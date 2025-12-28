“Avatar: Fire and Ash” arrasa la taquilla: ¿por qué la secuela de James Cameron es ya el fenómeno imparable del año?

Por Auzinea Bacon

El universo de Pandora ha vuelto a demostrar su invencibilidad en las salas de cine. Durante el último fin de semana del año, los cinéfilos acudieron en masa para ser testigos de “Avatar: Fire and Ash”, la nueva apuesta de aventura y ciencia ficción de Disney. Con una asistencia masiva que no dio tregua a la competencia, la cinta no solo cerró el calendario con broche de oro, sino que consolidó su lugar como uno de los mayores éxitos de taquilla de este 2025.

La tercera entrega de las películas “Avatar”, del director James Cameron, recaudó otros US$ 64 millones entre el viernes y este domingo en Estados Unidos, y aproximadamente US$ 181,2 millones a nivel internacional, llevando su total mundial a US$ 760,4 millones.

“Avatar: Fire and Ash” es la sexta película más taquillera del mundo este año, superando lanzamientos populares como “Superman” de Warner Bros. Discovery y “Demon Slayer: Infinity Castle” de Sony Pictures en solo 10 días.

La franquicia “Avatar”, de gran presupuesto y que incluye películas de 2009 y 2022, ha demostrado que todavía puede atraer grandes audiencias a los cines gracias a sus espectaculares efectos visuales. Según Disney, “Avatar: Fire and Ash” ha recaudado US$ 96 millones a nivel global en IMAX y se espera que se convierta en el mayor estreno de Hollywood en IMAX del año.

“Los formatos premium (son) un factor enorme para “Avatar: Fire and Ash”, a pesar de que los consumidores están muy sensibles a los precios”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias del mercado en Comscore.

El público también se sintió atraído por una variada cartelera de películas este fin de semana. “Zootopia 2” de Disney, que se estrenó en Acción de Gracias, terminó en el segundo lugar de la taquilla con US$ 20 millones, un aumento del 35% respecto al fin de semana pasado, según Comscore. “Zootopia 2” ha recaudado US$ 1.400 millones en todo el mundo: la segunda película más taquillera del año.

“Zootopia 2” se lleva el premio de Jugador Más Valioso de la temporada navideña, dijo Dergarabedian, quien señaló que las películas clasificadas PG generaron US$ 2.870 millones este año, superando a las PG-13.

En el puesto número 3 quedó “Marty Supreme” de A24 —la comedia dramática deportiva protagonizada por Timothée Chalamet— que recaudó US$ 17,5 millones en medio de una oleada de atención en redes sociales. Según A24, esto fue impulsado por un “Marty Army” dominado por el público masculino, con un tercio de la audiencia menor de 25 años.

Tras haberse estrenado en seis cines el fin de semana pasado en Nueva York y Los Ángeles, “Marty Supreme” aprovechó una ola de rumores sobre los Oscar y el interés en línea para impulsar su éxito en más de 2.600 salas, según Shawn Robbins, director de análisis cinematográfico en Fandango y dueño de Box Office Theory.

“A24 atendió tanto a las antiguas como a las nuevas mentalidades para promocionar una película como esta en las fiestas, sabiendo que sería una contendiente en la temporada de premios”, dijo.

“The Housemaid” de Lionsgate Films, estrenada el fin de semana pasado, fue la número 4 este fin de semana con US$ 15,4 millones. Le siguió “Anaconda” de Sony Pictures (US$ 14,5 millones), un reinicio de la película de 1997.

“David” de Angel Studios (US$ 12,69 millones) terminó en sexto lugar, por delante de “Bob Esponja: En Busca de Pantalones Cuadrados” de Paramount (US$ 11 millones). “Song Sung Blue” de Focus Features se estrenó este fin de semana en el octavo lugar con US$ 7,6 millones.

Según Robbins, esta fue la mejor semana de Navidad para la taquilla desde 2020.

“Que la mayoría de estos siete grandes estrenos alrededor de Navidad hayan ido relativamente bien, y que se cumplan o superen las expectativas —eso no ha sucedido mucho en la era post-covid”, dijo Robbins.

La taquilla total en Estados Unidos ha recaudado US$ 8.760 millones en 2025, según datos de Comscore. Eso es un aumento del 1,56% respecto al año pasado, pero aún está detrás de 2023, el único año pospandemia que logró US$ 9.000 millones en ingresos.

Las cifras de taquilla aún están muy lejos de 2019, cuando los ingresos nacionales superaron los US$ 11.000 millones.

Pero las películas exitosas de diciembre podrían trasladarse a un fuerte comienzo para 2026, según Dergarabedian, quien estima que se pueden agregar otros US$ 100 millones para fin de año.

Dergarabedian dijo que una sólida cartelera de estrenos para el próximo año podría darle a los cines su mejor año desde la pandemia.

Algunas de las películas más importantes del próximo año incluyen “The Super Mario Galaxy Movie” de Universal Pictures (3 de abril) y “Disclosure Day” (12 de junio), así como “Toy Story 5” de Disney (19 de junio). “Avengers: Doomsday” y “Dune: Part Three” de Warner Bros. Pictures están ambas programadas para el 18 de diciembre.

