Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa y activista de los derechos de los animales, a los 91 años

Por Lee Smith, CNN

Símbolo de la juventud rebelde y la belleza, Brigitte Bardot ayudó a impulsar la revolución sexual en el cine con sus interpretaciones sensuales y desinhibidas en películas como “Contempt” (“Le Mepris”) de Jean-Luc Godard. Luego, en la segunda mitad de su vida, forjó un camino poco convencional como una feroz defensora de los derechos de los animales.

La legendaria actriz francesa murió a los 91 años, según un comunicado de su fundación proporcionado a CNN este domingo.

“La Fundación Brigitte Bardot rinde homenaje a la memoria de una mujer excepcional que lo dio todo y lo dejó todo por un mundo más respetuoso con los animales”, dijo la fundación. “Su legado vive a través de las acciones y luchas que la Fundación continúa con la misma pasión y la misma fidelidad a sus ideales”.

Conocida en Francia simplemente por sus iniciales B.B., Bardot fascinó al público y escandalizó a las autoridades morales con su despliegue de sexualidad en bruto en los años 50 y 60. Se convirtió en un fenómeno de taquilla en Estados Unidos y ayudó a popularizar el cine extranjero entre los estadounidenses en una época en la que la censura en Hollywood prohibía las discusiones francas sobre el sexo, y mucho menos la desnudez.

Describiendo su impacto, la revista Life dijo en 1961: “En todas partes, las chicas caminan, se visten, llevan el pelo como Bardot y desean ser almas libres como ella”.

Dividió la opinión pública como una de las primeras celebridades verdaderamente modernas. Mucho antes que Madonna, Bardot mantuvo varios romances bajo sus propios términos y no se disculpaba por su comportamiento y estilo de vida hedonista en una era previa al feminismo.

“En el juego del amor, ella es tan cazadora como presa”, observó la escritora francesa Simone de Beauvoir en un famoso ensayo de 1959 publicado por primera vez en Esquire, “Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome” (“Brigitte Bardot y el síndrome de Lolita”). “El hombre es un objeto para ella, igual que ella lo es para él. Y eso es precisamente lo que hiere el orgullo masculino”.

La estrella restaba importancia a su talento actoral y rara vez recibía elogios de la crítica, pero su carisma era innegable durante casi dos décadas en más de 40 películas como “…And God Created Woman” (1956), “Contempt” (1963) y “¡Viva María!” (1965). También se convirtió en una cantante popular en Francia en los años 60.

Más allá de sus películas y música, el sentido de la moda de Bardot la mantuvo a la vanguardia de la cultura pop en la segunda mitad del siglo XX. Su cabello rubio decolorado, largo y liso, o recogido con mechones sueltos, así como su preferencia por atuendos casuales y ajustados, mantuvieron su imagen contemporánea mucho después de los años 60. Jane Fonda y Julie Christie estuvieron entre las actrices que la imitaron, mientras que modelos como Kate Moss y Claudia Schiffer también copiaron su look sexi y despeinado.

Un marchante de arte londinense explicó qué hacía de Bardot una creadora de tendencias durante una exposición fotográfica en 2009 para celebrar el 75º cumpleaños de la estrella.

“Era natural, iba descalza, no se peinaba, no usaba maquillaje, llevaba bailarinas porque se formó como bailarina de ballet”, dijo James Hyman a The Guardian.

“Es esa imagen de libertad, exuberancia y juventud. Se mostraba auténtica, instintiva, libre. Para las mujeres, era algo feminista; se trataba de comportarse como los hombres, tener amantes y romances”.

Tras retirarse del cine a los 39 años en 1973, Bardot usó su fama para llamar la atención sobre la situación de los animales.

“Di mi belleza y mi juventud a los hombres, y ahora doy mi sabiduría y experiencia, lo mejor de mí, a los animales”, dijo a una multitud en una subasta de 1987 de sus recuerdos para recaudar fondos para la Fundación Brigitte Bardot para el bienestar animal.

Pero siguió siendo una figura controvertida, enfrentando críticas por expresar posturas antiinmigrantes al denunciar rituales islámicos relacionados con el sacrificio de animales. Su matrimonio en 1992 con Bernard d’Ormale, un asociado del político de extrema derecha Jean-Marie Le Pen, consolidó la idea de que estaba desconectada de una Francia moderna y diversa.

Desafiando aún más las expectativas públicas, Bardot envejeció de forma natural y resistió la cirugía plástica como tantas de sus contemporáneas de Hollywood. La que fuera “gatita sexual” del cine dejó que su cabello se volviera canoso y no ocultó las arrugas de su rostro tras años de bronceado.

Nacida el 28 de septiembre de 1934, Bardot creció en una familia parisina de clase media alta, alejada del mundo del espectáculo. Aspiraba a ser bailarina, pero su aparición en la portada de la revista Elle a los 15 años atrajo la atención del director de cine Marc Allégret y, especialmente, de su joven asistente, Roger Vadim. Seis años mayor que Bardot, Vadim, un aspirante a cineasta, se convertiría en su pareja y desempeñaría un papel clave en su ascenso al estrellato.

Su familia inicialmente desaprobó la relación y les prohibió verse. Angustiada, Bardot intentó suicidarse —el primero de varios intentos reportados—, pero sus padres cedieron y aceptaron que se casara con Vadim en 1952, cuando cumplió 18 años.

Bardot fue construyendo su carrera con pequeños papeles en películas francesas y cautivó a los fotógrafos en el Festival de Cannes de 1953 con su apariencia juvenil y espontánea. Tres años después, Vadim dirigió su primera película, “…And God Created Woman”, con su esposa como una joven seductora que se interpone entre dos hermanos. El público no se cansaba de Bardot, desde el momento en que aparece desnuda tras unas sábanas hasta un baile erótico empapada en sudor cerca del final de la película.

“La gente fingía escandalizarse por la desnudez y la sensualidad desinhibida de Brigitte cuando, en realidad, atacaban una película que hablaba sin hipocresía del derecho de la mujer a disfrutar del sexo, un derecho hasta entonces reservado a los hombres”, escribió Vadim tres décadas después.

La película francesa, un hito, fue la primera de cinco en las que Vadim dirigiría a Bardot, y el gran éxito la estableció como una de las diez mayores atracciones de taquilla en EE.UU. en 1958. Antes de eso, las actrices extranjeras solo se convertían en celebridades internacionales tras protagonizar películas estadounidenses, pero Bardot resistió la presión de ir a Hollywood.

Los Vadim se divorciaron en 1957 tras el romance de Bardot con su coprotagonista Jean-Louis Trintignant, el primero de varios romances de alto perfil que la convirtieron en favorita de los paparazzi.

“Mi vida se puso completamente patas arriba”, dijo Bardot a CNN en 2007. “Me seguían, me espiaban, me adoraban, me insultaban. Mi vida privada se volvió pública. De la noche a la mañana, me encontré prisionera, una prisión dorada, pero prisión al fin”.

En la cima de su fama, Bardot alternó entre comedias ligeras como “Une Parisienne” (1957), “Come Dance With Me!” (1959) y “abette Goes to War” (1959), y papeles más dramáticos en “En Cas de Malheur” (1958) y “La Vérité” (1960). En esta última, recibió elogios interpretando a una joven suicida que es juzgada por asesinato tras matar accidentalmente a su amante.

El rodaje fue un momento emocionalmente difícil para Bardot, poco después del nacimiento de su único hijo, Nicolas, y mientras su segundo matrimonio, con el actor Jacques Charrier, se desmoronaba. Bardot dio a luz mientras estaba atrapada en su apartamento de París, afuera del cual se agolpaban fotógrafos esperando el acontecimiento.

Tras terminar el difícil papel en “La Vérité”, Bardot fue noticia mundial cuando intentó suicidarse en septiembre de 1960, en su 26º cumpleaños. Un niño descubrió milagrosamente a la estrella —que había tomado pastillas y se había cortado las muñecas— en el bosque de una finca tras haber desaparecido.

Pero Bardot demostró ser una sobreviviente, incluso soportando críticas por ser considerada una mala madre al ceder la custodia de su hijo. Pronto interpretó el papel autobiográfico de una estrella emocionalmente atormentada y atrapada por la fama en “Vie Privée” (1962).

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje a la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, cuyo fallecimiento se anunció este domingo, diciendo que ella “encarnó una vida de libertad”.

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne (el símbolo de la república francesa), Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad”, publicó Macron en X este domingo.

El presidente francés añadió que Bardot representaba “un brillo universal”.

“Nos conmovió. Lamentamos la pérdida de una leyenda del siglo”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Billy Stockwell, de CNN.