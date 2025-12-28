Retrasos y cancelaciones en aeropuertos de Nueva York por tormenta de nieve que paraliza viajes en el noreste de EE.UU.

Por Rebekah Riess, Randi Kaye y Michelle Watson, CNN

Una tormenta invernal dejó intensas nevadas y peligrosas capas de hielo en partes de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado, complicando los viajes y provocando cortes de energía en partes de la región.

Más de 10.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos se retrasaron el sábado, con más de 1.000 cancelaciones, según FlightAware. Y se espera que estos problemas se extiendan a este domingo, que según la Administración de Seguridad en el Transporte será el día de mayor tráfico de la temporada.

Hasta la mañana de este domingo, se reportaban más de 600 retrasos y alrededor de 140 cancelaciones, según FlightAware.

En el aeropuerto LaGuardia el sábado, los sistemas de información de vuelos estaban llenos de avisos rojos de cancelación en la mañana, mientras que las plataformas exteriores estaban cubiertas de blanco, con pocos aviones a la vista entre la nieve. Sin embargo, los viajeros parecían pacientes y, aparentemente, tomaban los retrasos y cancelaciones con calma.

Mientras esperaba en el aeropuerto LaGuardia, Felicia Reich dijo que su vuelo a Fort Lauderdale, Florida, lleva una hora de retraso.

“Lo esperaba, pero estaba preparada”, dijo, vestida con un abrigo pesado y un gorro tejido naranja y amarillo.

Sarah Matthews le dijo a CNN que está visitando EE.UU. en un gran viaje desde Australia.

“Estábamos emocionadas por la nieve, porque nunca la habíamos visto”, dijo Matthews. “Pero que esté nevando en nuestro último día, y ahora estamos un poco retrasadas, eso apesta un poco. Pero lo aprovecharemos al máximo”.

En el aeropuerto de Newark, los viajeros se apresuraban frente a un gran árbol de Navidad.

“Quiero salir de la nieve y volver a Las Vegas”, dijo John Hildebrandt a WCBS, filial de CNN. “Esperemos que no haya retraso”.

Mientras el hielo pesaba sobre los árboles y las líneas eléctricas en Michigan, más de 30.000 hogares y negocios comenzaron el sábado sin electricidad, según poweroutage.us.

Los trabajadores de la ciudad de Nueva York se habían preparado durante días para la tormenta de nieve, esparciendo sal en las calles y preparando las máquinas quitanieves.

Cayeron poco más de 10 centímetros de nieve en Central Park, la mayor cantidad en la ciudad desde enero de 2022, aproximadamente la mitad de lo que había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional.

Las máquinas quitanieves zumbaban y las palas despejaban las aceras en el condado de Westchester, Nueva York, la mañana de este sábado. En algunas partes del condado se acumularon hasta 15 centímetros de nieve durante la noche.

La mayor acumulación de nieve se registró en Connecticut, con poco más de 20 centímetros, y casi 30 centímetros en Hartwick, Nueva York.

Sin embargo, no es el final de las condiciones invernales para la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, otra tormenta invernal traerá nieve, viento y lluvia al Alto Medio Oeste y el Noreste a partir de este domingo.

Se pronostican condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve de 30 centímetros o más en partes del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, seguidas de temperaturas extremadamente frías, indicó el Servicio Meteorológico.

También se prevé lluvia helada en los Apalaches del norte e este lunes. Gran parte de estas áreas puede esperar al menos 0,25 centímetros de hielo, con nieve por efecto lago prevista para el oeste de Pensilvania y el estado de Nueva York.

Con información de Chris Warren, Maria Sole Campinoti, Taylor Romine, el meteorólogo Chris Dolce y Andrew Freedman, de CNN.