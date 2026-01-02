Cómo bengalas en botellas de champán desencadenaron la tragedia en una estación de esquí en Suiza

Por Kara Fox, Thomas Bordeaux y Lou Robinson, CNN

Mientras jóvenes fiesteros celebraban la llegada del Año Nuevo en un bar abarrotado en los Alpes suizos, la celebración se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando un devastador incendio arrasó el sótano y causó la muerte de al menos 40 personas y otras 119 heridas.

El incendio en Le Constellation, en Crans-Montana, ha sido descrito por el presidente de Suiza como una de las “peores tragedias” del país. Mientras las familias esperan ansiosamente noticias sobre sus seres queridos desaparecidos y los expertos trabajan para identificar a las víctimas, las autoridades aún intentan reconstruir cómo comenzó el incendio y por qué se propagó tan rápido.

Las autoridades suizas dijeron el viernes que las bengalas de champán fueron la causa probable del incendio, aunque la investigación oficial sigue en curso. Videos y relatos de testigos revelan una combinación mortal de peligros: paneles de techo propensos al fuego y un bar lleno de jóvenes clientes dirigiéndose hacia una estrecha ruta de escape.

Le Constellation, ubicado en el corazón de Crans-Montana, un lujoso centro de esquí en el cantón de Valais, de habla francesa y alemana, es un lugar nocturno popular entre los jóvenes locales y visitantes.

Unas 200 personas estaban dentro del lugar en la víspera de Año Nuevo, según testigos, listas para celebrar el 2026 con música, bebidas y baile.

Imágenes ampliamente compartidas en línea muestran al personal con cascos de motocicleta sobre los hombros de otros, sosteniendo botellas de champán con bengalas entre la multitud.

Un video muestra al menos seis botellas levantadas en el aire mientras llamas y humo surgen del techo.

Las bengalas parecen haber encendido lo que los expertos creen que es panel acústico en el techo, un material diseñado para mejorar el sonido pero que también puede ser altamente inflamable.

El consultor independiente en incendios Stephen MacKenzie lo describió como “gasolina plástica”, y agregó: “Por eso estamos viendo informes de muchos de los jóvenes con quemaduras de primer, segundo, tercer y, lamentablemente, cuarto grado”.

La fiscal jefe suiza Beatrice Pilloud dijo a los periodistas el viernes que los investigadores están analizando la instalación de paneles de espuma en el bar y si cumplían con las regulaciones.

Una vez que comenzó el incendio, se propagó rápidamente.

Un video muestra a un joven intentando apagar el fuego golpeándolo con un trapo, mientras otros graban con sus teléfonos o siguen bailando, aparentemente sin darse cuenta del peligro inminente.

“Una vez que el techo estaba en llamas, en unos 10 segundos todo el bar estaba en llamas”, dijo un testigo.

Otro testigo, Axel, que no dio su apellido, dijo a la agencia Reuters que él y otros en el bar no se dieron cuenta inicialmente de que el peligro era grave.

“Gritábamos, ‘¡Fuego! ¡Fuego!’ y luego pensamos que era una broma o que no era tan grave. Y de repente, una enorme nube de humo negro, ya no podíamos respirar”, relató, describiendo cómo finalmente subió las escaleras y rompió una ventana para salir.

Mientras el humo llenaba el salón y el fuego arrasaba, los asistentes a la fiesta corrieron hacia una escalera estrecha.

Un video verificado por CNN muestra a decenas atrapados en la salida, con una persona saltando por una ventana mientras un denso humo rojo envolvía el edificio.

MacKenzie explicó la rápida propagación del incendio mediante un proceso llamado combustión súbita en el que casi todo en una habitación se enciende casi simultáneamente.

“La combustión comienza en el nivel del techo”, lo que hace que el fuego “se propague lateralmente”, explicó. Este proceso es como “tirar una piedra en un océano”, con el humo expandiéndose hacia los lados y comenzando a “precalentar” todo lo que tiene a su paso.

Cuando se abrió la puerta cortafuegos, pudo haberse creado un “efecto chimenea” que aceleró el flujo de humo y gases combustibles hacia arriba, dijo MacKenzie. “El humo en realidad está en llamas: una combustión súbita generalizada”, añadió.

El viernes por la tarde, Pilloud, el fiscal suizo, dijo que todos los indicios respaldaban esa teoría: “Por el momento, todo apunta a que el incendio comenzó por bengalas o fuegos de artificio colocados en botellas de champán que se acercaron demasiado al techo, lo que provocó muy rápidamente un incendio de combustión súbita”.

Laetitia Place, una joven de 17 años de Lausana que asistía a la fiesta, relató su angustiosa huida del incendio, diciendo que hubo una aglomeración en la salida estrecha que dificultó la salida de los demás.

“Las primeras escaleras son bastante fáciles de subir, ya que son anchas y todo eso.

Pero después, está la puerta pequeña donde todos se empujaban, y entonces todos caímos, quedamos amontonados unos encima de otros, algunas personas se quemaban y otras estaban muertas a nuestro lado”, contó el adolescente a Reuters.

Un video obtenido por CNN muestra a varias personas tendidas e inmóviles en el suelo, mientras los transeúntes intentan ayudar.

Samuel Rapp, residente local de 21 años, presenció las secuelas del incidente.

“Había gente gritando, y luego personas tiradas en el suelo, probablemente muertas”.

Los servicios de emergencia suizos respondieron a la emergencia en cuestión de minutos tras el incendio, trasladando a los heridos a hospitales de toda Suiza y al extranjero. Alrededor de 50 pacientes han sido o serán transferidos a hospitales en otros países europeos para recibir tratamiento especializado, informaron las autoridades a los periodistas el viernes.

Edmund Coquette contó a la filial alemana de CNN, RTL, que vio “cuerpos en las calles” y jóvenes “totalmente quemados en la cara”, a quienes les faltaban dedos.

Un hombre que vive cerca de Le Constellation, que corrió a ayudar a las personas que huían del edificio en llamas, describió cómo buscó una salida de emergencia detrás del bar y encontró una puerta atascada con gente intentando salir. El hombre, Paolo Campolo, contó al medio francés “20 Minutes” que pidió ayuda al capitán de bomberos, pero pronto decidió intervenir él mismo.

“No esperamos. Con alguien que pasaba por allí, rompimos la puerta y sacamos a la gente”, dijo Campolo desde una cama de hospital.

El Dr. Robert Larribau, jefe de urgencias del Hospital Universitario de Ginebra, dijo a CNN que la mayoría de los pacientes que recibió el hospital tenían entre 15 y 30 años, muchos con “lesiones extremadamente graves” causadas por la combustión súbita y una posible explosión de retroceso.

La combustión súbita suele causar quemaduras graves, especialmente en cara, cuello y miembros superiores, a menudo combinadas con lesiones críticas por inhalación de calor radiante y gases sobrecalentados. La explosión de retroceso, una explosión impulsada por oxígeno, puede causar quemaduras fatales instantáneas e inhalación tóxica.

Se ha abierto una investigación sobre las circunstancias que rodean el incendio y cómo se propagó tan rápidamente, ya que las autoridades suizas dijeron el viernes que los dos propietarios franceses del bar han sido entrevistados por la policía para recopilar información.

CNN ha intentado contactar a los propietarios del bar a través de sus negocios, pero aún no ha recibido respuesta.

Mientras tanto, hasta la noche del viernes, muchos seres queridos de las víctimas y heridos seguían esperando respuestas, y las autoridades continúan el proceso de identificación de los fallecidos.

