El actor de ‘The Wire’ Isiah Whitlock Jr. muere a los 71 años

Isiah Whitlock Jr., cuya singular forma de pronunciar un eslogan en “The Wire” le dio al mundo una de las frases más icónicas del siglo, murió a la edad de 71 años.

Whitlock falleció hoy en paz en Nueva York tras una valiente batalla contra una breve enfermedad, declaró su representante, Brian Liebman, a CNN. “Isiah era un actor brillante y una persona aún mejor”.

Whitlock tuvo una carrera histórica que abarcó más de tres décadas, tanto en televisión como en cine. Apareció en varias películas de Spike Lee, como “Da 5 Bloods”, “BlacKkKlansman” y “The 25th Hour”.

Comenzó en televisión en “Cagney & Lacey” en la década de 1980 y posteriormente apareció con frecuencia en series policiales, desde “Law & Order” hasta “NYPD Blue”. Más recientemente, Whitlock interpretó a un jefe de policía en “The Residence”, una serie de misterio y asesinato de Netflix protagonizada por Uzo Aduba.

Whitlock será más recordado por su inolvidable papel en “The Wire”, el drama criminal de HBO de David Simon, ampliamente reconocido como una de las mejores series de todos los tiempos.

Whitlock apareció en las cinco temporadas del programa como R. Clayton “Clay” Davis, un senador corrupto del estado de Maryland. Rápidamente se hizo conocido por su singular reacción ante los acontecimientos, lanzando un largo “mierda” que se convirtió en un clásico del léxico estadounidense.

Whitlock se deleitaba con la atención que recibía su discurso. “Estaba, creo, en la Grand Central Station y, a lo lejos, oí a alguien decirlo y sonreía”, le dijo a un entrevistador en 2008. “Me alegra que la gente lo disfrute”.

En 2014, comenzó una serie de YouTube para enseñar a la gente cómo pronunciarla a la perfección. Whitlock dijo que la había aprendido de su difunto tío Leon, quien la pronunciaba de una forma que siempre hacía reír a la gente.

“¿Me canso? ​​No”, le dijo a AP en 2020. “Si te hace sentir bien, que así sea”, dijo con una sonrisa.

Whitlock también tuvo un papel recurrente en “Veep”, interpretando al general George Maddox, un secretario de defensa que juega con la idea de presentarse como candidato a las primarias contra la vicepresidenta Selina Meyer, interpretada por Julia Louis-Dreyfus.

Whitlock creció en Indiana, el quinto de diez hijos, y estudió en el Conservatorio Americano de Teatro de San Francisco antes de mudarse a Nueva York, donde vivió durante décadas.

“Era muy querido por todos los que tuvieron el placer de trabajar con él o conocerlo”, dijo su representante. “Lo extrañaremos muchísimo”.

