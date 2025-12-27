Tormenta invernal retrasa los viajes posnavideños en el noreste

Por Chris Dolce y Andrew Freedman, CNN

Una tormenta invernal está dejando desde esta madrugada de viernes a sábado fuertes nevadas y hielo traicionero en partes de los Grandes Lagos y el Noreste con afectaciones añadidas en los viajes y el servicio de electricidad a algunas partes de la región.

Más de 650 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos sufrieron retrasos hasta la madrugada del sábado y al menos 600 fueron cancelados, según FlightAware.

Los tres principales aeropuertos de Nueva York se encuentran entre los más afectados, y se reportaron interrupciones adicionales en Boston. Esto se suma a los más de 8.500 retrasos y 1.700 cancelaciones del viernes.

Más de 35.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad en Michigan, ya que el hielo afecta árboles y tendidos eléctricos, de acuerdo con poweroutage.us.

Más de 23 millones de personas están bajo advertencias de tormenta invernal hasta el sábado, incluyendo la ciudad de Nueva York.

Algunas áreas en todo el estado de Nueva York la nieve comenzó a acumularse el viernes y seguía cayendo a primera hora de este sábado en el área de la ciudad de Nueva York, incluyendo Long Island y el noreste de Nueva Jersey.

Las advertencias de tormenta invernal están vigentes para un área que abarca desde la ciudad de Nueva York hacia el noreste, incluyendo Connecticut, al este hasta Long Island y al suroeste hasta el norte de Nueva Jersey.

También están bajo advertencia zonas del interior del estado de Nueva York, como el Valle del Hudson, Albany y Binghamton.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia este viernes por la tarde para los condados que se preparan para el impacto de la poderosa tormenta invernal.

El estado de emergencia entró en vigor en Nueva Jersey a la 1:00 p.m., hora de Miami, este viernes, anunció la gobernadora interina Tahesha Way, que instó a las personas a evitar viajar durante la tormenta.

El estado anunció restricciones de viaje para algunos vehículos comerciales, como los semirremolques, en las autopistas interestatales a partir de este viernes por la tarde.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, también recomendó a los automovilistas no desplazarse el viernes por la noche.

Una advertencia de condiciones invernales está vigente para Filadelfia, donde la tormenta trajo una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada.

Los totales de nieve en el área de los tres estados podrían estar entre 5 y 9 pulgadas (13 y 23 centímetros), de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

Se prevé que caiga una estrecha franja de nieve de entre 8 y 12 pulgadas (20 y 30 centímetros) desde Long Island, Nueva York, hasta Connecticut y algunas zonas del estado de Nueva York al norte de la ciudad de Nueva York, según el NWS.

Los trabajadores municipales se han estado preparando durante días, con personal adicional en guardia para responder a la tormenta.

Los preparativos ya están en marcha, incluyendo el esparcimiento de sal en las calles, la preparación de quitanieves y el cierre anticipado del ferry antes de la fuerte nevada.

Las acumulaciones exactas aún son inciertas, ya que dependerán de dónde se desarrollen las bandas más intensas de nieve en relación con la ciudad, pero algunas zonas al norte y al oeste podrían registrar más de 20 centímetros de nieve.

Además, si la aguanieve se mezcla con la nieve en la ciudad de Nueva York, podría reducir las acumulaciones.

La última vez que la ciudad de Nueva York vio una tormenta de nieve de al menos 4 pulgadas (10 centímetros) fue el 7 de enero de 2022. Esa racha sin nieve podría terminar este sábado a medida que la tormenta sale de la región durante la mañana.

Taylor Romine de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.