Sin cambios importantes de tropas luego de que Trump dijera que EE.UU. está “listo” para defender a manifestantes iraníes

El presidente Donald Trump buscaba enviar una “fuerte advertencia” a Irán este viernes cuando sugirió en una publicación de madrugada en Truth Social que Estados Unidos intervendría por la fuerza si Teherán disparaba y mataba a manifestantes. Pero hasta ahora, no ha habido cambios importantes en el número de tropas en la región y no se ha tomado ninguna acción directa, dijeron funcionarios a CNN.

“Por ahora fue una fuerte advertencia, no se ha tomado ninguna acción de la que yo tenga conocimiento”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Trump había escrito de manera provocadora poco antes de las 3 a. m. en Truth Social: “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, los Estados Unidos de América acudirán en su rescate. Estamos listos y armados para actuar”. La publicación —la primera declaración oficial del Gobierno sobre las protestas mortales que han estallado en varias provincias de Irán esta semana— provocó una reacción inmediata de funcionarios iraníes, quienes advirtieron que las tropas estadounidenses en la región podrían ser atacadas si Washington interviniera.

Aunque el comentario parecía sugerir una acción militar, un funcionario de EE.UU. dijo que no se han hecho cambios importantes en el número de tropas, ni se han realizado preparativos en Oriente Medio. El Comando Central de EE.UU. declinó hacer comentarios. CNN ha contactado a la Casa Blanca para obtener comentarios.

EE.UU. tiene varias opciones para apoyar a los manifestantes iraníes, según funcionarios familiarizados con el tema, aunque muchas no llegan a una intervención militar total. Entre ellas se encuentran medidas tomadas previamente por la gestión del presidente Joe Biden durante las protestas generalizadas de 2022, como fortalecer la conectividad a internet utilizando satélites, lo que dificultaría los esfuerzos del régimen por cortar el acceso a la información. También podría incluir nuevas sanciones contra figuras del régimen o sectores de la economía iraní.

Y si Trump diera la orden, EE.UU. podría realizar acciones más secretas, incluidas operaciones cibernéticas para interrumpir las actividades del régimen.

La publicación del presidente este viernes generó reacciones previsiblemente mixtas entre los legisladores republicanos. La representante Marjorie Taylor Greene, una firme aliada convertida en crítica de Trump y que se retira del Congreso este mes, dijo este viernes que Trump “amenazando con la guerra y enviando tropas a Irán es todo lo contrario a lo que votamos en el ‘24”.

El senador Lindsey Graham, generalmente más belicista en asuntos de política exterior y partidario de Trump, argumentó que, “En cuanto a la paz y la lucha contra el mal, el presidente Trump va camino de superar al gran Ronald Reagan”.

“Un Irán debilitado —una nación gobernada por nazis religiosos— se debe a los esfuerzos del presidente Trump por aislar económicamente a Irán y usar la fuerza militar con sabiduría. Es momento de Hacer Grande a Irán de Nuevo”, publicó en X.

La amenaza de Trump se produce en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán tras su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Florida a principios de esta semana. Durante su encuentro, los dos líderes discutieron la posibilidad de renovar la acción militar contra Teherán, meses después de que una guerra de 12 días entre Israel e Irán terminara con Estados Unidos atacando instalaciones nucleares iraníes.

Trump prometió el lunes “acabar” con Irán si el país intentaba reconstruir su programa nuclear.

“Si se confirma, ellos saben las consecuencias, y las consecuencias serán muy poderosas, tal vez más poderosas que la última vez”, dijo Trump.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian respondió que “cualquier agresión cruel” hacia su país sería respondida con una reacción “dura y contundente”.

Trump parecía estar siguiendo de cerca los disturbios en Irán desde hace algún tiempo, haciendo referencia al tema en comentarios a periodistas el lunes.

“Tienen muchos problemas”, dijo. “Tienen una inflación tremenda. Su economía está colapsada, la economía no sirve. Y sé que la gente no está tan feliz. Pero no olviden, cada vez que hay un disturbio o alguien forma un grupo, pequeño o grande, empiezan a disparar a la gente.”

“Ya saben, matan gente. Y la gente tiende a… He visto esto durante años, hay un descontento tremendo,” añadió Trump. “Forman 100.000, 200.000 personas, y de repente la gente empieza a recibir disparos y ese grupo se dispersa bastante rápido. Así que lo he visto durante años. Son personas crueles, muy crueles.”

Haley Britzky de CNN contribuyó en este reporte.