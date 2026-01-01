“Trenzas Amigas”, el emprendimiento que busca hacer frente a las redadas de ICE y revalorizar la identidad cultural

Por Anabella González, Krecyte Villarreal y Susana Erazo, CNN en Español

Krystal Ramírez sintió que ya no podía seguir viendo el impacto de las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en su comunidad de Santa Ana, California, sin hacer algo al respecto. Había ido a protestas y apoyado a varias organizaciones, pero para ella no era suficiente.

“Me partía el corazón ver cómo ICE se llevaba a las personas. Estaba enojada y triste, pero eso duró unos minutos. Tenía que salir, protestar y ayudar”, dice a CNN sobre la ofensiva inmigratoria que se intensificó en el último año bajo el Gobierno del presidente Donald Trump.

Así nació Trenzas Amigas, un proyecto que lleva adelante junto a Chelsea Salazar desde junio. Por donaciones de US$ 1 hacen peinados con trenzas a niñas, adolescentes y mujeres. No se trata solo de una ayuda para la comunidad sino también de una forma de protesta que expresa la identidad y la cultura hispana, dice Ramírez.

“Creemos que es nuestra forma de protesta y que demuestra resiliencia, empoderamiento (…) y también produce nostalgia, porque siempre hemos llevado trenzas desde que éramos niñas y seguimos haciéndolo, pero de una manera diferente para mostrar nuestra postura de que estamos con la comunidad y que lo que está pasando en nuestra comunidad no está bien”, dice la joven.

El significado de las trenzas, para ella, es mucho más que un simple peinado. “En nuestra guerra mexicana nuestras madres indígenas usaban trenzas para enseñar su identidad” y ahí radica su poder, explica Ramírez mientras trenza con paciencia y dedicación el pelo de una niña pequeña.

Lo recaudado con las donaciones de la jornada se destina a personas afectadas por operativos de inmigración. Su tienda, temporal e itinerante, se une en distintas fechas a otros negocios que les permiten usar el espacio en la acera de la puerta de sus locales para impulsar las ventas y colaboraciones.

Desde que el presidente Trump asumió su segundo mandato en enero y hasta el 15 de octubre pasado, alrededor de 220.000 personas fueron arrestadas por ICE, según datos del Proyecto de Datos de Deportación, un grupo de investigación asociado con la facultad de derecho de UC Berkeley. Si bien las autoridades insisten en que se trata de criminales condenados por delitos graves, cerca de 75.000 personas que han sido detenidas en esos casi nueve meses no tenían antecedentes penales, agrega el reporte.

Ramírez afirma que aunque muchos hispanos son ciudadanos estadounidenses, como ella, igual tienen temor de transitar por las calles y ser detenidos. Varias mujeres presentes en el local de Trenzas Amigas dijeron a CNN que, a pesar de sentir miedo, han participado en protestas anteriores contra las redadas migratorias de ICE.

Otras, quienes dijeron no haber participado, coinciden con Ramírez y sienten que sus trenzas son una forma de protesta y apoyo a su comunidad. Les da orgullo sumarse a esa iniciativa.

Así lo vive María Arenas, descendiente de inmigrantes del estado mexicano de Oaxaca: “Para mí esto me acerca a mis ancestros, enseña a mi comunidad que yo soy hispana y estoy muy alegre de ser hispana. (…) Con esto enseño que no me importa si me llevan, o no me llevan, aquí siempre voy a estar con la gente”.

Una amiga muy cercana de su mamá fue detenida y vio cuánto sufrió su familia con eso, cuenta esta joven estudiante de enfermería, que viajó desde Long Beach. “En momentos como este sentimos que no nos ven. Y esto es una forma de decir, ‘te veo, te escucho, tienes nuestro apoyo’”, dice.

Desde junio, más de 10.000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Los Ángeles, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Pero además de los arrestos y las deportaciones, los operativos de control migratorio también han dejado negocios cerrados, incertidumbre por la situación económica y un miedo latente de salir a la calle.

“No hay clientes, no hay gente. La gente tiene miedo de salir. No quieren caminar. ¿Por qué? ICE”, dice Frida López, propietaria de “Cuidado con Frida”, un negocio de artesanías y regalos que inició junto a su madre en 2019. Viste la camiseta de fútbol de México y usa trenzas.

Ella cuenta que su tienda primero fue itinerante en distintos eventos y con el tiempo lograron alquilar este local en la Calle 4 de Santa Ana, donde ahora suena una melodía melancólica del popular grupo mexicano Los Telez.

Visiblemente angustiada, López dice a CNN que lucha para reunir el dinero necesario para cubrir los gastos de su comercio. “Apenas llegamos a fin de mes… No sé si voy a poder pagar el alquiler este mes”. Es una de las Navidades con menos ventas que han visto, agrega.

La joven mira alrededor de la calle, donde apenas transitan algunas personas, y dice con cierta tristeza que, si no fuese por esta iniciativa con Trenzas Amigas que trajo más personas, el movimiento del día sería incluso menor.

López dice haber visto redadas en la zona de su negocio más veces de las que quisiera y cuenta que muchos de sus clientes redujeron al mínimo sus salidas. “Conozco a una señora que tiene un bebé de dos años. Vive por aquí y sale después de las seis de la tarde con su bebé porque cree que es el momento más seguro. No creo que tenga que estar encerrada en su casa, todos deberíamos poder pasear libremente. Y nadie tendría que vivir con miedo”, dice.

Mientras el Gobierno del presidente Trump continúa con su ofensiva de control de inmigración, iniciativas como Trenzas Amigas son una forma de expresar la identidad hispana de varias comunidades, según sus promotoras.

Salazar, cofundadora la iniciativa, dice que para ellas esta es una forma de mostrar la presencia de la comunidad latina, el apoyo y la resiliencia. “Queremos que se nos escuche y es difícil, pero algo como esto nos está dando voz”.

