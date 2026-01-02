Exclusivo: el DHS comienza a recortar personal de respuesta a desastres de FEMA al iniciar 2026

Por Gabe Cohen, CNN

El Gobierno de Trump está recortando abruptamente a decenas de empleados de respuesta y recuperación ante desastres en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) esta semana, según correos internos obtenidos por CNN y fuentes familiarizadas con el plan.

En la víspera de Año Nuevo, algunos empleados recibieron correos electrónicos que indicaban que sus puestos “no serían renovados” y que “por lo tanto, sus servicios ya no serán necesarios” después de que sus contratos expiren en los primeros días de enero.

Los recortes apuntan a los equipos de Respuesta y Recuperación en Reserva (CORE, por sus siglas en inglés) de FEMA, que forman la columna vertebral de las operaciones de la agencia durante y después de un desastre, y podrían ser solo el comienzo de un esfuerzo mayor por parte de la secretaria Kristi Noem y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para reducir FEMA.

Después de que la historia de CNN se publicara este viernes, un portavoz del DHS describió la no renovación como “un ajuste rutinario de personal de 50 empleados de un total de 8.000.”

Sin embargo, múltiples fuentes dijeron a CNN que el departamento ha discutido recientemente recortes más profundos a CORE, y varios funcionarios dijeron que las acciones del departamento en este caso —despedir a todos los trabajadores cuyos contratos expiran en un periodo específico— no es algo rutinario.

Según dos fuentes con conocimiento de los despidos, que afectaron repentinamente a unos 50 empleados de CORE, la decisión vino de la nueva jefa interina de FEMA, Karen Evans, quien fue ascendida al cargo por la dirección del DHS tras la renuncia del anterior titular de la agencia, envuelto en controversias.

Los avisos sorprendieron a los empleados, quienes se enteraron que serían despedidos en cuestión de días. “Es cruel que nos traten de esta manera”, dijo uno de los trabajadores.

Los empleados CORE de FEMA están entre los primeros funcionarios federales en llegar al lugar durante un desastre, trabajando codo a codo con funcionarios locales, ayudando a los sobrevivientes y gestionando la ayuda y subvenciones cruciales que impulsan la recuperación y reconstrucción.

“FEMA no puede llevar a cabo la respuesta y recuperación ante desastres sin los empleados de CORE”, dijo a CNN un ex alto funcionario de FEMA. “Las oficinas regionales son casi en su totalidad por personal CORE, así que los primeros empleados de FEMA que normalmente están en el sitio no estarán allí. El impacto es que los estados estarán solos.”

Hasta ahora, el DHS, que supervisa FEMA, no ha dado mucha orientación a la agencia sobre lo que ocurrirá, dejando a los empleados ansiosos ante la posibilidad de más recortes.

Un portavoz del DHS negó que el departamento haya implementado alguna nueva política para estos trabajadores y no respondió a las preguntas sobre los despidos abruptos de esta semana ni sobre los planes generales del departamento para reducir el tamaño de la agencia.

“El programa CORE consiste en puestos de duración limitada que están diseñados para fluctuar según la actividad de desastres, la necesidad operativa y los fondos disponibles”, dijo el portavoz en un comunicado a CNN. “Los nombramientos de CORE siempre han estado sujetos a decisiones al final del periodo, de acuerdo con esa estructura, y no ha habido cambios en la política.”

Los empleados de CORE representan cerca del 40 % de la fuerza laboral de FEMA —más de 8.000 personas— que trabajan a tiempo completo con contratos temporales.

Varios miles de estos trabajadores verán terminar sus contratos en 2026.

Tradicionalmente, los trabajadores de CORE han tenido contratos de dos a cuatro años que casi siempre se renovaban. En 2025, el DHS limitó a FEMA a renovar estos contratos solo por 180 días a la vez mientras consideraban un plan a largo plazo para reducir el tamaño de la agencia.

A partir del 1 de enero, el DHS revocó la autoridad de FEMA para renovar a esos empleados sin la aprobación de funcionarios de Seguridad Nacional, según documentos internos obtenidos por CNN.

Ahora, el DHS está instruyendo a FEMA para dejar que al menos algunos de esos contratos expiren, obligando a los empleados a irse cuando termine su periodo.

Bajo la segunda gestión del presidente Donald Trump, el DHS ha argumentado durante el último año que FEMA está sobredimensionada, a pesar de un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 2023 que reveló que la agencia enfrentaba una escasez de personal de más de 6.000 empleados, aproximadamente un 35 % por debajo de su nivel objetivo. Miles de los cerca de 25.000 empleados de FEMA se fueron en 2025 debido a despidos y retiros voluntarios, lo que agravó la escasez.

Los últimos recortes a CORE son parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de Trump para reformar FEMA, reducir su presencia y trasladar más responsabilidad de la respuesta a desastres a los estados. Se espera que un grupo de trabajo designado por el Gobierno —conocido como el Consejo de Revisión de FEMA— publique recomendaciones importantes, incluyendo una propuesta para reducir a la mitad la fuerza laboral de la agencia.

Pero después de que CNN obtuviera en exclusiva un borrador de las recomendaciones este mes, la Casa Blanca pospuso abruptamente la reunión final del grupo de trabajo, dejando el futuro de FEMA en el limbo.

Dentro de la FEMA y en todo el país, los funcionarios están dando la voz de alarma sobre el plan del Gobierno, advirtiendo que la mayoría de los estados simplemente no están preparados para afrontar grandes desastres por sí solos.

Miles de millones en fondos federales para comunidades en todo el país siguen atascados en la acumulación de FEMA, en gran parte debido a los obstáculos burocráticos impuestos por el DHS de Trump. Con el futuro de la financiación federal en el aire, algunos estados ya están ajustando sus propios presupuestos y despidiendo personal local de gestión de emergencias cuyas dependencias dependen de los fondos de FEMA para prepararse ante el impacto.

Se espera que el Consejo de Revisión de FEMA recomiende trasladar a parte del personal de la agencia fuera de Washington y hacia otras partes del país, una medida que podría ayudar a cubrir algunas vacantes si la fuerza laboral de CORE se reduce.

Aun así, esto probablemente significará menos presencia federal en el terreno cuando ocurra un desastre, dejando a los estados con más responsabilidad para apoyar a los sobrevivientes y gestionar el acceso a los recursos federales que aún están disponibles —un proceso burocrático que el Gobierno de Trump ha prometido mejorar.

