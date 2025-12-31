Moretones en la mano izquierda de Trump reavivan preguntas sobre su salud

Por Adam Cancryn, CNN

Nuevos moretones en la mano izquierda de Donald Trump están reavivando preguntas sobre su salud, casi un año después de que se convirtiera en el presidente de mayor edad en asumir el cargo en EE.UU.

A lo largo de una serie de actos, la semana pasada, Trump, de 79 años, apareció con decoloración o leves moretones en el dorso de la mano izquierda, además del moretón más persistente en la mano derecha que ha sido visible durante meses.

El nuevo moretón parece complicar la explicación de la Casa Blanca de que Trump, que es diestro, desarrolló los moretones por el constante apretón de manos, junto con un régimen regular de aspirina que puede hacer más comunes este tipo de decoloraciones.

Y aunque expertos médicos dijeron a CNN que no hay un nuevo motivo de preocupación y lo calificaron como una condición probablemente benigna y común en personas mayores, advirtieron que la renuencia de Trump a ser más transparente sobre su salud solo amenaza con intensificar el escrutinio del que ha tratado de escapar durante todo el año.

“Solo están alimentando el ciclo de curiosidad”, dijo el doctor Jeffrey Linder, jefe de Medicina Interna General de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. “Está bajo el ojo público, tiene una cierta imagen que quiere proyectar, y hasta estas cosas menores restan a esa imagen”.

Los nuevos moretones en la mano izquierda de Trump representan el episodio más reciente que alimenta la especulación sobre su salud desde que regresó a la Casa Blanca, un tema sensible para él que ha intentado contrarrestar alardeando con frecuencia de su vigor.

Trump ganó el año pasado en parte avivando las preocupaciones de los votantes sobre la edad y la aptitud mental y física para el cargo del expresidente Joe Biden. Trump ha seguido usando a Biden, de 83 años, como contraste retórico y ha rechazado cualquier comparación con su antecesor pese a la cercanía de sus edades, a menudo descalificando la fragilidad de Biden y rematando sus actos públicos con la pregunta: “¿Creen que Biden podría hacer eso?”.

Sin embargo, aunque Trump ha mantenido una agenda pública mucho más activa, también ha sido perseguido en ocasiones por sus propias dudas sobre la salud. Después de que fotos tomadas durante el verano mostraran hinchazón en sus piernas, la Casa Blanca anunció en julio que a Trump se le había diagnosticado insuficiencia venosa crónica, una afección común que se encuentra con frecuencia en personas mayores.

Consultada esta semana sobre los moretones en la mano izquierda de Trump, la Casa Blanca se negó a ofrecer una nueva explicación.

“El presidente Trump es un hombre del pueblo y se reúne con más estadounidenses y les da la mano a diario que cualquier otro presidente en la historia”, dijo la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

Varios expertos médicos que revisaron fotos de la mano izquierda de Trump dijeron a CNN que la decoloración probablemente no es resultado de los apretones de manos —dado que Trump es diestro—, pero que su edad y su régimen de aspirina podrían ofrecer una explicación similar.

“Los moretones pueden ser simplemente algo aislado cuando hay algún traumatismo, cuando uno se golpea con algo”, dijo el doctor Jonathan Reiner, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington y cardiólogo durante muchos años del exvicepresidente Dick Cheney. “La aspirina te hace más propenso a sangrar”.

Reiner, quien advirtió que no ha examinado personalmente a Trump, añadió que con frecuencia ve moretones similares en pacientes que toman medicamentos anticoagulantes más fuertes que la aspirina, lo que plantea preguntas sobre si Trump ha revelado todos los medicamentos que toma.

Esos medicamentos son comunes y no indican necesariamente un problema de salud mayor, dijo, al señalar que Biden reveló mientras estuvo en el cargo que tomaba el anticoagulante Eliquis.

“La pregunta ahora es menos médica y más de transparencia”, afirmó Reiner.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre los medicamentos de Trump ni sobre si los ha revelado en su totalidad, y en cambio criticó el escrutinio sobre su salud.

“Cualquier supuesto profesional médico que participe en diagnósticos de sillón o en especulación falsa con fines políticos está claramente violando el juramento hipocrático que ha hecho y debería hacerse revisar la cabeza”, dijo el director de Comunicaciones, Steven Cheung, en un comunicado.

Trump ha tenido desde hace tiempo moretones en la mano derecha, que, según ha informado CNN, ya estaban presentes antes de su regreso a la Casa Blanca. Pero comenzaron a llamar más la atención después de que intentara cubrirlos con maquillaje espeso y vendajes, y de protegerlos de las cámaras con la otra mano, movimientos que solo intensificaron las sospechas.

La Casa Blanca abordó los moretones en la mano derecha al mismo tiempo que anunció el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica. En ese momento se difundió una carta de su médico en la que se afirmaba: “El presidente Trump sigue gozando de excelente salud”.

En octubre, Trump regresó al hospital Walter Reed para una segunda visita repentina tras su examen físico de abril, que la Casa Blanca describió como un chequeo “de rutina”, antes de que el presidente revelara posteriormente que se le había practicado una resonancia magnética. La información vaga —Trump dijo inicialmente que había sido “perfecta”, pero también declaró a los periodistas que no sabía qué parte de su cuerpo había sido examinada— y la renuencia del Gobierno de Trump a ofrecer más detalles provocaron una oleada de inquietud sobre por qué sus médicos habían ordenado el estudio.

Semanas después, el médico de Trump, el doctor Sean Barbabella, dijo en un memorando que las imágenes médicas correspondían a sus sistemas cardiovascular y abdominal, y que ambos mostraban resultados “perfectamente normales”. El documento añadió que la “imagenología avanzada se realizó porque los hombres de su grupo etario se benefician de una evaluación exhaustiva de la salud cardiovascular y abdominal”.

En ese momento, Reiner dijo a CNN que el chequeo médico de Trump no era un procedimiento estándar. “Esto, obviamente, se realizó en respuesta a alguna preocupación clínica”, afirmó. La razón del estudio “probablemente no es tan siniestra”, añadió, pero sugirió que sería mejor que el Gobierno de Trump fuera más transparente para evitar ese tipo de especulación.

Dentro de la Casa Blanca, funcionarios se han mostrado irritados ante las exigencias de mayor divulgación, al considerar que esas preguntas tienen principalmente motivaciones políticas y buscan sembrar dudas sobre la vitalidad de Trump.

Después de que el presidente pareciera quedarse dormido brevemente durante un acto en la Oficina Oval, el mes pasado, la Casa Blanca negó que se hubiera dormido y calificó esa versión como “una narrativa basura”. Un reportaje de The New York Times publicado días después, que examinaba la salud de Trump y su agenda diaria, provocó la ira personal del presidente, quien lo tildó de “ataque” en una publicación en redes sociales. Sin embargo, durante una reunión del gabinete a principios de este mes, Trump volvió a pasar una hora aparentando dormitar. (La Casa Blanca respondió diciendo que Trump había estado “escuchando atentamente y dirigiendo toda la reunión maratónica del gabinete de tres horas”).

Ahora, las fotos de la mano izquierda de Trump —que ya han circulado durante días en redes sociales— se suman a lo que los votantes ven mientras observan a un presidente en su segundo mandato, a las puertas de entrar en su octava década de vida.

Timothy Naftali, historiador presidencial e investigador de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, advirtió que, si bien todas las administraciones enfrentan presión para ser transparentes sobre la salud del presidente, la insistencia de Trump en proyectar una imagen de vitalidad inquebrantable hace que incluso las más pequeñas muestras de vulnerabilidad atraigan un escrutinio intenso.

“El presidente no es joven”, dijo. “Y cuando las cosas se exageran y luego aparece una supuesta carencia, su importancia se magnifica”.

