naval en alta mar, incursiones de fuerzas especiales, operaciones de inteligencia o la amenaza de ataques aéreos?

Ivo Daalder, exembajador de EE.UU. en la OTAN, dijo a CNN el domingo que era imposible para la administración Trump “dirigir” Venezuela sin comprometer los recursos necesarios para gobernarla adecuadamente.

“Esta desconexión entre los medios que hemos desplegado y los objetivos que hemos fijado va a volverse en nuestra contra”, dijo Daalder.

Ya parece que EE.UU. corre el riesgo de caer otra vez en una de las trampas recurrentes de su política exterior moderna: crear planes que parecen sólidos en Washington, pero que se desvanecen al contacto con la realidad de una nación extranjera.

Rodríguez puede parecer una fuerza estabilizadora para los funcionarios estadounidenses. Como exdiplomática, tiene buenos contactos en el extranjero y en la industria petrolera.

Pero durante mucho tiempo ha sido un rostro clave del régimen de Maduro y de su predecesor Hugo Chávez. No hay señales de que haya renunciado a la ideología de ultraizquierda de la revolución. Y la propia Rodríguez puede tener un margen de maniobra o cooperación limitado con EE.UU. en la maraña de corrientes y “hombres fuertes” que caracterizan los círculos internos del régimen en Caracas.

“No tiene el apoyo entre los diversos actores armados”, dijo Daniel Lansberg-Rodriguez, consultor de riesgos geopolíticos, a Boris Sanchez, de CNN, el domingo. “Va a tener que equilibrar a las personas que sí tienen buenos contactos allí, manteniéndolos balanceados con las instrucciones que supuestamente está recibiendo de [Washington] D.C.”

La importancia emergente de la presidenta interina para la administración significa que corre el riesgo de convertirse en una plataforma frágil para toda la apuesta de Trump en Venezuela.

“Delcy Rodríguez es una figura muy poderosa en sí misma, elegida personalmente por Maduro”, dijo el senador demócrata Chris Murphy en “State of the Union”.

“No hay realmente ninguna explicación de cómo los intereses estadounidenses cambian en absoluto con un Gobierno de Rodríguez que ahora parece estar decidido a continuar y llevar adelante las políticas de Nicolás Maduro”, dijo Murphy.

Incluso Cotton esperará y verá. “No creo que podamos confiar en que Delcy Rodríguez será amigable con Estados Unidos hasta que lo demuestre”, le dijo a Bash, de CNN.

Quizás el momento más impactante en la conferencia de prensa de Trump el sábado en Mar-a-Lago fue el rechazo del presidente a María Corina Machado. La laureada con el Premio Nobel de la Paz es acreditada por orquestar la campaña del candidato opositor Edmundo González, a quien se considera el ganador de las elecciones del año pasado, un resultado que Maduro se negó a reconocer.

El Gobierno de EE.UU. ha dicho constantemente que González es el presidente legítimo de Venezuela. Muchas personas supusieron que cualquier destitución de Maduro por parte de EE.UU. conduciría rápidamente a la instalación de González como presidente.

Pero Trump dijo que Machado “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

El alejamiento de la administración del movimiento democrático y el compromiso con los remanentes del régimen es un golpe para los venezolanos que esperaban que su largo tormento político llegara a su fin.

Rubio, quien durante mucho tiempo ha apoyado a Machado y los movimientos democráticos en América Latina, trató de cuadrar un círculo políticamente incómodo. “Aquí tiene que haber un poco de realismo”, dijo a CBS.

“Han tenido este régimen… en el poder durante 15 o 16 años y todos preguntan por qué 24 horas después de que Nicolás Maduro fue arrestado no hay una elección programada para mañana. Eso es absurdo”, dijo Rubio.

Rubio argumentó que “estas cosas llevan tiempo” y que si bien esperaba ver a Venezuela pasar a una democracia, los intereses nacionales de EE.UU. eran la preocupación inmediata.

Este pragmatismo de la administración Trump está alimentando la ira en el Capitolio.

“Dios mío, somos los Estados Unidos de América, ¿verdad?” dijo el representante Jim Himes, el principal demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en “State of the Union”.

“Nos importa —o al menos solíamos preocuparnos— por las normas democráticas. Solíamos preocuparnos por la idea de que la gente debería tener algo que decir sobre quién los gobierna”, dijo Himes.

Trump claramente tiene prisa por el petróleo venezolano, y quiere dominar el hemisferio occidental. Pero al cortejar a los remanentes del régimen de Maduro, EE.UU. corre el riesgo de volverse cómplice de la represión impuesta por un Gobierno que ha despreciado durante mucho tiempo.

