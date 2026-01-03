De la celebración a la condena: así reaccionan líderes de la región al ataque de EE.UU. en Venezuela y la captura de Maduro

Por Marisol Jimenez y Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Los presidentes y gobiernos de la región reaccionaron al operativo militar de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con mensajes que expusieron las marcadas diferencias sobre la crisis en Venezuela y el rol de Washington.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien desde la madrugada estuvo siguiendo los reportes de las explosiones en Caracas y otras ciudades del país. Posteriormente, expresó que su Gobierno “rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina” y pidió paz y diálogo. “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz”, agregó.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, aliado cercano del mandatario de EE.UU., Donald Trump, celebró el operativo con un mensaje en X: “La libertad avanza”. La Cancillería argentina dijo luego en un comunicado que “valora la decisión y la determinación” de Trump y manifestó su confianza en que la captura de Maduro “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia”. Además, el Gobierno dijo que espera que “esta nueva situación” posibilite que la oposición llegue al poder “conforme a la voluntad popular expresada en las urnas”, en referencia a las elecciones de 2024.

En sintonía, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comentó en X: “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”. El mandatario también dijo a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González que “es momento de recuperar su país” y aseguró que “tienen un aliado en Ecuador”.

La oposición venezolana por el momento optó por la cautela. “No hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela”, señaló en un mensaje difundido por sus canales oficiales.

Unas horas después, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable” y advirtió que sientan un precedente “extremadamente peligroso” para la comunidad internacional. El líder del gigante sudamericano dijo que la maniobra “recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz”, e instó a la comunidad internacional a “responder con firmeza a este episodio”.

El Gobierno de México, en tanto, dijo que “condena y rechaza enérgicamente las acciones militares” de Estados Unidos. “Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, dijo el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Chile, el presidente Gabriel Boric, que dejará el cargo en marzo, dijo que su Gobierno expresa su “preocupación y condena” por las acciones militares de EE.UU. e hizo un llamado a buscar “una salida pacífica” a la crisis. “La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, apuntó. Por el momento, el presidente electo José Antonio Kast no se pronunció al respecto.

El Gobierno de Uruguay dijo que “con atención y seria preocupación” los hechos y “rechaza la intervención militar de un país en territorio de otro”. La Cancillería dijo en un comunicado que “los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

En el Caribe, Trinidad y Tobago negó cualquier participación en la operación militar estadounidense. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el país mantiene relaciones pacíficas con Venezuela.

Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció lo que calificó como un “criminal ataque de EE.UU. a Venezuela” y exigió una “urgente reacción” de la comunidad internacional. En un mensaje en X, habló de “terrorismo de Estado” y de una región “brutalmente asaltada”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que su Gobierno está “a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano”, en apoyo al opositor Edmundo González. “Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, agregó.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a la “desescalada” y al respeto del derecho internacional y de los principios de la Carta de la ONU. Aseguró que la embajada y los consulados de España en Venezuela están operativos y que el Ejecutivo sigue la situación de manera coordinada con la Unión Europea. “España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”, agregó el texto.

A su vez, el Reino Unido se deslindó de la operación militar. El primer ministro Keir Starmer afirmó que su Gobierno “no participó de ninguna manera” en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional.

Desde Rusia, la condena fue frontal. El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó la acción como un “acto de agresión armada” y reafirmó su “solidaridad con el pueblo venezolano”, llamando a evitar una mayor escalada y a buscar una solución mediante el diálogo. Moscú dijo además que su embajada en Caracas opera con normalidad y que no tiene información de ciudadanos rusos afectados.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reiteró que la UE considera que Maduro carece de legitimidad, pero pidió que se respeten los principios del derecho internacional.

Bélgica, Países Bajos y Polonia dijeron monitorear de cerca la situación y verificar la condición de sus ciudadanos. Belarús, por su parte, condenó categóricamente lo que llamó una “agresión armada”.

Desde Asia, China instó a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela “en un futuro próximo” y pidió a quienes ya se encuentran en el país extremar precauciones, según reportó Aditi Sangal, citando a la agencia estatal Xinhua.

