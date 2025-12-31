Estados Unidos anuncia más sanciones al sector petrolero de Venezuela

Por Sean Lyngaas y CNN en Español

El Departamento del Tesoro de EE.UU. intentó este miércoles aumentar aún más la presión sobre el sector petrolero de Venezuela al sancionar a cuatro compañías petroleras más y designar cuatro petroleros como “propiedad bloqueada”.

Los petroleros financian al Gobierno de Maduro, alegó el Tesoro. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió “continuar implementando la campaña de presión del presidente Trump sobre el régimen de Maduro”.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Piggott, dijo que “las sanciones continúan la campaña de presión del presidente Trump sobre Maduro y sus compinches”.

Las empresas sancionadas son Aries Global Investment Ltd, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited, registradas en China, Hong Kong y las Islas Marshall, según el comunicado del Tesoro.

Los buques identificados como propiedad bloqueada por el Gobierno de Estados Unidos son los petroleros Della y Valiant (vinculados a Aries Global Investment), Nord Star (vinculado a Corniola y Krape Myrtle) y Rosalind, también conocido como Lunar Tide (vinculado a Winky International).

Dos de los cuatro petroleros bloqueados enarbolaban banderas de Hong Kong, mientras que los otros dos enarbolaban las banderas de Guinea y Panamá, según el Tesoro.

Con estas medidas, el Tesoro incorporó a estas cuatro empresas y cuatro buques petroleros a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Estos barcos forman parte de la llamada “flota en la sombra” que, según la OFAC, facilita operaciones sancionables y genera ingresos para “operaciones desestabilizadoras” del régimen venezolano.

La medida, que se suma a la campaña de presión de Washington sobre Caracas, implica el bloqueo de todos los bienes de los sancionados en EE.UU. y prohíbe a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.

Las tensiones entre Caracas y Washington se intensificaron este mes tras el anuncio por parte del presidente Trump de un “bloqueo total” de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia la costa de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

Mientras tanto, Estados Unidos sigue la pista de un viejo petrolero que ha evadido la incautación desde el 21 de diciembre. CNN reportó este miércoles que la tripulación habría pintado una bandera rusa en el casco, un intento que funcionarios estadounidenses consideran destinado a acogerse a la protección de Rusia. La Guardia Costera mantiene un seguimiento cercano del buque, que navega en el Atlántico alejándose de Venezuela, mientras continúa su resistencia a ser interceptado.

Un día antes de incluir a estas empresas y petroleros en la lista de la OFAC, el Tesoro impuso sanciones a una empresa estatal venezolana fabricante de drones y a otras compañías e individuos que, según Estados Unidos, participan en el comercio de armas entre Irán y Venezuela.

Hace dos semanas, el Tesoro sancionó a varios miembros de la familia del presidente Nicolás Maduro y a varios buques que, según afirma, transportan petróleo venezolano. Tras la incautación de dos de estas naves petroleras, Caracas aseguró que Irán, su aliado, ofreció ayuda para “enfrentar la piratería” de Estados Unidos.

