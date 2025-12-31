Israel suspenderá operaciones de grupos de ayuda en Gaza mientras países advierten de crisis humanitaria “catastrófica”

Por Helen Regan, Hira Humayun, Eugenia Yosef y Mohammed Tawfeeq

Varias organizaciones humanitarias internacionales, incluida Médicos Sin Fronteras (MSF), se enfrentan a la posibilidad de que se les prohíba trabajar en Gaza a partir del jueves por no cumplir con las nuevas restricciones de Israel para los grupos de ayuda que operan en el devastado enclave.

Israel dijo este martes que suspenderá las operaciones de los grupos de ayuda internacional que no renovaron su registro, lo que incluye requerir a las organizaciones que trabajan en Gaza que proporcionen detalles personales de los miembros de su personal.

Las agencias de ayuda han expresado repetidamente su preocupación por esos requisitos, citando la seguridad de sus empleados.

La decisión de Israel se produce cuando 10 países advirtieron que la situación humanitaria de Gaza enfrenta un “nuevo deterioro” y que las condiciones en el enclave “siguen siendo catastróficas”.

Gaza, que está en ruinas, está sufriendo un duro invierno, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso que empeoran las ya de por sí terribles condiciones de vida.

Las fuertes lluvias y los fuertes vientos destruyeron las frágiles y anegadas tiendas de campaña en las que muchos palestinos se ven obligados a sobrevivir, y al menos 20 personas han muerto al derrumbarse sus casas y edificios mientras buscaban refugio de las severas condiciones climáticas, según la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza (GMO) dirigida por Hamas.

“A medida que se acerca el invierno, los civiles en Gaza se enfrentan a condiciones espantosas con fuertes lluvias y temperaturas en descenso”, dijeron los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza en un comunicado el martes.

Los grupos de ayuda dicen que la decisión de Israel afecta a más de dos docenas de organizaciones de ayuda y que suspender sus operaciones en Gaza “costará la vida de los palestinos”.

“Eliminar a estas organizaciones humanitarias ahora agravará la exposición, las enfermedades y las muertes evitables”, declaró Refugees International en un comunicado. “Es un pretexto para restringir aún más la ayuda a Gaza y silenciar a las organizaciones de ayuda independientes”.

Un fin de semana de duro invierno trae más muerte y desesperación a la gente de Gaza

Israel afirmó que sus normas de registro buscan impedir que Hamas se aproveche de la ayuda internacional, una afirmación que la ONU y las organizaciones de ayuda han rechazado. Una revisión del gobierno estadounidense realizada a principios de este año no halló pruebas de robo generalizado por parte de Hamas, según afirman tanto Israel como el Departamento de Estado estadounidense.

“El requisito de registro tiene como objetivo prevenir la participación de elementos terroristas y salvaguardar la integridad de la actividad humanitaria, como se demostró en casos anteriores”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado.

Las agencias de la ONU y los grupos de ayuda han expresado reiteradamente su preocupación por las normas de registro de Israel.

Israel afirmó haber notificado a las organizaciones internacionales en marzo que debían cumplir con los requisitos. Añadió que a quienes no renovaron su registro se les informó que su autorización expiraría el 1 de enero y que tendrían que retirarse dos meses después.

La Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), la agencia israelí encargada de facilitar la distribución de ayuda en Gaza, dijo que la organización médica benéfica Médicos Sin Frontera (MSF) “eligió no cooperar con el proceso de registro y se negó a proporcionar al Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel una lista de sus empleados, como lo requiere una decisión del gobierno”.

CNN se ha puesto en contacto con MSF para solicitar comentarios.

Las agencias de ayuda se han mostrado reacias a aceptar las nuevas exigencias de Israel.

“El sistema se basa en criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados e impone requisitos que las organizaciones humanitarias no pueden cumplir sin violar obligaciones legales internacionales o comprometer principios humanitarios fundamentales”, dijo en diciembre el Equipo Humanitario de País del Territorio Palestino Ocupado, un foro que reúne a agencias de la ONU y más de 200 organizaciones locales e internacionales.

En mayo, Oxfam expresó su preocupación por el requisito de presentar a Israel listas de personal y otra información sobre los miembros del personal y sus familias, tras los ataques mortales contra trabajadores humanitarios en Gaza.

“En un contexto en el que los trabajadores humanitarios y sanitarios son objeto habitualmente de acoso, detención y ataques directos, esto plantea graves problemas de protección”, afirmó Oxfam en un comunicado.

MSF, una de las mayores operaciones médicas que operan en Gaza, dijo que perder el acceso “sería un desastre para los palestinos”.

“Si MSF pierde su acceso a Gaza en 2026, debido a las autoridades israelíes, una gran parte de la población gazatí perderá el acceso a atención médica crítica, agua y apoyo vital”, declaró la agencia médica en un comunicado a principios de este mes. “Las actividades de MSF atienden a casi medio millón de personas en Gaza mediante nuestro apoyo vital al sistema de salud destruido”.

COGAT ha afirmado que los grupos que enfrentan la suspensión no llevaron ayuda a Gaza durante el alto el fuego actual y que la “decisión del gobierno no resultará en ningún daño futuro al volumen de ayuda humanitaria que ingresa a Gaza”.

Dijo que 4.200 camiones seguirían entrando a Gaza cada semana a través de la ONU, los países donantes, el sector privado y más de 20 organizaciones internacionales que han sido registradas.

Sin embargo, un grupo de más de 40 organizaciones, entre ellas MSF y Oxfam, dijo en octubre que Israel había seguido “rechazando arbitrariamente envíos de asistencia vital” desde el alto el fuego.

Decenas de grupos de ayuda internacional tuvieron “envíos urgentes de ayuda, incluyendo agua, alimentos, tiendas de campaña y suministros médicos, a los que se les negó la entrada a Gaza”, dijo el grupo, con el argumento de que la mayoría de las organizaciones “no estaban autorizadas” a entregar ayuda.

Los 10 ministros de Asuntos Exteriores que advirtieron sobre las condiciones en Gaza instaron al gobierno israelí a tomar “medidas urgentes y esenciales”, incluyendo garantizar que las ONG internacionales puedan seguir operando en Gaza y permitir que la ONU y sus socios lleven a cabo su labor humanitaria.

También pidieron a Israel que “abra los cruces y aumente los flujos de ayuda humanitaria a Gaza”.

Al menos 1,3 millones de personas aún necesitan refugio urgente, mientras que más de la mitad de los centros de salud de Gaza funcionan solo parcialmente debido a la escasez de suministros médicos esenciales, según el comunicado. Añadió que el colapso de la infraestructura de saneamiento ha dejado a unas 740.000 personas vulnerables a las inundaciones tóxicas.

Durante el fin de semana, el mal tiempo contribuyó a más muertes. La defensa civil de Gaza informó que dos personas, entre ellas un niño de 7 años, murieron el domingo al derrumbarse un muro debido al frío.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó la declaración conjunta, calificándola de “falsa pero no sorprendente”.

La declaración refleja “un patrón recurrente de críticas distantes y demandas unilaterales hacia Israel, mientras se ignora deliberadamente el requisito esencial de desarmar a Hamas, un prerrequisito para la seguridad de Israel y la región”, dijo el ministerio en una publicación en X.

También criticó la declaración por pasar por alto lo que llamó la “mejora significativa en la situación humanitaria en Gaza desde el alto el fuego”, atribuyendo el progreso a los esfuerzos de Israel junto con Estados Unidos.

La alarma de varias naciones occidentales por la crisis de ayuda invernal llega mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, continúa una visita a Estados Unidos, donde fue recibido cálidamente por el presidente Donald Trump.

En una entrevista que se emitió el martes, Brett Baier de Fox News le preguntó a Netanyahu si ve una fuerza de estabilización internacional en el terreno y un nuevo gobierno en Gaza en 2026.

“Un nuevo gobierno en Gaza es posible si se desarma a Hamas”, dijo Netanyahu. “Nadie entrará allí si Hamas sigue armado y le dispara en la cabeza a cualquier posible nuevo gobierno”.

“Si desarmamos a Hamas, ya sea con una fuerza internacional o por cualquier otro medio, sí, veo un futuro diferente para Gaza”.

La entrevista se emitió un día después de que Netanyahu se reuniera con Trump en Florida. Netanyahu le dijo a Baier que él y el presidente estadounidense estaban de acuerdo y que no percibía ninguna frustración en Trump por los recientes ataques de Israel contra Gaza.

“Él entiende”, dijo Netanyahu sobre Trump.

En un comunicado emitido el lunes, Hamas rechazó los llamados al desarme. El nuevo portavoz del grupo declaró: “Nuestro pueblo se defiende y no entregará las armas mientras persista la ocupación”.

Benjamin Brown de CNN colaboró ​​con este informe.

