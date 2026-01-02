La Guardia Costera de EE.UU. busca sobrevivientes del ataque del 30 de diciembre contra supuestas lanchas de narcotráfico

Por Zachary Cohen, CNN

La Guardia Costera de EE.UU. continúa buscando a los miembros de la tripulación que sobrevivieron a los ataques militares del martes dirigidos a un “convoy” de tres supuestas lanchas de narcotráfico, aproximadamente a 640 kilómetros (400 millas) al suroeste de la frontera entre México y Guatemala en el océano Pacífico, según un portavoz, pero no hay indicios de que alguno de los presuntos traficantes que abandonaron sus embarcaciones haya sido localizado.

Tres personas en una de las embarcaciones murieron en un ataque inicial, según el Comando Sur de EE.UU. Los ocupantes de las otras dos lanchas saltaron por la borda y se alejaron antes de un segundo ataque que hundió sus respectivas embarcaciones, dijo el Comando Sur en un comunicado de prensa. Las fuerzas armadas estadounidenses no han revelado cuántos miembros de la tripulación se cree que saltaron al agua.

El viernes, la Guardia Costera proporcionó nuevos detalles sobre la misión en curso para localizar a las personas restantes, tres días después de los ataques. La Guardia Costera fue contactada por el Comando Sur después de los ataques para iniciar una operación de búsqueda y rescate.

“La Guardia Costera comenzó a coordinar los esfuerzos de búsqueda alrededor de las 3 p.m., el 30 de diciembre, después de recibir la notificación del Departamento de Guerra de personas en el agua aproximadamente a 400 millas náuticas al suroeste de la frontera entre México y Guatemala”, según el portavoz, utilizando el nombre secundario para el Departamento de Defensa.

“La Guardia Costera lanzó un HC-130J desde Sacramento, California, para buscar en un área que cubre más de 1.000 millas náuticas y emitió una transmisión urgente de información marítima a los navegantes en el área. El clima reportado en la zona era de olas de nueve pies y vientos de 40 nudos. Hasta el viernes, la Guardia Costera coordinó más de 65 horas de esfuerzos de búsqueda, incluyendo el trabajo con naciones asociadas, barcos pesqueros comerciales y embarcaciones del sistema de Rescate de Buques de Asistencia Mutua Automatizada (AMVER, por sus siglas en inglés).”

El 31 de diciembre, al día siguiente, el Comando Sur anunció otro conjunto de ataques dirigidos a dos lanchas y matando a cinco personas. Eso significó que el total de muertos durante la campaña contra las supuestas lanchas de narcotráfico que comenzó en septiembre llegó a 115 según el Departamento de Defensa, sin incluir las posibles muertes de los sobrevivientes que actualmente está buscando la Guardia Costera.

