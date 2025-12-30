Rusia repite su cuestionada afirmación sobre un ataque de Ucrania a una residencia de Putin, pero sin presentar pruebas

Por Issy Ronald, Daria Tarasova-Markina, Darya Tarasova y Lauren Kent

El Kremlin desestimó los llamados a presentar evidencias que respalden su afirmación de que Ucrania lanzó un ataque con decenas de drones contra una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin.

Pero este martes reiteró que el presunto ataque con drones ocurrió en la región de Novgorod, al sur de San Petersburgo, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la supuesta operación fue un “ataque terrorista” destinado a “sabotear los esfuerzos del presidente Trump para facilitar una solución pacífica al conflicto ucraniano”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado impulsar negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, pero aún existen amplias diferencias entre ambas partes.

Trump dijo que Putin le informó del presunto ataque durante una llamada telefónica a primera hora del lunes. Trump indicó que tomó la palabra de Putin antes de reconocer que el ataque podría no haber ocurrido.

Algunos gobiernos occidentales y analistas independientes han puesto en duda la afirmación.

No ha habido reportes de residentes de la zona, en la región de Novgorod, en el noroeste de Rusia, sobre actividad de drones en el momento en que supuestamente ocurrió el ataque.

La residencia presidencial fortificada de Valdái está situada a orillas del lago Valdái.

Tampoco se ha difundido ningún video en redes sociales, algo inusual cuando se lleva a cabo un ataque significativo lejos de la frontera rusa con Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó de inmediato el supuesto ataque con drones y lo calificó como “una completa fabricación” de Rusia.

“Rusia vuelve a hacerlo, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos con el equipo del presidente Trump. Seguimos trabajando juntos para acercar la paz”, escribió Zelensky en X.

“Casi ha pasado un día y Rusia todavía no ha presentado ninguna prueba creíble de sus acusaciones sobre el supuesto ‘ataque de Ucrania a la residencia de Putin’”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, este martes.

“Y no lo hará. Porque no existe. No ocurrió ningún ataque de ese tipo”, publicó Sybiha en X.

Consultado este martes sobre si Ucrania había hablado con el Gobierno de Trump tras las afirmaciones de Rusia, Zelensky dijo a CNN en una rueda de prensa: “Nuestro equipo negociador se puso en contacto con el equipo estadounidense. Hablaron de los detalles y entendemos que es falso. Y, por supuesto, nuestros socios siempre pueden usar su tecnología para comprobar que fue falso”.

También dijo a los periodistas que “ya ha habido varias llamadas” entre los negociadores ucranianos, encabezados por Rustem Umerov, y los negociadores estadounidenses, incluido el enviado especial Steve Witkoff.

Zelensky indicó este martes que continúan las conversaciones sobre otros aspectos de un posible acuerdo, incluidas futuras garantías de seguridad. Dijo que Ucrania ha discutido la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses con Trump y con representantes de la Coalición de los Dispuestos. Subrayó que cualquier decisión sobre el despliegue de tropas estadounidenses en su país corresponde al presidente de Estados Unidos.

Una fuente cercana al presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este martes que “no hay pruebas sólidas que corroboren las graves acusaciones formuladas por las autoridades rusas, incluso tras contrastar la información con nuestros socios”.

La fuente francesa agregó que “los ataques rusos en Ucrania y las víctimas civiles ucranianas, en cambio, son muy reales y están documentados”.

Lituania, miembro de la OTAN que limita con el noroeste de Rusia, calificó la afirmación de Moscú como una operación de falsa bandera destinada a justificar posibles ataques contra Ucrania.

“Las circunstancias de este supuesto ataque no se ajustan al patrón de pruebas observadas cuando las fuerzas ucranianas realizan ataques dentro de Rusia”, señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, al destacar la ausencia de videos de operaciones de defensa aérea o declaraciones de autoridades locales y regionales rusas.

“El ISW no ha observado ningún material audiovisual ni reportes locales o regionales sobre ataques ucranianos cerca de la residencia de Putin que corroboren la afirmación de Lavrov”, indicó.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, fue el primero en difundir la acusación, horas después de que Zelensky se reuniera con Trump. Aseguró que 91 drones fueron derribados, pero dijo que no hubo informes de daños ni de víctimas.

El medio ruso independiente Agentstvo señaló este martes que el jefe del distrito de Valdái realizó una transmisión en vivo a las 5 p.m. del lunes, en la que no mencionó ningún ataque.

Agentstvo también indicó que no pudo encontrar reportes de ataques con drones en los canales públicos de redes sociales de la ciudad de Valdái, de unos 14.000 habitantes, ubicada a 20 kilómetros de la residencia.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que, durante el período en el que supuestamente ocurrió el ataque, desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, 41 drones fueron derribados sobre la región de Nóvgorod.

Lavrov afirmó que “la posición negociadora de Rusia será revisada” en las conversaciones de paz en curso y que el ejército ruso había seleccionado objetivos para “ataques de represalia”.

Durante una llamada con medios este martes, se le preguntó a Peskov si existía alguna prueba física del ataque.

“No creo que sea necesario ningún tipo de ‘prueba’ aquí, dado que se produjo una incursión masiva de drones y que, gracias al trabajo bien coordinado de nuestras defensas aéreas, fueron derribados y neutralizados”, dijo Peskov.

“Zelensky intenta negarlo, y muchos medios occidentales, haciendo el juego al régimen de Kyiv, empiezan a impulsar la idea de que esto supuestamente nunca ocurrió. Pero son afirmaciones descabelladas, completamente descabelladas”.

“Aunque los rusos están difundiendo falsedades para justificar sus ataques contra Ucrania y la prolongación de esta guerra, los principales servicios de inteligencia del mundo deben tener la información real”, agregó Zelensky en otra publicación en X, tras conversar con líderes europeos más tarde el lunes.

Putin informó a Trump sobre el supuesto ataque con drones durante una llamada entre ambos líderes el lunes y le dijo al presidente estadounidense que Rusia estaba revisando su postura sobre las negociaciones de paz como resultado, según la radio estatal rusa, que citó una conversación con el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

Ushakov afirmó que Trump quedó “conmocionado” e “indignado” por el informe recibido de Putin, según la radio estatal rusa.

Consultado sobre el supuesto ataque ucraniano antes de una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump dijo el lunes a los periodistas: “No me gusta. No es bueno”.

Trump dijo que cuando Putin le habló del supuesto ataque, “me enojé mucho por eso”.

En respuesta a una pregunta de un reportero, Trump agregó: “Usted dice que tal vez el ataque no ocurrió. También es posible, supongo. Pero el presidente Putin me dijo esta mañana que sí ocurrió”.

Preguntado sobre si las agencias de inteligencia de Estados Unidos tenían pruebas de un ataque de ese tipo, Trump respondió: “Lo averiguaremos”.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

