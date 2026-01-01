El paso de migrantes por la selva del Darién se redujo un 99% en 2025, según el Gobierno de Panamá

Por EFE

El paso de migrantes por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, se redujo drásticamente en 2025 hasta los 3.091 cruces, un 99% menos respecto a 2024, cuando la atravesaron más de 300.000 en su camino hacia Norteamérica, a pesar de los peligros.

“Pasamos de más de 300.000 ingresos irregulares en 2024 a poco más de 3.000 este año. Es un logro histórico que refleja una gestión responsable y coordinada, siempre con respeto a los derechos humanos”, afirmó este miércoles el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Ábrego, según un comunicado.

En concreto, “los tránsitos irregulares por Darién se desplomaron de 302.203 en 2024 a apenas 3.091 este año, una reducción del 99 %”, detalló en la nota el ente de seguridad panameño.

Además, anotó, se realizaron 22 vuelos chárter de deportación y expulsión de extranjeros.

El número de viajeros irregulares en 2025 por el Darién se asemeja a los niveles de 2012 y 2013, cuando lo hicieron 3.430 y 3.140, respectivamente, según datos oficiales.

Sin embargo, la cifra de migrantes irregulares registrada este año está muy por debajo de los más de 300.000 viajeros que llegaron a Panamá en su movilización hacia EE.UU. en 2024 o del récord histórico de los 520.085 de 2023, el año más crítico de la crisis, los 248.283 de 2022 y los 133.726 de 2021.

La drástica caída de los flujos migratorios hacia Norteamérica se atribuye a la dura política migratoria del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, desde su llegada al poder el pasado enero, basada en deportaciones y fuertes restricciones internas para esta población.

Además, a estas medidas se suman las tomadas desde el inicio de su mandato en julio de 2024 por el presidente panameño, José Raúl Mulino, como el cierre de trochas por el Darién o la firma de un acuerdo con Estados Unidos para realizar vuelos de deportación.

