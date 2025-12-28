China anuncia ejercicios militares alrededor de Taiwán como “seria advertencia” contra cualquier intento de independencia

Por Laura Sharman, Yong Xiong y Wayne Chang, CNN

China anunció el lunes la movilización de unidades del Ejército, la Armada, la Aviación y de cohetes en torno a Taiwán en importantes ejercicios militares para poner a prueba su preparación para el combate y enviar una “seria advertencia” contra cualquier intento de independencia taiwanesa.

El Gobierno taiwanés condenó los ejercicios, acusando a China de “intimidación militar”.

China ha intensificado significativamente los ejercicios de cerco sobre Taiwán desde 2022, tras la visita a Taipéi de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que representó una importante muestra de apoyo a Taiwán y enfureció a los líderes de Beijing.

El Comando del Teatro de Operaciones Oriental de China está llevando a cabo los últimos ejercicios, denominados “Misión Justa 2025”, en cinco bloques de océano alrededor de la isla, incluyendo el Estrecho de Taiwán, al norte, suroeste, sureste y este de Taiwán.

Las áreas estarán sujetas a restricciones marítimas y aéreas durante 10 horas a partir de las 8:30 a. m., hora local.

Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental, afirmó que los ejercicios se centrarán en el entrenamiento en patrullas de preparación para el combate marítimo y aéreo, la toma de control integral y el bloqueo y control de puertos clave y zonas críticas.

Este último ejercicio se produce tras un acuerdo armamentístico histórico por US$ 11.100 millones entre Estados Unidos y Taiwán, que incluyó sistemas de cohetes HIMARS, misiles antitanque y antiblindaje, drones merodeadores, obuses y software militar.

También se produce después de que Biejing expresara su indignación por las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que su país podría responder militarmente si China intentara tomar el control de Taiwán por la fuerza.

“Este ejercicio sirve como una seria advertencia a las fuerzas separatistas que abogan por la ‘independencia de Taiwán’ y a las fuerzas externas intrusivas, y es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y mantener la unidad nacional”, declaró Shi.

El Partido Comunista de China afirma que Taiwán, un país autónomo y democrático, forma parte de su territorio soberano, a pesar de nunca haberlo controlado.

En un comunicado, la portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, afirmó que los ejercicios militares “socavan flagrantemente el statu quo de seguridad y estabilidad del Estrecho de Taiwán y la región del Indopacífico” y “desafían abiertamente el derecho y el orden internacionales”.

“Condenamos enérgicamente el desprecio de las autoridades chinas por las normas internacionales y su uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos”, declaró Kuo.

