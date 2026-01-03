Trump cuestiona el liderazgo de Machado y la oposición venezolana, por ahora, mantiene el silencio

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington se encargará de gobernar Venezuela tras la captura del mandatario Nicolás Maduro, descartando tanto la continuación de la administración chavista como el manejo de la oposición venezolana, que esperaba asumir el poder.

Trump dijo en una conferencia de prensa que no considera que la líder opositora María Corina Machado cuente con el respaldo necesario para gobernar el país. “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni con el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, dijo Trump sobre la más reciente ganadora del premio Nobel de la Paz.

El mandatario estadounidense no detalló a qué tipo de apoyo se refería al respecto de Machado, una exdiputada que se impuso por amplia diferencia en las últimas primarias opositoras. CNN consultó a los equipos de comunicación de Machado y del excandidato presidencial Edmundo González sobre estas declaraciones y espera respuesta.

La oposición asegura que González ganó las elecciones presidenciales de julio de 2024 con 67 % de los votos, frente al 30 % de Maduro, y presentó la mayoría de las actas para acreditarlo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró vencedor a Maduro sin divulgar los detalles del conteo, una decisión que no fue reconocida por buena parte de la comunidad internacional.

Más temprano, Machado dijo que González Urrutia “debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”. Incluso aliados de EE.UU., como los gobiernos de Argentina y de Ecuador, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se habían manifestado a favor de la oposición tras la detención de Maduro.

Trump fue consultado sobre si había estado en contacto con Machado desde la captura de Maduro y respondió que no. Interrogado por la prensa sobre si está dispuesto a trabajar con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Trump reconoció contactos con la funcionaria y señaló que ella se juramentó como presidenta, aunque recalcó que fue “elegida por Maduro”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.