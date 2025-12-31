Maduro dice que EE.UU. transmite noticias falsas de Venezuela: “Todo lo que dicen es mentira”

Por CNN en Español

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes que Estados Unidos transmite “noticias falsas” sobre Venezuela, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump hablara de un ataque contra “una gran instalación” como parte de la campaña contra el país sudamericano, maniobras a las que no se refirió el líder chavista.

“Estados Unidos quiere imponer un veto, y solo transmitir noticias falsas y guerra contra un país noble como Venezuela”, dijo Maduro en un acto de inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer. En su discurso, no desmintió puntualmente las declaraciones de Trump, pero insistió en rechazar las versiones de la Casa Blanca.

“Todo lo que dicen es mentira. Ustedes (los asistentes) pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela”, agregó.

Trump no precisó a qué instalación se refería ni dónde estaba ubicada, y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

A principios de este mes, la CIA ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela que se cree que estaba siendo utilizada por el Tren de Aragua para almacenar drogas, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto, pero Maduro tampoco ha hablado al respecto.

El líder venezolano también reiteró en el evento que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “abatió” nueve aeronaves el lunes que supuestamente están vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia. “Venezuela está muy bien cuidada y protegida, por su FANB y por la fuerza más grande que tiene Venezuela, las mujeres que están empoderadas, movilizadas, activadas, 24 horas del día siempre”, añadió.

El Gobierno de Venezuela viene destacando sus acciones contra el narcotráfico en respuesta a Washington, que afirma que el despliegue militar en el Caribe que mantiene desde agosto forma parte de la lucha contra las drogas.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron este mes tras el anuncio por parte de Trump de un “bloqueo total” de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia la costa de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.