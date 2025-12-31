Zohran Mamdani inicia una nueva era como alcalde de Nueva York: así arranca su administración este Año Nuevo

Por Gloria Pazmino

Zohran Mamdani asume la alcaldía de Nueva York con una administración en plena formación y el reto urgente de la asequibilidad. A sus 34 años, el nuevo líder neoyorquino cierra el 2025 en una carrera contra el reloj para definir el equipo que ejecutará su ambiciosa agenda de Gobierno.

A solo horas de su toma de posesión, Mamdani trabaja intensamente para completar los nombramientos clave de su gabinete. Aunque se comprometió públicamente a ocupar los puestos de mayor jerarquía antes del día de Año Nuevo, la estructura de su administración sigue siendo un trabajo en progreso. Este equipo será el encargado de liderar la batalla contra la crisis de costo de vida en la ciudad más grande de Estados Unidos, una promesa central que marcó su camino a la victoria.

Durante la campaña, Mamdani —un exasambleísta estatal que hará historia como el alcalde más joven de Nueva York en un siglo cuando preste juramento a la medianoche del día de Año Nuevo— luchó contra las críticas de que carecía de la experiencia necesaria para liderar la enorme burocracia de la ciudad.

Desde su elección, la transición de Mamdani ha seguido tratando de disipar esas críticas, incluso cuando ha retrasado algunos de sus nombramientos, lo que ha llevado a críticos y conocedores de la política que observan desde la barrera a preguntarse si el ritmo de la transición es una indicación de lo que traerá la era de Gobierno de Mamdani.

Los nombramientos de los alcaldes recién electos son asuntos estrechamente vigilados, ya que proporcionan una prueba temprana para una nueva administración. Mamdani ha continuado nombrando a nuevos funcionarios, incluso durante la víspera de Año Nuevo.

Aun así, varios miembros de la transición que recibieron anonimato para hablar libremente sobre procedimientos confidenciales reconocieron que la transición ha ido efectivamente más lenta que en administraciones anteriores, en parte debido a la limitada red de colaboradores gubernamentales experimentados de Mamdani y a una lucha por apaciguar a las distintas facciones dentro de la transición.

“Él quiere ampliar su coalición”, dijo un miembro de la transición de Mamdani que recibió anonimato para hablar sobre procedimientos confidenciales. “Pero también tiene a un montón de personas muy de izquierda internamente que están menos interesadas en comprometerse, y ese tira y afloja realmente está retrasando las cosas”.

Otro miembro describió el esfuerzo como una “gestión cuidadosa de los sentimientos políticos de todos”. Y aunque algunos se han apresurado a centrarse en los retrasos, los integrantes de la transición también han elogiado algunas de las selecciones de Mamdani hasta ahora, describiéndolas como “decisiones sensatas y sobrias” que deberían tranquilizar a cualquiera que esté preocupado de que Mamdani pondría a un “montón de chicos radicales” al mando.

“Me siento confiado sobre el equipo que estamos formando”, dijo Mamdani a principios de este mes cuando se le preguntó sobre el ritmo de sus nombramientos. “Vamos a formar un equipo que los neoyorquinos verán como los que ayudarán a tomar las decisiones que moldearán sus vidas y su capacidad de permitirse vivir en esta ciudad”.

Desde que ganó las elecciones generales en noviembre, Mamdani no ha dejado de moverse.

Ha celebrado una serie de eventos tipo campaña en los últimos dos meses: Manifestándose junto al senador independiente Bernie Sanders y trabajadores de Starbucks en huelga, repartiendo chocolate caliente a inquilinos en las gélidas temperaturas de diciembre para resaltar su propuesta de congelar los alquileres estabilizados, reuniéndose con trabajadores de guarderías para hablar sobre su propuesta de cuidado infantil universal y ha viajado a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval.

Mientras tanto, su equipo ha estado trabajando para cubrir puestos clave en la administración.

Los engranajes municipales de la ciudad de Nueva York giran con la ayuda de más de 300.000 empleados públicos y docenas de agencias, oficinas del alcalde y juntas. Se encargan de todo, desde recoger las más de 10.000 toneladas de basura que la ciudad produce diariamente, hasta liderar el sistema de hospitales públicos, ayudar a pequeñas empresas y adjudicar contratos municipales, por nombrar algunas de sus responsabilidades colectivas.

Hasta ahora, Mamdani ha nombrado líderes para las principales agencias de servicios centrales de la ciudad, incluyendo el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Bomberos, el Departamento de Saneamiento y la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad. Para los dos últimos cargos, Mamdani confía en funcionarios que permanecen del Gobierno del alcalde saliente Eric Adams, quienes continuarán en sus puestos al comenzar el nuevo año.

Mamdani también ha nombrado al abogado corporativo de la ciudad y a su director de la Oficina de Administración y Presupuesto, (OMB, por sus siglas en inglés), un nombramiento clave ya que la temporada presupuestaria de la ciudad comienza en enero. Y ha designado vicealcaldes para vivienda y planificación, para salud y servicios humanos, además de crear una nueva oficina para el vicealcalde de justicia económica, en señal de reconocimiento a la agenda de asequibilidad de Mamdani.

Aun así, algunos cargos importantes siguen vacantes.

Mamdani aún no ha anunciado un comisionado para el Departamento de Corrección, que controla uno de los complejos carcelarios más grandes del país. Tampoco se han anunciado el titular de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes y el comisionado de la Administración de Servicios Infantiles.

Y Mamdani no ha nombrado a un comisionado de transporte, quien sería clave para ayudar a implementar su plan de autobuses “rápidos y gratuitos”.

El exalcalde de Nueva York, Bill De Blasio, cuya transición tuvo un ritmo de nombramientos similar al de Mamdani, anunció designaciones hasta el último día del año antes de asumir el cargo.

Se espera que Mamdani haga lo mismo: fuentes familiarizadas con el plan dijeron a CNN que se espera que anuncie un canciller escolar el miércoles.

Mamdani se puso en acción después del día de las elecciones, nombrando un comité de transición dirigido por Grace Bonilla, una experimentada líder sin fines de lucro que anteriormente sirvió en la administración de De Blasio, y Lina Khan, la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio bajo el presidente Joe Biden, mejor conocida por su trabajo en antimonopolio y protección al consumidor.

Días después, Mamdani nombró a Dean Fuleihan como su primer vicealcalde. El veterano de los gobiernos estatal y local sirvió más recientemente en la administración De Blasio. Mamdani también nombró a Elle Bisgaard-Church, quien dirigió su campaña para las primarias, como su jefa de gabinete.

El círculo interno del alcalde electo está compuesto por el mismo grupo central de personas que ayudaron a llevar su campaña a la victoria, con Bisgaard-Church encabezando el esfuerzo para formar el gabinete de Mamdani y el asesor principal Morris Katz y Fuleihan ayudando a avanzar en el proceso.

Mamdani también cuenta con Patrick Gaspard, el exembajador en Sudáfrica y asistente del presidente Barack Obama. Gaspard conoció a Mamdani por primera vez cuando el entonces rapero estaba de gira promocional para la película “Queen of Katwe”, que fue dirigida por Mira Nair, la madre del alcalde electo.

Gaspard también ha servido de puente entre Mamdani y Obama, y ha estado dando consejos sobre todo, desde contrataciones hasta estrategia de comunicación.

La transición no ha estado exenta de controversias: Catherine Da Costa renunció como directora de nombramientos de Mamdani menos de 24 horas después de que se le asignó el cargo, luego de que salieran a la luz una serie de publicaciones antisemitas en redes sociales que hizo hace más de una década. Da Costa expresó “profundo pesar” por las declaraciones y dijo sentir “un sentido profundo de tristeza y remordimiento por el daño que estas palabras han causado”.

Mamdani se vio obligado a reconocer que su equipo no había detectado las publicaciones durante la revisión. Tras aceptar la renuncia de Da Costa, dijo que era necesario hacer “cambios claros” en el proceso de selección, y agregó que no habría contratado a Da Costa si hubiera estado al tanto de las publicaciones.

Desde entonces, la transición ha contratado a un bufete jurídico externo para revisar a los posibles candidatos. Antes de eso, la selección de los candidatos estaba dirigida por un equipo interno y abogados. Ahora, ese equipo colabora con el bufete externo, cuyo nombre la transición ha declinado revelar hasta ahora.

El trabajo será financiado por la transición, que ha recaudado US$ 3,7 millones de más de 32.000 donantes, la mayoría de los cuales aportó menos de US$ 250, de acuerdo a los integrantes del gobierno de transición.

La transición de Mamdani – un grupo de más de 400 personas divididas en 17 comités dedicados a diferentes áreas de políticas – se reunió un puñado de veces desde la elección, comenzando con una reunión general a mediados de noviembre.

Esa reunión fue seguida por encuentros en Zoom y grupos de trabajo de comités más pequeños, dando a los miembros de la transición la oportunidad de discutir el funcionamiento interno del Gobierno y presentar sugerencias para posibles contrataciones. Después de esas reuniones, se pidió a los participantes que enviaran formularios al equipo de transición, según varios integrantes que hablaron con CNN, quienes dijeron que era más una oportunidad para presentar ideas y nombres de candidatos a empleos, y menos una ocasión para opinar sobre políticas.

Luego vinieron las entrevistas de trabajo: algunos candidatos participaron en reuniones con miembros de la transición, a veces por Zoom y en algunos casos sin una idea clara de para qué puesto estaban siendo entrevistados, según dos miembros de la transición que hablaron sobre el proceso. Eso llevó a la frustración entre expertos en Gobierno y servidores públicos que se preguntaban si tendrían que informar a su actual empleador que dejarían su trabajo para ir al Ayuntamiento de Mamdani.

En efecto, gran parte del trabajo se ha realizado en secreto. Se pidió a los integrantes del equipo de la transición de Mamdani que firmaran acuerdos de confidencialidad y se les desalentó de hablar con la prensa.

Los aliados de Mamdani dicen que la demora en algunos nombramientos no es motivo de alarma.

Varios señalaron que Mamdani y su equipo han trabajado bajo un calendario mucho más corto que sus predecesores: en años anteriores, el ganador de la primaria demócrata de Nueva York era considerado el seguro ganador de las generales, lo que les permitía enfocarse en la transición y comenzar a seleccionar a docenas de candidatos para puestos clave.

Pero la contienda por la alcaldía de 2025 fue muy reñida hasta el último minuto. El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lanzó una campaña independiente para las generales pese a su derrota primaria ante Mamdani, y Adams, el titular, se rehusó a retirarse hasta unos días antes de la elección.

“Tuvieron que hacer un trabajo muy rápido en algo que normalmente se puede realizar durante meses”, dijo el senador estatal de Nueva York Gustavo Rivera, miembro del comité asesor de Mamdani, sobre el proceso de transición.

“La estrella del norte es encontrar personas comprometidas con el trabajo – servidores públicos, ante todo, que puedan hacer el trabajo que se les pide hacer”, dijo Rivera. “Zohran tiene una visión, y también es lo suficientemente inteligente y humilde para saber lo que no sabe”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.