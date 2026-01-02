La Policía busca al homicida que mató a un dentista y su esposa mientras estaban en casa con sus dos niños

Por Holly Yan, Yan Kaner y Caroll Alvarado, CNN

Un respetado dentista y su esposa fueron asesinados a tiros en su lujosa casa de Ohio mientras sus dos hijos pequeños estaban dentro, según informaron las autoridades, y el responsable sigue en libertad.

Los cuerpos de Spencer Tepe, de 37 años, y su esposa, Monique Tepe, de 39, fueron encontrados el martes tras una visita de control a su casa, situada en el número 1400 de la calle N. 4th Street, según informó la policía de Columbus.

“También se encontraron dos niños pequeños en la residencia sin lesiones”, dijo la policía.

Los agentes no encontraron signos evidentes de entrada forzada y no se encontró ningún arma de fuego en el lugar, informó la cadena WSYX, afiliada a CNN. La policía no ha revelado ningún detalle sobre un posible sospechoso o motivo y está pidiendo a la comunidad cualquier información relacionada con el caso.

Los detectives investigan los hechos como un homicidio doble y no como un asesinato-suicidio. Su línea de investigación no es sorprendente, dijo la analista sénior de seguridad nacional de CNN, Juliette Kayyem.

“Si no hay un arma, no habría manera de que fuera un asesinato-suicidio”, dijo. “Por eso descartaron esa posibilidad relativamente rápido. Otra pista, por supuesto, es que los niños están a salvo”.

Spencer Tepe trabajaba en Athens Dental Depot. El propietario de la clínica, el Dr. Mark Valrose, llamó al 911 el martes por la mañana cuando Tepe, de forma inusual, no acudió al trabajo.

“Él siempre llega a tiempo y nos habría contactado si hubiera algún problema”, dijo Valrose a los operadores. “No sé cómo decir esto de otra manera, pero estamos muy, muy preocupados. Esto no es propio de él. No podemos comunicarnos con su esposa, lo cual es probablemente lo más preocupante”.

Un agente acudió a la residencia a las 9:22 a.m., pero no obtuvo respuesta, según informó WSYX, citando los registros policiales.

Los compañeros de trabajo también se desplazaron a la casa de los Tepe y un amigo oyó llorar a los niños dentro. Pero nadie respondió a la puerta.

El amigo llamó a la policía alrededor de las 9:56 a.m.

“Puedo escuchar a los niños adentro, y creo que escuché a uno gritar”, dijo la persona que llamó, según el audio del 911. “Pero no podemos entrar”.

Alrededor de las 10:03 a.m., un hombre visiblemente angustiado llamó al 911.

“Hay un cuerpo”, dijo.

Kayyem dijo que los investigadores consideran dos escenarios más probables sobre cómo ocurrió el crimen: un “extraño en la puerta que mató a esta pareja al azar, o alguna narrativa que explique por qué fueron atacados”.

Para determinar un posible motivo, los investigadores analizarán pruebas forenses, posibles entradas del agresor, si se robó algo y “el historial de la familia o de la pareja para determinar si… existe alguna amenaza para el resto de la comunidad”, añadió.

Independientemente del motivo, este tipo de crímenes es “excepcionalmente raro”, destacó Kayyem.

“Dado que esto no ocurre con frecuencia y no hubo señales de entrada forzada o robo, se buscará entre personas que pudieran conocerlos o que supieran dónde vivían, lamentablemente, y se partirá de allí”, explicó.

“Tal vez haya sido algo al azar. Pero los datos nacionales indican tanto lo inusual del hecho como la posibilidad de que alguien que los conocía haya estado involucrado”.

Athens Dental Depot anunció que cerrará por el resto de la semana.

“Con profundo dolor compartimos la repentina partida de nuestro querido colega y amigo, el Dr. Spencer Tepe, así como de su esposa Monique”, publicó la clínica el jueves en Facebook.

“Nuestro equipo y los muchos pacientes a los que atendió a lo largo de los años le echarán mucho de menos. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con sus familias y seres queridos en este momento tan difícil”.

