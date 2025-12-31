El momento en el que se celebra el Año Nuevo en todo el mundo (en relación con la hora de Miami)

Por Kendall Trammell, CNN

Cuando la bola caiga en Times Square de Nueva York para anunciar el comienzo de 2026, en realidad llegará tarde a la fiesta, porque decenas de países de todo el mundo ya habrán dado la bienvenida al nuevo año.

Kiribati es un país insular situado en el centro del océano Pacífico, y su isla más grande, Kiritimati, fue la primera en inaugurar el año 2026 cuando apenas eran las 5 de la madrugada del 31 de diciembre en la costa este de Estados Unidos y las 11 de la mañana UTC (Tiempo Universal Coordinado, el estándar mundial).

A la nación insular del Pacífico le siguieron las islas Chatham, en Nueva Zelandia, a las 5:15 a.m. ET, y después la mayor parte de Nueva Zelandia lo celebró a las 6 a.m., junto con Tokelau, Samoa, Tonga, las islas Fénix de Kiribati y algunas regiones de la Antártida.

Mientras tanto, al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha, Hawai, Samoa Americana y muchas de las islas periféricas de Estados Unidos serán de los últimos lugares en destapar el champán. Tendrán que esperar hasta el miércoles por la mañana (hora del Este) para brindar por 2026.

En total, hay 39 husos horarios locales diferentes en todo el planeta, algunos difieren en 15 o 30 minutos con respecto a zonas cercanas, incluidos dos que están más de 12 horas por delante del UTC, lo que significa que el mundo entero tardará 26 horas en dar la bienvenida al Año Nuevo.

Así que, si de verdad te gusta tararear la clásica tonada “Auld Lang Syne”, la siguiente lista te animará una y otra y otra vez a medida que el mundo se despide de 2025.

Estas son las horas en las que se celebrará el Año Nuevo en todo el mundo, en relación con la hora de la Costa Este de EE.UU.

5 a.m. ET Kiritimati, también conocida como isla de Navidad y que forma parte de la nación insular micronesia de Kiribati.

5:15 a.m. ET Islas Chatham, frente a la costa oriental de Nueva Zelandia.

6 a.m. ET La mayor parte de Nueva Zelandia (con algunas excepciones) y Tokelau, Samoa, Tonga, las Islas Fénix de Kiribati y algunas regiones de la Antártida están de fiesta.

7 a.m. ET Fiyi, una pequeña parte del este de Rusia y varias islas más del Pacífico, incluidas las Islas Marshall y Tuvalu.

8 a.m. ET Gran parte de Australia, incluidas Melbourne y Sydney, y siete localidades más, entre ellas Vanuatu, las islas Salomón, Bougainville en Papúa Nueva Guinea y Nueva Caledonia.

8:30 a.m. ET Una pequeña región de Australia incluyendo Adelaide.

9 a.m. ET El estado australiano de Queensland y seis lugares más, incluyendo partes de Micronesia, las islas Marianas del Norte, una pequeña parte de la Antártida y Guam.

9:30 a.m. ET Territorio del Norte de Australia.

10 a.m. ET Japón, Corea del Sur, una pequeña parte de Rusia, Corea del Norte, una pequeña parte de Indonesia, Timor Oriental y Palaos.

10:15 a.m. ET Australia Occidental.

11 a.m. ET China, Filipinas, Malasia, partes de Indonesia, la mayor parte de Mongolia, Taiwán, Brunei, la región rusa de Irkutsk, algunas partes de la Antártida, Hong Kong, Singapur y Macao.

Mediodía ET Gran parte de Indonesia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, algunas partes de Rusia, algunas partes de Mongolia, una pequeña región de la Antártida y la isla australiana de Christmas.

12:30 p.m. ET Myanmar y las Islas Cocos, un territorio australiano.

1 p.m. ET Bangladesh, partes de Kazajstán, Kirguistán, Bhután, el Territorio Británico del Océano Índico, la ciudad de Omsk en Rusia y una pequeña parte de la Antártida.

1:15 p.m. ET Nepal.

1:30 p.m. ET India y Sri Lanka.

2 p.m. ET Pakistán, algunas partes de Rusia, gran parte de Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, las Maldivas, Tayikistán, los territorios del sur de Francia, las islas Kerguelen de Francia y una pequeña región de la Antártida.

14:30 h ET Afganistán.

3 p.m. ET Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Armenia, una pequeña región de Rusia, Omán, gran parte de Georgia, la isla francesa de la Reunión, Mauricio y las Seychelles.

15:30 h ET Irán.

4 p.m. ET Moscú en Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Iraq, Etiopía, Somalia y Kenya, además de otros 17 lugares.

5 p.m. ET Grecia, Egipto, Líbano, Rwanda, Rumania y otros 26 lugares.

6 p.m. ET Alemania, Nigeria, Argelia, Italia, Bélgica, Marruecos, Albania, Francia y otros 38 lugares.

7 p.m. ET Reino Unido, Portugal, Islandia, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Sierra Leona y otros 18 lugares.

8 p.m. ET Cabo Verde, las Azores, formadas por nueve encantadoras islas en el Atlántico pero que forman parte de Portugal, y una pequeña región de Groenlandia.

9 p.m. ET La mayor parte de Groenlandia, el estado brasileño de Pernambuco y las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

10 p.m. ET La mayor parte de Brasil, Argentina, Chile con excepciones, Uruguay, partes de la Antártida, Paraguay, Guayana Francesa, Surinam, San Pedro y Miquelón, y las islas Malvinas.

10:30 p.m. ET La provincia canadiense de Terranova y Labrador.

11 p.m. ET Algunas regiones de Canadá, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Aruba, Guyana y otras 23 localidades.

Medianoche La costa este de EE.UU. (incluyendo Nueva York, Washington y Detroit), partes de Canadá, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Acre en Brasil, Panamá, una pequeña parte de México, Haití, Bahamas, islas Turcas y Caicos, Jamaica, una pequeña región de Chile y las islas Caimán.

1 a.m. ET Centro de EE.UU. (incluido Chicago), gran parte de México (incluida Ciudad de México), partes de Canadá, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y una pequeña parte de Ecuador.

2 a.m. ET EE.UU. (zona horaria de las Montañas, incluidos Denver y Phoenix), partes de Canadá (incluidos Edmonton y Calgary) y partes de México.

3 a.m. ET EE.UU. (zona horaria del Pacífico, incluidos Los Ángeles y San Francisco), Columbia Británica en Canadá, Baja California en México, islas Pitcairn e isla Clipperton.

4 a.m. ET Alaska en EE.UU. y regiones de la Polinesia Francesa.

4:30 a.m. ET islas Marquesas en la Polinesia Francesa.

5 a.m. ET Hawai en EE.UU., Tahití en la Polinesia Francesa y las islas Cook.

6 a.m. ET Samoa Americana, partes de las islas periféricas menores de EE.UU. (incluido el atolón de Midway), y Niue, una nación insular en el Océano Pacífico Sur.

7 a.m. ET Gran parte de las islas periféricas menores de EE.UU. (territorios no incorporados de EE.UU. en el Pacífico), incluyendo la isla Baker y la isla Howland.

