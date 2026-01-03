La oposición de Venezuela celebró la captura de Maduro, pero Trump no parece interesado en trabajar con ellos

Análisis por Max Saltman y Alessandra Freitas, CNN

En las horas inmediatas tras los ataques aéreos en Caracas por Estados Unidos y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la acosada oposición venezolana estaba eufórica.

“Venezolanos, la hora de la libertad ha llegado”, declaró María Corina Machado, líder del movimiento de oposición venezolano y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Pero después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su falta de confianza en Machado y sugiriera que prefería asociarse con la lealista de Maduro, Delcy Rodríguez, los canales oficiales de la oposición permanecieron en silencio la mayor parte del día.

Pero después de que el presidente Donald Trump expresara su falta de confianza en Machado y sugiriera que, en cambio, se asociaría con la leal a Maduro, Delcy Rodríguez, los canales oficiales de la oposición permanecieron en silencio durante la mayor parte del día.

Machado había pedido la instalación inmediata de Edmundo González Urrutia como presidente y que el Ejército venezolano lo respaldara. La mayoría de los gobiernos occidentales consideran a González como el legítimo ganador de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.

“Hoy estamos preparados para hacer cumplir nuestro mandato y tomar el poder”, dijo Machado. “Mantengámonos vigilantes, activos y organizados hasta que se logre la transición democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.”

Luego vino una conferencia de prensa de Trump. Al ser consultado sobre si Machado tendría algún papel en el gobierno posterior a Maduro, el mandatario dijo que no había estado en contacto con ella y que, aunque Machado era una “mujer muy agradable”, “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país” para liderar Venezuela.

Hasta la noche del sábado, ni Machado ni González comentaron públicamente sobre las declaraciones de Trump. CNN contactó a los equipos de Machado y González sobre las declaraciones de Trump y está a la espera de una respuesta.

La fría respuesta de Trump hacia Machado puede parecer extraña: la líder opositora es una ferviente seguidora del presidente, dedicó su Premio Nobel a Trump, e incluso sugirió en al menos una entrevista que Maduro había “manipulado” las elecciones de Estados Unidos de 2020 en perjuicio de Trump.

Pero Elías Ferrer, fundador y director de Orinoco Research, dijo que no le sorprendía el aparente rechazo de Trump a Machado, señalando que rara vez la menciona en redes sociales.

Ferrer dijo a CNN que cree que Trump no quedó impresionado con la oposición venezolana durante su primer mandato, cuando su gobierno apoyó al político Juan Guaidó en su quijotesco intento de 2019 de tomar el liderazgo del país, respaldado por el parlamento.

Estados Unidos reconoció a Guaidó como presidente legítimo del país, al igual que más de 60 naciones, pero su movimiento se estancó poco después.

“Él realmente apoyaba a Juan Guaidó, pero salió mal”, dijo Ferrer. “Y luego Trump asumió las consecuencias, porque estaba promocionando a este tipo que resultó ser un completo fracaso”.

En su segundo mandato, Trump está más interesado en combatir el crimen, atacar narcolanchas y asegurar el acceso al petróleo, continuó Ferrer.

“Para esas cosas no se necesita una democracia modelo”, dijo Ferrer. “Solo se necesita un gobierno que sea complaciente de alguna manera.”

David Smilde, experto en Venezuela y profesor en la Universidad de Tulane, dijo a CNN que le llamó la atención que Trump ni siquiera mencionara la palabra “democracia” durante su conferencia de prensa.

“No parece que tengan en mente una transición democrática”, dijo Smilde. “Tienen en mente un país que sea amigable y abierto a los intereses de Estados Unidos, estable y económicamente productivo.”

“No parece que la democracia o María Corina Machado estén siquiera en el radar, en este momento”, añadió Smilde.

CNN contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios.

En lugar de Machado, Trump parece haberse enfocado en la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, una figura clave del Gobierno.

Trump anunció el sábado que EE.UU. “gobernaría” Venezuela hasta una “transición juiciosa”, mientras afirmaba que Rodríguez estaba “esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande”.

Rodríguez, miembro del Gobierno que enfrenta sanciones de Estados Unidos, aún no ha reconocido directamente el guiño de Trump, aunque dijo el sábado que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela.

“Nunca más seremos una colonia”, dijo Rodríguez, flanqueada por altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior Diosdado Cabello, quien fue mencionado en la misma acusación contra Maduro revelada por la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, tras el ataque de Estados Unidos.

Una residente de Caracas, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijo a CNN que le parecía “muy extraño” que Estados Unidos destituyera a Maduro pero dejara a Rodríguez al mando de Venezuela.

“No sé cuánto avanzamos quitando a Maduro pero dejándolos a ellos al mando, o a ella al mando”, dijo. “No veo que eso tenga mucho sentido.”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.