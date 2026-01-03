María Corina Machado dice que Edmundo González debe asumir como “legítimo presidente” de Venezuela tras captura de Maduro

Por Sol Amaya, CNN en Español

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En su mensaje, Machado dijo que Edmundo González Urrutia debe asumir como “legítimo presidente” de Venezuela.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la fuerza armada nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, dice el mensaje de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y oranizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”, detalla el mensaje. Además, Machado llama a los venezolanos en el país a estar “listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”, y a los que están en el exterior, a permanecer “movilizados, activando a los gobiernos y los ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

“En estas horas decisivas, reciban todos mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alerta y en contacto”, concluye el mensaje publicado en su cuenta de X.

González Urrutia reposteó el comunicado de Machado desde su cuenta de X, con un breve mensaje: “Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Gonzalez Urrutia fue el candidato a presidente de la oposición venezolana en las elecciones del 28 de julio de 2024, luego de que Machado fuera inhabilitada. Tras esos comicios, el Consejo Nacional Electoral anunció la reelección de Nicolás Maduro como presidente sin presentar las actas. La oposición cuestionó los resultados y, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, publicó en una página web las actas recolectadas por sus testigos, presentándolas como evidencia de un fraude electoral. Sin embargo, Maduro siguió al mando a pesar de cuestionamientos a nivel internacional.

Machado, una de las voces más críticas del mandatario venezolano Nicolás Maduro y fundadora de Vente Venezuela, estuvo once meses viviendo en la clandestinidad en Venezuela por temor ante los riesgos que podían correr su vida y su libertad. Pero en diciembre dejó su país para viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz.

La salida se hizo mediante un operativo secreto en bote y luego en avión. Machado no llegó a tiempo para la ceremonia y su hija recibió el premio en su nombre. Pero la líder opositora sí apareció luego desde el balcón del hotel en Oslo para saludar a las personas que se habían acercado a celebrarla.

El 17 de diciembre, su equipo de prensa informó que Machado ya no se encontraba en Oslo, pero no dio detalles de a dónde había viajado y desde entonces se desconoce su paradero.

