Mamdani revoca órdenes ejecutivas sobre Israel firmadas por Adams y ordena a su equipo centrarse en la vivienda

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, utilizó sus facultades ejecutivas para revocar varias órdenes implementadas por su predecesor después de que el exalcalde fuera imputado a nivel federal, entre ellas una directiva que ampliaba la definición de antisemitismo y otra que prohibía a empleados y agencias municipales boicotear o desinvertir en Israel.

Mamdani firmó las órdenes la tarde del jueves, apenas horas después de su ceremonia de investidura en el Ayuntamiento. Como parte de las medidas, rescindió directivas firmadas por el exalcalde Eric Adams después del 26 de septiembre de 2024, la fecha en que Adams fue imputado.

Al hablar con periodistas el jueves, Mamdani dijo que “esa fue una fecha que marcó un momento en el que muchos neoyorquinos decidieron que la política no les ofrecía nada”.

Adams ha negado haber cometido irregularidades, y la administración Trump buscó posteriormente retirar los cargos en su contra, que finalmente fueron desestimados por un juez.

Mamdani también firmó el jueves órdenes ejecutivas adicionales relacionadas con la vivienda, un tema al que dio gran prioridad durante su campaña.

Las órdenes exigen a la administración analizar cómo puede acelerarse el desarrollo de vivienda y elaborar un inventario de terrenos propiedad de la ciudad donde puedan construirse viviendas, además de presentar un informe antes del verano.

Las órdenes ejecutivas de Adams, por su parte, emitidas en los últimos días de su mandato, fueron consideradas por los simpatizantes de Mamdani y algunos legisladores como un intento de socavar la agenda de Mamdani.

También fue una oportunidad para que Adams promocionara su apoyo a Israel, en contraste con Mamdani, que es un feroz crítico del Gobierno israelí. El socialista democrático de 34 años había generado preocupación entre muchos líderes judíos desde que comenzó su meteórico ascenso político el año pasado.

Una de las órdenes revocadas impedía a todas las agencias municipales desinvertir en Israel y la otra amplió la definición de antisemitismo para que coincidiera con la definición de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), que clasifica algunas críticas a Israel como antisemitas.

La decisión de Mamdani, tomada al inicio de su nueva administración, generó preocupación y críticas entre algunos líderes judíos. En una publicación en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó a Mamdani de avivar el antisemitismo.

“En su primer día como @NYCMayor, Mamdani muestra su verdadera cara: descarta la definición de antisemitismo de la IHRA y levanta las restricciones al boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto”, publicó el ministerio en X.

La directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, respaldó la medida de Mamdani y afirmó que las órdenes ejecutivas de Adams “adoptaron una definición defectuosa y excesivamente amplia de antisemitismo, y prohibieron a las agencias municipales boicotear a Israel”.

También dijo que la organización respaldaba su revocación de otra orden ejecutiva de la era Adams, que había permitido a las autoridades federales de inmigración entrar en el complejo penitenciario de Rikers Island.

“Esa orden violaba las leyes de ciudad santuario de Nueva York, no servía a ningún propósito legítimo de seguridad pública y fue un regalo a la cruel agenda de deportaciones de la administración Trump”, dijo Lieberman.

Como alcalde, el jefe del poder ejecutivo de la ciudad de Nueva York dispone de amplias facultades. Si bien algunas órdenes pueden considerarse en parte simbólicas, también pueden tener un impacto más amplio mediante la implementación directa de políticas, la reorganización de agencias municipales y acciones de cumplimiento que el gobierno local debe llevar a cabo.

Mamdani ha declarado que cree en el derecho de Israel a existir, pero que el Gobierno israelí no debería dar un trato preferencial al pueblo judío, sino garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. También es partidario del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), una campaña mundial que aboga por el uso de tácticas no violentas en apoyo de los derechos humanos de los palestinos. Mientras que sus partidarios creen que el movimiento ejerce presión sobre Israel, sus detractores argumentan que es antisemita.

Mamdani no ha revocado por completo todas las órdenes de Adams centradas en el antisemitismo. La Oficina de Lucha contra el Antisemitismo de la ciudad, creada por Adams en mayo del año pasado, seguirá existiendo, pero Mamdani está reorganizando su estructura, una medida habitual en las nuevas administraciones.

