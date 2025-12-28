Millones de personas están bajo alerta invernal en una intensa jornada turística

Por Michelle Watson, CNN

Más de 30 millones de personas están bajo alertas climáticas invernales en todo el Medio Oeste y el noreste de EE.UU. ya que otra tormenta amenaza con alterar los planes de los viajeros en lo que se espera sea uno de los días de turismo más activos de esta temporada navideña.

Al menos 2 millones de personas están bajo alerta de ventisca en el Medio Oeste, donde podrían producirse ráfagas de viento de entre 64 y 96 km/h. Estas ráfagas podrían arrastrar fuertes nevadas, reduciendo la visibilidad a menos de 400 metros en muchas zonas bajo alerta.

Más de 3.000 vuelos dentro, hacia o desde EE.UU. se retrasaron este domingo por la mañana con más de 400 cancelaciones, según FlightAware.

En Nueva Inglaterra se esperan lluvias y aguanieve desde la noche del domingo hasta el lunes, pero en el Valle de Ohio y el corredor de la I-95 predominarán las lluvias. En el centro y sur de EE.UU., las temperaturas pasarán de estar entre 11 a 17 ºC por encima del promedio este fin de semana a entre 5 a 8 ºC por debajo del promedio el lunes y el martes.

Las peores condiciones se darán el domingo por la tarde y la noche en todo el Medio Oeste. La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines, Iowa, desaconsejó viajar entre el domingo y el lunes.

“Se pronostica que los viajes serán peligrosos durante gran parte de las próximas 24 horas. Habrá ventiscas blancas en el norte de Iowa el domingo y la noche del domingo”, declaró el Servicio Meteorológico en una publicación en X. “¡Se desaconseja viajar en esta zona!”.

Se espera que más de 109 millones de personas viajen en automóvil para los viajes de fin de año, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), lo que implica un aumento del 2 % en comparación con el año pasado, según la organización.

El clima del domingo es solo el infortunio más reciente de lo que ya ha sido un fin de semana de viajes difícil para aquellos en el noreste.

Algunas partes del noreste verán una mezcla de lluvia y lluvia helada el domingo, lo que podría causar acumulaciones de hielo de hasta una décima de pulgada, en lugares que ya han recibido nieve.

Poco más de 10 centímetros de nieve cayeron en el Central Park, en la ciudad de Nueva York, el sábado, la mayor cantidad de nieve registrada en la ciudad desde enero de 2022, y aproximadamente la mitad de la cantidad que el Servicio Meteorológico Nacional predijo antes de la tormenta.

Mientras esperaba en el aeropuerto LaGuardia el sábado, Felicia Reich dijo que su vuelo a Fort Lauderdale, Florida, se retrasó una hora.

“Lo esperaba, pero estaba preparada”, dijo, cubierta con un abrigo grueso y un gorro de punto naranja y amarillo.

En un momento dado del sábado, más de 30.000 hogares y empresas se quedaron sin electricidad en Michigan, según poweroutage.us.

Con información de Allison Chinchar de CNN.