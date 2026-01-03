Visualización del ataque de EE.UU. a Venezuela en 8 imágenes

Por Allegra Goodwin, Isaac Yee, Avery Schmitz y Thomas Bordeaux, CNN

Una nueva y dramática fase del enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y Venezuela comenzó el sábado, cuando Estados Unidos lanzó una serie de ataques a gran escala, seguidos horas después por el anuncio de Trump de que el presidente Nicolás Maduro había sido capturado por las fuerzas estadounidenses y expulsado del país.

Esto es lo que podemos decir sobre la incursión, denominada “Operation Absolute Resolve” por las autoridades estadounidenses, utilizando videos e imágenes verificadas del lugar de los hechos, imágenes satelitales y otra información de fuentes abiertas.

Aunque la planificación de los ataques se había llevado a cabo en secreto desde diciembre, en una conferencia de prensa el sábado desde su club de Mar-a-Lago, Trump declaró que tomó la decisión final de atacar a las 23:46 hora de Venezuela (22:46 ET) del día anterior.

Informes de fuertes explosiones y aeronaves volando a baja altura en Caracas, la capital venezolana, comenzaron a llegar poco antes de las 2:00 a. m., hora local. Un video que muestra múltiples explosiones e incendios provenientes de la zona de la instalación militar de Fuerte Tiuna fue captado a la 1:58 a. m., según metadatos. Un residente local, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, informó a CNN que las explosiones continuaron hasta alrededor de las 3:00 a. m.

CNN verificó ataques aproximadamente a la misma hora contra al menos siete infraestructuras clave, incluyendo el puerto de La Guaira, ubicado a menos de 16 kilómetros al norte del centro de Caracas, y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como el aeropuerto de La Carlota.

Otros objetivos incluyeron el observatorio astronómico y meteorológico nacional en la capital, así como una antena de comunicaciones al sur de Caracas, que se vio ardiendo en imágenes geolocalizadas por CNN.

En un segundo aeropuerto en Higuerote, a unos 83 kilómetros al este de la capital, unas imágenes dramáticas, verificadas por CNN, mostraron un gran incendio y explosiones que comenzaron poco antes de las 2:00 a. m., según un testigo presencial. En el video se podían ver múltiples bolas de fuego formando un arco en el cielo, compatibles con municiones, como las utilizadas por los sistemas de defensa aérea, que se estaban quemando.

Un residente de Higuerote, un pueblo costero, declaró a CNN que se despertó con lo que inicialmente creyó que eran fuegos artificiales, antes de que más explosiones resonaran por la zona y el cielo se tornara repentinamente rojo.

“En ese momento me di cuenta de que era algo más grave”, dijo el joven de 23 años, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad. “Mis vecinos empezaron a gritar y a correr por la calle, así que salí y vi una enorme columna de humo”.

“Se quedó en silencio durante unos 20 minutos y luego pudimos escuchar aviones de nuevo, y luego dos explosiones más”, añadió. “Después de eso, todo temblaba”.

Mientras las explosiones resonaban en Caracas y las ciudades aledañas, una misión separada para capturar al líder venezolano Maduro también estaba en marcha, según Trump, en una conferencia de prensa el sábado desde su club Mar-a-Lago.

El presidente dijo que helicópteros militares estadounidenses aterrizaron a las 2:01 a. m., hora local, mientras Maduro intentaba ingresar a un refugio de acero, pero no pudo cerrar la puerta antes de ser detenido por las fuerzas estadounidenses. En un video verificado por CNN, se ve a los helicópteros dirigiéndose hacia la zona del complejo militar Fuerte Tiuna.

Las fuerzas estadounidenses estaban “sobre el agua” y fuera de Venezuela a las 4:29 a. m., hora local, con “personas acusadas a bordo”, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. En declaraciones previas el sábado a Fox News, Trump dijo que vio la captura en tiempo real, “como un programa de televisión”.

Trump anunció públicamente la operación a las 4:21 a. m., hora de Venezuela, en una publicación en Truth Social, indicando que Maduro había sido capturado junto con su esposa, Cilia Flores. Fuerzas de élite estadounidenses los sacaron a rastras de su dormitorio durante la redada, según informaron fuentes a CNN.

Una imagen que Trump compartió en Truth Social más tarde el sábado mostraba a Maduro a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, según el presidente estadounidense.

Maduro ya ha aterrizado en Estados Unidos, donde se espera que enfrente cargos por drogas y armas en Manhattan, según funcionarios estadounidenses.

Al amanecer en Venezuela, los daños causados ​​por los ataques nocturnos se hicieron evidentes. Imágenes geolocalizadas en la base aérea de La Carlota mostraron un lanzamisiles antiaéreos de alcance medio Buk-M2, que parecía haber sido destruido por un ataque. Otro video del aeropuerto de Higuerote mostró graves daños en un edificio y un avión destruido, junto con lo que parecía ser un sistema de defensa aérea dañado. Una imagen satelital del aeropuerto, revisada por CNN, parece mostrar un cráter en la pista y una marca de quemadura cerca del edificio dañado.

Los ataques también causaron daños significativos en el Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, según revela el análisis de imágenes satelitales. En una imagen proporcionada por Vantor, un búnker parece haber sido destruido junto a un campo que aún estaba en llamas. No quedó claro de inmediato si Maduro se refugiaba en estas instalaciones en ese momento. Varias otras estructuras en el lugar, incluyendo refugios para vehículos y una central eléctrica, también fueron destruidas, según el análisis de la imagen.

