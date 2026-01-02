Violinista demanda a Will Smith y a su empresa de representación por despido improcedente y acoso sexual

Por Karina Tsui y Sandra Gonzalez, CNN

Un violinista que participó en una gira con Will Smith presentó una demanda contra el actor y músico y una empresa de representación, acusándolos de represalias, acoso sexual y despido improcedente.

Según una demanda presentada el martes en el tribunal del condado de Los Ángeles, el violinista Brian King Joseph fue despedido poco después de informar a la policía sobre una supuesta intrusión en su habitación de hotel, en la que se dejaron objetos y una nota dirigida a él mientras estaba ausente.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Smith y con una persona afiliada a Treyball Studios Management para obtener comentarios.

El abogado de Smith ha negado las acusaciones, según un comunicado dirigido a PEOPLE el jueves.

“Las acusaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas e irresponsables”, dijo el abogado Allen B. Grodsky, según PEOPLE. “Las negamos categóricamente, y utilizaremos todos los medios legales para abordar estas afirmaciones y asegurar que la verdad salga a la luz”.

Según la demanda, Joseph fue contratado a finales de 2024 para la gira “Based on a True Story: 2025 Tour” de Smith y otras presentaciones.

Joseph y Smith tuvieron una relación cercana antes y durante la gira, afirma la demanda, y en un momento Smith le dijo a Joseph: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial, que no tengo con nadie más”.

La demanda se centra en un incidente ocurrido en marzo de 2025 en Las Vegas. Alega que alguien entró “ilegalmente” en la habitación de hotel de Joseph y dejó toallitas, una botella de cerveza, una mochila, un frasco de medicamentos para el VIH y documentos de alta hospitalaria con el nombre de otra persona desconocida para él, y una nota que decía: “Brian, volveré a más tardar a las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F.”

Temiendo que el desconocido regresara para “participar en actos sexuales”, Joseph dice que notificó a la seguridad del hotel y a los representantes de Smith, tomó fotos de los objetos y solicitó un cambio de habitación, según la denuncia. También llamó a la línea local de la policía para casos que no son emergencias para reportar el incidente.

La seguridad del hotel no encontró signos de entrada forzada a la habitación, según la demanda, y dijo que las únicas personas con acceso a su habitación habrían sido del equipo de gestión que reservó la habitación.

La demanda afirma que, en lugar de investigar, la gestión de la gira acusó a Joseph de inventar las acusaciones y lo despidió. También indica que le dijeron que la gira “tomaría un rumbo diferente”, pero poco después se contrató a otro violinista para ocupar su puesto.

Joseph cree que Smith estuvo involucrado en la decisión de despedirlo, según la demanda, y afirma que Joseph fue “deliberadamente” preparado y manipulado “para una mayor explotación sexual”.

En el momento de su despido, la demanda alega que el incidente le causó una grave angustia emocional, trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas.

La semana pasada, el violinista publicó un video en Instagram aludiendo al incidente en la gira y a la disputa legal.

“A principios de este año, me contrataron para participar en una gira muy, muy importante con alguien reconocido en la industria. Así que estaba emocionado, ya saben, orgulloso de haber conseguido la oportunidad”, dijo Joseph. “Desafortunadamente, sucedieron algunas cosas, y no puedo entrar en detalles sobre lo que fue exactamente, porque ya es un asunto legal, pero la razón por la que hablo de esto es porque ser despedido o culpado, avergonzado, amenazado o cualquier similar –simplemente por denunciar conducta sexual inapropiada o amenazas a la seguridad en el trabajo– no está bien”.

Joseph tituló el video como un “aviso importante” y animó a sus seguidores a “cuidarse y siempre defender sus creencias y lo que es correcto sin importar lo que pase”.

“Sé que hay muchas otras personas ahí fuera que han tenido miedo de hablar, y lo entiendo, y si ese eres tú, te veo”, añadió el violinista en su mensaje en video. “Más actualizaciones próximamente”.

