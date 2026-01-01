Trump admite en una extensa entrevista al WSJ que toma más aspirina de la recomendada por sus médicos

Por Kaanita Iyer y Deidre McPhillips, CNN

El presidente Donald Trump dijo a The Wall Street Journal en una entrevista publicada este jueves que toma una dosis de aspirina más alta de la que le han recomendado sus médicos, y atribuyó a ello los moretones visibles en sus manos que han reavivado preguntas sobre su salud.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y yo no quiero sangre espesa circulando por mi corazón”, dijo Trump, de 79 años, al explicar por qué toma una dosis mayor. “Quiero sangre bonita y diluida circulando por mi corazón. ¿Tiene sentido?”.

“Ellos preferirían que tome la dosis más baja”, añadió Trump. “Yo tomo la más alta, pero lo he hecho durante años, y lo que provoca es la aparición de moretones”.

La entrevista parece ser una de las conversaciones más extensas que Trump ha tenido con periodistas sobre su salud, en un momento en que este año se ha intensificado el escrutinio sobre su edad, su aptitud para el cargo y si ha sido suficientemente transparente con su información médica. Trump ha tenido desde hace tiempo moretones en la mano derecha, que CNN ha informado que ya existían antes de su regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, llamaron más la atención después de que intentara cubrirlos con maquillaje espeso y vendajes, y de protegerlos de las cámaras con la otra mano. Observadores también han expresado preocupación por la hinchazón en sus piernas y por aparentar quedarse dormido durante actos públicos.

El médico de Trump, el doctor Sean Barbabella, dijo al Journal que el presidente toma 325 miligramos de aspirina al día. Según la Clínica Mayo, una dosis baja de aspirina —que “puede ayudar a prevenir un infarto o un derrame cerebral”— oscila entre 75 y 100 miligramos, y 81 miligramos es una recomendación común. La Clínica Mayo también señala que, para la terapia con aspirina, la dosis diaria “suele estar entre” 75 y 325 miligramos.

La aspirina ayuda a diluir la sangre, lo que puede prevenir la formación de coágulos, pero también conlleva el riesgo de sangrados excesivos. En los últimos años, las guías médicas han dejado de recomendar la aspirina diaria para muchos adultos porque los riesgos superan los beneficios, y algunas sugieren incluso suspenderla por completo cuando los pacientes llegan a los 70 años.

El doctor Jonathan Reiner, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington y durante muchos años cardiólogo del exvicepresidente Dick Cheney, dijo que las últimas actualizaciones de Trump y su equipo generan más preguntas de las que responden.

“No es común ver ese tipo de moretones con una aspirina al día”, dijo Reiner. “Mi pregunta es: ‘¿El presidente toma algún medicamento que no haya sido revelado por la Casa Blanca?’”.

Barbabella dijo este jueves que Trump “sigue gozando de una salud excepcional”.

“Las evaluaciones médicas y los resultados de laboratorio del presidente Trump continúan mostrando una excelente salud metabólica, y han revelado que su salud cardiovascular lo sitúa 14 años por debajo de su edad. En general, el presidente sigue gozando de una salud excepcional y está perfectamente capacitado para cumplir sus funciones como comandante en jefe”, dijo en un comunicado enviado a CNN.

Durante una serie de actos la semana pasada, Trump —quien el año pasado se convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo— apareció con decoloración o leves moretones en el dorso de la mano izquierda, además del moretón más persistente en la mano derecha que ha sido visible durante meses.

La Casa Blanca ha explicado previamente que los moretones en la mano derecha se deben a los constantes apretones de manos, junto con un régimen regular de aspirina que puede hacer más común este tipo de decoloración.

Reiner dijo que 325 miligramos de aspirina al día no es una dosis extremadamente alta, pero que no existe una razón médica para tomar esa cantidad de forma diaria. Cuando alguien se esguinza un tobillo, explicó, puede recibir 325 miligramos de aspirina cada cuatro horas, lo que sí se consideraría una dosis alta.

“La aspirina se ha estudiado en distintas dosis, y la razón por la que se administran 81 miligramos es que esa dosis parece ofrecer la mejor combinación entre protección frente a eventos de coagulación y el riesgo de sangrado causado por el fármaco”, dijo Reiner. “En otras palabras, 325 miligramos aumentan el riesgo de sangrado, pero no incrementan la eficacia. Por eso nunca usamos esa dosis”.

“El gran problema aquí es la transparencia. Todos estos temas solo ponen de relieve lo opaca que ha sido la Casa Blanca respecto a la salud del presidente”, añadió.

En la entrevista, Trump también habló de un estudio médico al que se sometió en octubre, que previamente había descrito a los periodistas como una resonancia magnética. En ese momento, el presidente dio pocos detalles sobre el procedimiento o lo que los médicos buscaban evaluar, y dijo a los reporteros que preguntaran a sus doctores.

Cuando el Journal le preguntó por ese estudio, Trump dijo que no se trató de una resonancia magnética, sino de una tomografía computarizada. “No fue una resonancia”, dijo Trump. “Fue menos que eso. Fue un escáner”.

Barbabella dijo este jueves que la tomografía se realizó “para descartar de manera definitiva cualquier problema cardiovascular”. El mes pasado, Barbabella publicó un memorando en el que señaló que las imágenes médicas de octubre correspondían a los sistemas cardiovascular y abdominal de Trump y que ambos mostraron resultados “perfectamente normales”. En 2018, Trump se sometió a una tomografía coronaria que sí mostró algunas anomalías: una acumulación progresiva de placa en los vasos sanguíneos, lo que indicaba una enfermedad cardíaca moderada.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la transparencia del Gobierno de Trump sobre las pruebas médicas a las que se ha sometido el presidente. En un comunicado emitido este jueves, dijo: “Los médicos del presidente y la Casa Blanca siempre han sostenido que el presidente recibió estudios avanzados de imagen”.

“Los detalles adicionales sobre esos estudios han sido revelados por el propio presidente, porque sigue siendo el presidente más transparente y abierto de la historia y no tiene nada que ocultar”, añadió, al tiempo que criticó a su predecesor, Joe Biden.

Trump también abordó las medidas que ha tomado para tratar otras afecciones, incluida la hinchazón en la parte inferior de las piernas, que la Casa Blanca anunció en julio que se debía a insuficiencia venosa crónica, una condición común que se presenta con frecuencia en personas mayores.

Trump dijo al Journal que probó medias de compresión, pero que “no le gustaron”. También sugirió que no estaba interesado en realizar ejercicio de forma regular.

“Simplemente no me gusta. Es aburrido”, dijo Trump. “Caminar o correr en una caminadora durante horas y horas, como hacen algunas personas, no es para mí”.

El Journal también preguntó al presidente sobre su aparente somnolencia en actos públicos recientes y sobre su audición. Trump se defendió en ambos puntos.

Durante una reunión del gabinete el mes pasado, Trump cerró los ojos durante varios segundos en distintos momentos. De manera similar, durante un acto del 6 de noviembre en el Despacho Oval, el presidente pareció cerrar los ojos o tener dificultad para mantenerlos abiertos. Sin embargo, Trump dijo al Journal que en realidad no se quedó dormido.

“Simplemente los cierro. Para mí es muy relajante”, dijo sobre mantener los ojos cerrados. “A veces toman una foto cuando estoy parpadeando, parpadeando, y me captan justo en ese momento”.

Sobre su audición, Trump dijo que solo tiene dificultades “cuando hay mucha gente hablando”, y restó importancia a cualquier preocupación.

Antes y después de su elección, Trump cuestionó la aptitud de su predecesor para ejercer el cargo, e incluso alegó que Biden no estaba al tanto de acciones firmadas en su nombre mediante el uso de un autopen, algo que Biden niega. Biden se retiró de la carrera de 2024 tras un desastroso desempeño en un debate que avivó aún más las preocupaciones y críticas sobre su salud y su capacidad para gobernar.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.