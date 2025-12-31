Encuentran un cuerpo durante la búsqueda de Camila Mendoza, joven que desapareció en Texas en Nochebuena, dice el sheriff

Por Andi Rose, CNN

Un cuerpo fue hallado durante la búsqueda de Camila Mendoza Olmos, la adolescente que desapareció cerca de San Antonio el día antes de Navidad, dijo la tarde de este martes el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar.

Salazar señaló que aún es demasiado pronto para identificar si se trata del cuerpo de la joven de 19 años, pero precisó que el área donde fueron encontrados los restos está a “unos cientos de metros” de la casa de Mendoza Olmos, dijo el sheriff en una conferencia de prensa.

Las autoridades se preparaban para anunciar que otra adolescente desaparecida había sido encontrada a salvo cuando recibieron la llamada sobre el hallazgo del cuerpo, explicó Salazar.

Las autoridades no sospechan que haya habido un delito, dijo, pero el cuerpo sí presentaba “indicios” de autolesiones.

Las autoridades estaban al tanto de que faltaba un arma de fuego perteneciente a uno de los familiares de Mendoza Olmos y la estaban buscando, dijo Salazar. Un arma de fuego fue recuperada cerca del cuerpo este martes, pero la policía aún no la ha procesado, añadió el sheriff.

Decenas de voluntarios ayudaron en la búsqueda durante el feriado, y la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar había dicho que la joven podía estar en peligro inminente.

Este martes, un equipo conjunto de agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar y del FBI realizaba una búsqueda en campo abierto en un área que ya habían revisado anteriormente, cuando encontraron un cuerpo unos 10 minutos después de iniciar el operativo, dijo el sheriff.

“Debido a la maleza densa, tomamos la decisión consciente de volver a ir y revisar nuevamente”, explicó.

El cuerpo fue encontrado en una propiedad perteneciente a una empresa local de materiales de jardinería, que dijo estar “profundamente entristecida” por el hallazgo y pidió “privacidad y compasión para todos los involucrados mientras se maneja este asunto”, escribieron en Facebook la noche del martes.

La empresa dijo que está cooperando con las autoridades durante toda la investigación.

Consultado previamente sobre por qué su oficina creía que la joven podía estar en peligro inminente, Salazar dijo a CNN el lunes: “Hay información que no puedo divulgar… debido a lo sensible del caso”.

“Consideramos peligro inminente cualquier cosa, desde autolesiones hasta que alguien haya secuestrado a Camila, y todas esas posibilidades existen en este momento”, dijo Salazar el lunes, señalando que la joven desaparecida había hablado previamente de suicidio. “No podemos descartar nada en este punto de la investigación”.

Miembros de la comunidad se alinearon con mapas y un dron para intentar resolver la misteriosa desaparición.

“Pensé que la iba a encontrar como otras veces, caminando, y que volveríamos juntas a casa”, dijo Rosario Olmos en español a la afiliada de CNN KENS, después de que su hija desapareciera el día anterior.

“La extraño. Su papá la está esperando en casa”, había dicho su padre, Alfonso Mendoza, a la afiliada de CNN KSAT.

Mendoza Olmos fue vista por última vez en la cámara de vigilancia de un vecino poco antes de las 7 a.m. de Nochebuena, afuera de su casa. Después de que se la observa mirando dentro de su vehículo, el video se corta, según la oficina del sheriff, y no hay una señal clara de hacia dónde se dirigió.

“Como es una cámara Ring, se detiene cuando deja de detectar movimiento”, dijo Camila Estrella, una de las mejores amigas de Mendoza Olmos, a la afiliada de CNN WOAI. “Eso fue todo lo que vimos de ella, solo abriendo la puerta trasera de su carro… No tenemos nada para rastrearla”.

Familiares e investigadores dicen que no están seguros de por qué estaba mirando dentro del vehículo. Como el auto quedó en el lugar, creen que salió del vecindario a pie.

La oficina del sheriff difundió el lunes un segundo video que, según los investigadores, muestra el último avistamiento confirmado de la adolescente. Imágenes de una cámara de tablero compartidas por un conductor que se dirigía a su trabajo alrededor de las 7 a.m. de Nochebuena muestran a una peatona que se cree es Mendoza Olmos caminando hacia el norte por Wildhorse Parkway, entre Shetland Wind y Caspian Spring.

La policía instó a los residentes a compartir cualquier video disponible que pudiera ayudar en la búsqueda.

El rastro que dejó para los investigadores es confuso. Mendoza Olmos parece haber tenido consigo las llaves del carro cuando desapareció, a pesar de que no se llevó el vehículo.

“Una de las cosas que fue muy extraña en este caso es que la joven dejó atrás su celular”, dijo Salazar a CNN.

La adolescente también dejó un iPad, según la policía.

El aviso por la desaparición de Mendoza Olmos fue emitido como una alerta CLEAR. En Texas, esto requiere que los investigadores crean que la persona desaparecida “está en peligro inminente de sufrir lesiones corporales o morir”, o que la desaparición sea “involuntaria, como en un rapto o secuestro”, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

La alerta CLEAR fue desactivada este martes.

Su madre dijo a la afiliada de CNN KWEX que no cree que su hija se hubiera ido voluntariamente con un desconocido.

“Cami no es así”, dijo Olmos. “Cami es muy cuidadosa”.

Sin un teléfono celular para rastrear sus movimientos, los investigadores han estado buscando otras pistas sobre a dónde pudo haberse dirigido Mendoza Olmos, dijo Salazar a CNN.

“El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional nos han estado ayudando con la recopilación de información”, dijo el lunes. “Cosas como vuelos de salida, cruces fronterizos, ese tipo de cosas”.

Autoridades en Nuevo León, México —donde Mendoza Olmos tiene familiares— incluso difundieron una ficha de búsqueda de la adolescente, según una publicación en la página de Facebook de la división de personas desaparecidas de la Fiscalía del estado y su tía, Celia Nora Olmos Sánchez, quien vive en la zona.

A medida que la noticia de la desaparición de Mendoza Olmos se difundió en la comunidad, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron.

“Hemos ido día y noche, raspándonos las piernas, sin comer, solo ayudando”, dijo Estrella a WOAI.

Y con los investigadores locales trabajando “prácticamente las 24 horas” para encontrar a Mendoza Olmos, según Salazar, su madre pide oraciones para que las fiestas terminen con alegría.

“Por favor tráiganla de vuelta, o si mi niña está viendo esto, regresa. Eso es lo que estamos pidiendo”, dijo Olmos a KWEX.

“Tiene una familia que la ama”, agregó. “Tiene una vida por delante”.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

