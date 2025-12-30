Una adolescente de Texas desapareció en Nochebuena y las autoridades creen que podría estar en peligro inminente

Por Andi Rose, CNN

Rosario Olmos pasó esta Navidad sin uno de sus mayores regalos. Su hija de 19 años había desaparecido el día anterior en las afueras de San Antonio, Texas.

“Pensé que la encontraría como otras veces, caminando, y que volveríamos juntas a casa”, dijo Olmos a KENS, afiliada de CNN.

Pero con el Año Nuevo acercándose rápidamente, la búsqueda de Camila Mendoza Olmos continúa, con decenas de voluntarios ayudando durante el fin de semana, y la Oficina del Sheriff del Condado Bexar dice que podría estar en peligro inminente.

“La extraño. Papá la espera en casa”, dijo su padre, Alfonso Mendoza, a KSAT, afiliada de CNN, mientras más miembros de la comunidad se alineaban con mapas y un dron para intentar resolver la misteriosa desaparición.

“Hemos tenido presencia de la oficina del sheriff sobre el terreno prácticamente desde el día del incidente”, dijo el sheriff Javier Salazar a Omar Jiménez, de CNN, el lunes. “Agentes e investigadores trabajando durante las fiestas, prácticamente las 24 horas”.

Mendoza Olmos fue vista por última vez en la cámara de vigilancia de un vecino justo antes de las 7 a.m. de la víspera de Navidad, afuera de su casa. Tras ser vista mirando dentro de su vehículo, la grabación termina, según la oficina del sheriff, y no hay señales claras de adónde fue.

“Como una cámara Ring, se detiene cuando deja de detectar movimiento”, dijo Camila Estrella, una de las mejores amigas de Mendoza Olmos, a WOAI, afiliada de CNN. “Eso es todo lo que vimos de ella, simplemente abriendo la puerta trasera de su auto… No tenemos nada con qué rastrearla”.

Según la Policía, Mendoza Olmos vestía una sudadera azul claro con negro, pantalones de pijama azul claro y zapatos blancos.

Familiares e investigadores dicen que no están seguros de por qué estaba mirando dentro del automóvil. Como el vehículo quedó en el lugar, creen que salió del vecindario a pie.

La oficina del sheriff difundió este lunes un segundo video que, según los investigadores, muestra el último avistamiento confirmado de la adolescente. Las imágenes de una cámara de tablero compartidas por un conductor que iba a trabajar alrededor de las 7:00 a.m. de Nochebuena muestran a una peatona que se cree es Mendoza Olmos caminando hacia el norte por Wildhorse Parkway, entre Shetland Wind y Caspian Spring.

Salazar dijo que no está completamente seguro de que la persona del video sea Mendoza Olmos, aunque la ropa coincide con la descripción de lo que llevaba puesto cuando desapareció.

La Policía pidió a los residentes que compartan cualquier video disponible que pueda ayudar en la búsqueda.

Las pistas que siguen los investigadores son confusas. Mendoza Olmos aparentemente llevaba consigo las llaves del carro cuando desapareció, aunque no se llevó el vehículo.

“Una de las cosas muy extrañas en este caso es que la joven dejó su teléfono celular”, dijo Salazar a CNN.

Según la Policía, también dejó un iPad.

La alerta por la desaparición de Mendoza Olmos se emitió como una Alerta CLEAR. En Texas, esto requiere que los investigadores crean que la persona desaparecida “está en peligro inminente de sufrir lesiones corporales o la muerte”, o que la desaparición sea “involuntaria, como un secuestro”, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Al ser consultado sobre por qué su oficina cree que la joven podría estar en peligro inminente, Salazar dijo a CNN: “Hay información que no puedo divulgar… debido a lo sensible del caso”.

“Consideramos peligro inminente desde autolesiones hasta que alguien haya secuestrado a Camila, y todas esas posibilidades existen en este momento”, dijo Salazar, y señaló que la joven había hablado previamente de suicidio. “No podemos descartar nada en esta etapa de la investigación”.

Su madre dijo a la afiliada de CNN KWEX que no cree que su hija se haya ido voluntariamente con un desconocido.

“Cami no es así”, dijo Olmos. “Cami es muy cuidadosa”.

Sin un teléfono celular para rastrear sus movimientos, los investigadores buscan otras evidencias de a dónde pudo haber ido Mendoza Olmos, dijo Salazar a CNN.

“El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional nos están ayudando con la recopilación de información”, dijo. “Cosas como vuelos de salida, cruces fronterizos, ese tipo de datos”.

A medida que la noticia de la desaparición de Mendoza Olmos se difundió en la comunidad, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron.

“Hemos estado día y noche, raspándonos las piernas, sin comer, solo ayudando”, dijo Estrella a WOAI.

Y mientras los investigadores locales trabajan “prácticamente las 24 horas” para encontrar a Mendoza Olmos, según Salazar, su madre pide oraciones para que estas fiestas terminen con alegría.

“Por favor, tráiganla de vuelta con nosotros, o si mi niña está viendo esto, que regrese. Eso es lo que pedimos”, dijo Olmos a KWEX.

“Ella tiene una familia que la ama”, agregó. “Tiene una vida por delante”.

