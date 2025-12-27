Estuvo 19 años de prisión por un tiroteo fatal que no cometió. Una carta del responsable lo cambió todo

Por Faith Karimi, CNN

Emel McDowell estaba en la cárcel de Rikers Island cuando un guardia gritó su nombre. Un sobre se deslizó entre los barrotes de metal hasta su celda.

Miró el remitente con incredulidad.

Era del hombre que creía que disparó el tiro fatal en un asesinato que había puesto a McDowell tras las rejas en la ciudad de Nueva York. El hombre que creía que debería haber sido arrestado, no él.

Abrió el sobre. Las palabras le impactaron como un puñetazo.

Emel, me conoces y fueron amigos durante mucho tiempo. Y ese incidente que ocurrió… no debería romper nuestra amistad, decía la carta.

Emel, no pienses ni por un segundo que porque estoy aquí no estoy sufriendo… No creo que merezca caminar sobre la faz de la tierra porque uno de mis mejores amigos esté encerrado por algo que no hizo.

El “incidente” ocurrió tres meses antes en una fiesta en una casa de Brooklyn, cuando McDowell, según él, su amigo abrió fuego durante un altercado, matando a un hombre de 19 años.

“Estoy aquí sentado acusado de asesinato, intentando adaptarme a estar en la cárcel”, declaró McDowell a CNN este mes. “Acababa de pasar mi primer cumpleaños encarcelado. Había pasado mi primera Navidad (encarcelado). Mi primer Año Nuevo. Y recibir esta carta… me abrió muchas heridas”.

McDowell creía que la carta, escrita a mano en papel sin renglones y fechada en enero de 1991, limpiaría su nombre. Se la entregó a su abogado de oficio y confió en que se haría justicia.

No fue así, al menos por mucho tiempo.

A pesar de los relatos contradictorios de los testigos y de la carta del presunto asesino que sugería que McDowell no tenía nada que ver con el tiroteo, un jurado lo condenó por asesinato y posesión de armas. Fue condenado a entre 22 años y cadena perpetua.

La carta permaneció con él. La guardó dentro de una Biblia marrón junto a su cama en prisión, creyendo aún que era clave para su libertad.

Desde la cárcel, McDowell emprendió una campaña incansable para demostrar su inocencia. Llamó sin previo aviso a abogados, activistas y periodistas para contarles sobre la carta. Tomó clases de asistente legal en prisión, obtuvo créditos universitarios y ayudó a otros reclusos a redactar escritos legales. Presentó su propia apelación.

Pasaron los años y su esperanza se desvaneció. Los bordes deshilachados y las arrugas cada vez más profundas de la carta se convirtieron en un símbolo de su larga lucha por la justicia.

Entonces, en diciembre de 2009, los fiscales le ofrecieron un trato: declararse culpable de homicidio involuntario y quedar en libertad con la condena cumplida.

“Era una oportunidad de volver a casa con mi familia para Navidad después de pasar 19 años y dos meses en prisión por algo que no hice”, dijo McDowell.

Lo aceptó y salió de la cárcel como un hombre libre, aunque aún culpable ante la ley. Pero la libertad sin exoneración no era justicia, dijo.

Finalmente, más de 13 años después, llegó la reivindicación que tanto había buscado. La Fiscalía del Distrito de Brooklyn anuló su condena en marzo de 2023 tras declarar que el amigo de McDowell confesó el tiroteo.

El año pasado, McDowell recibió una indemnización de US$ 9 millones en una demanda por condena injusta contra la ciudad de Nueva York y varios agentes de policía.

Ahora ha presentado una demanda contra el estado, alegando, entre otros argumentos, el trabajo forzado y la pérdida de salario mientras trabajaba por centavos la hora en prisión, una situación que su abogado compara con una forma moderna de esclavitud.

Casi 35 años después, la lucha que comenzó antes de que ese único sobre llegara a su celda no ha terminado.

“Cada vez que miraba esa carta, lloraba, me conmovía”, dijo. “He dejado de leerla porque abre viejas heridas”.

Los padres de McDowell se separaron cuando él tenía 10 años. Su madre los crio a él y a su hermano menor en Brooklyn.

Para el otoño de 1990, era un estudiante de honor de la escuela secundaria, listo para graduarse y alistarse en el Ejército. Su objetivo era posteriormente incorporarse a la Fuerza Aérea y convertirse en piloto.

La noche que fue a la fiesta en su casa ese octubre, su madre le había pedido que se quedara en casa. Pero tenía 17 años y quería pasar tiempo con su novia, así que fue de todos modos, dijo.

En la fiesta se desató una pelea en la que participó un amigo de McDowell. Otro amigo, el que le envió la carta, sacó un arma y abrió fuego, dijo. McDowell declaró a los investigadores que agarró el brazo de su novia y huyó del lugar.

El tiroteo dejó muerto a Jonathan Powell, de 19 años, y finalmente destrozó la vida de dos familias. Una vez que abandonó la fiesta poco después de medianoche, McDowell fue a la casa de otro amigo para pasar la noche, sin saber que sería su última noche de libertad.

A la mañana siguiente, su madre le dijo que regresara a casa inmediatamente.

“Caminé directo a mi casa, que estaba a unas ocho cuadras. Y cuando llegué, mi madre me dijo: ‘Ah, el detective te estaba buscando’. Le pregunté: ‘¿Por qué?’. Y ella me respondió: ‘Por el chico al que le dispararon’”.

Su madre lo instó a ir a la comisaría y averiguar qué querían.

“Mi madre ni siquiera vino conmigo porque, para ambos, yo no tenía nada que ver. Ni siquiera participé en la pelea”, dijo.

En la comisaría, McDowell dijo que lo llevaron directamente a la división de homicidios, donde los detectives lo acusaron de asesinato. Nunca regresó a casa.

En 24 horas, la policía lo acusó del delito. A pesar de las declaraciones contradictorias de los testigos, los detectives no dieron seguimiento a las acusaciones contra su amigo, según declaró posteriormente la Fiscalía del Distrito de Brooklyn en un comunicado.

Dos testigos identificaron a McDowell como el atacante, mientras que varios otros indicaron que fue su amigo, según informó la fiscalía.

El arma utilizada en el asesinato nunca fue recuperada.

En la carta, su amigo, quien estaba en la fiesta con él, dijo que lo que sucedió esa noche lo atormentaba.

No piensen ni por un minuto que estoy aquí celebrando, escribió el amigo en la carta. Estoy sufriendo. Tengo pesadillas, no puedo dormir ni comer. A veces simplemente rezo por la muerte. … P. D.: Procuren mantener la confidencialidad de nuestras cartas.

McDowell declaró el día de su arresto que les dijo a los investigadores de la comisaría que su amigo lo había hecho. Pero para las fuerzas del orden de aquel momento, culparlo a él fue una victoria fácil, afirmó.

El tiroteo en la fiesta ocurrió en medio de la epidemia de crack y un año después de que cinco adolescentes negros y latinos fueran acusados ​​de la violación e intento de asesinato de una corredora en el Central Park de Nueva York, un caso que horrorizó al país. (Años más tarde, tras ser condenados y cumplir condena en prisión, los hombres fueron exonerados tras la confesión del violador en serie del ataque).

“El clima político en aquel entonces era la necesidad de hacer algo con respecto a las terribles tasas de delincuencia en Nueva York, en particular con la delincuencia juvenil”, dijo McDowell. “Así que la policía quería obtener cifras, y yo parecía un buen candidato: Seventeen, negro, con un nombre peculiar, estaba presente en la fiesta y provenía de una familia de clase trabajadora encabezada por una madre soltera”.

En su carta, el amigo de McDowell no llegó a una confesión completa, pero dijo lo suficiente como para iniciar una investigación, según Oscar Michelen, actual abogado de McDowell.

“Emel entendió lo que quería decir y le dijo a su abogado (en ese momento) que su amigo… lo había hecho”, dijo Michelen. “Así que, el nombre del amigo era conocido por todos y se podrían haber hecho cosas para establecer que fue él, como citarlo a declarar o presionarlo. Pero nadie hizo nada, en realidad”.

Su abogado en ese momento no presentó la carta como prueba en el juicio ni la compartió con la fiscalía.

La Fiscalía del Distrito de Brooklyn determinó posteriormente que los investigadores no investigaron las pruebas que implicaban al amigo de McDowell como el atacante.

“Eso probablemente se debió a una visión estrecha y al sesgo de confirmación que llevó a la policía a centrarse en un sospechoso y a descartar las pruebas que indicaban lo contrario”, declaró la fiscalía en un comunicado.

CNN contactó al amigo de McDowell para obtener comentarios, pero no lo nombra porque no ha sido acusado de ningún delito.

Tras más de dos años en prisión, McDowell fue declarado culpable en un juicio con jurado. No podía creer que a los 19 años fuera a prisión por un asesinato que no cometió.

“De joven, creía que el sistema de justicia penal tenía una forma de resolver las cosas. Así que, cuando fui a juicio en 1992… nunca pensé que me condenarían”, dijo. Tras el veredicto, dijo: “Estaba paralizado. Pensaba: ‘Se acabó, se acabó. Mi vida se acabó. Nunca volveré a respirar aire libre’”.

Tras una temporada en Rikers Island, McDowell fue trasladado al Centro Correccional Elmira, en el norte del estado de Nueva York, donde se convirtió en el recluso número 92A5351.

Durante sus años de encarcelamiento, pasó por varias prisiones estatales. Pero en cada traslado, se aferró a su Biblia. Mantenía a salvo su posesión más preciada. Algunas noches, pasaba los dedos por sus páginas para asegurarse de que la carta seguía allí.

“Llevaba mi Biblia conmigo a todas partes”, dijo. “Esa carta era un símbolo de esperanza de que la verdad finalmente saldría a la luz”.

También le dio un sentido de propósito.

En una prisión, el Centro Correccional Great Meadow en Comstock, profesores del cercano Skidmore College lo visitaron para impartir clases a los reclusos. McDowell comenzó a obtener créditos para un título universitario y se inscribió en un programa de certificación de asistente legal.

Sus amigos le ayudaron a pagar la matrícula mientras aprendía derecho y adquiría las herramientas para impugnar su condena. La capacitación resultó tan efectiva que McDowell impartió clases de investigación jurídica en otra prisión. Ayudó a otros reclusos a presentar escritos legales impugnando sus casos, incluso mientras seguía trabajando por su cuenta.

En 1995, un tribunal estatal de apelaciones denegó una moción de McDowell impugnando su condena. Sin darse por vencido, posteriormente envió su expediente a varios abogados. Uno de ellos fue Michelen.

“Estaba tan organizado… Me impresionó que lo hubiera escrito un recluso pro se”, dijo. “Y pensé que presentaría buenos hechos. Así que investigamos más a fondo y decidí aceptar el caso”. En diciembre de 2009, justo antes de una audiencia sobre la anulación de su condena, la fiscalía le ofreció un acuerdo para declararse culpable de homicidio involuntario, lo que le permitió salir de prisión. Como parte del acuerdo, admitió haber participado en el crimen, pero no haber disparado a la víctima, afirmó Michelen.

McDowell consideró brevemente rechazar el acuerdo y luchar por la exoneración total, pero desconfió del sistema judicial después de que le fallara una vez, afirmó.

Eligió la libertad.

McDowell comenzó a defender su caso fuera de prisión. Aprendió a usar la computadora de su madre e internet, sumergiéndose en un mundo digital que no había tenido antes de la cárcel.

Tras años de trabajo preliminar, él y su abogado contactaron con la Fiscalía del Distrito de Brooklyn y solicitaron a la fiscalía que revisara el caso.

En marzo de 2023, con un fiscal jefe diferente en el cargo, sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos. El fiscal de distrito Eric Gonzalez, quien fue elegido en 2017, anunció que una investigación de la Unidad de Revisión de Condenas de su oficina determinó la inocencia de McDowell y solicitó la anulación de su condena.

Un amigo de McDowell confesó ante los investigadores de la unidad y afirmó haber disparado el arma en defensa propia, según informó la Fiscalía.

“Nuestro sistema legal le falló a Emel McDowell cuando fue condenado injustamente por asesinato en 1990 y su liberación años después estuvo condicionada a la admisión de un delito que no cometió”, declaró Gonzalez en un comunicado de 2023. “…Hoy pediremos que se le devuelva su buen nombre. Como fiscales, es nuestra obligación hacer justicia en todos los casos”.

Una fuente policial confirmó a CNN que el amigo que, según la fiscalía, confesó el asesinato era la misma persona que le escribió la carta a McDowell en 1991.

Las autoridades afirmaron haber determinado que el amigo actuó en defensa propia esa noche en la fiesta y no planean presentar cargos.

Para McDowell, la batalla continúa.

En su demanda civil contra el estado, argumenta que se le debe una indemnización por haber sido obligado a trabajar en prisión durante casi dos décadas y por perder años de ingresos que probablemente habría obtenido de no haber estado encarcelado. Se han interpuesto acciones legales similares en Nueva York y otros estados.

“Les he dado trabajo gratis durante años, a muy bajo precio… y me condenaron injustamente”, dijo McDowell. “Me obligaron a trabajar. No pueden quedárselo. Tienen que compensarme por eso”.

Aunque McDowell recibió millones en su acuerdo con la ciudad de Nueva York por su condena injusta, el estado le debe una indemnización por sus daños y perjuicios por su trabajo forzado y gratuito, afirmó Michelen.

“Es fácil para quienes no fueron estudiantes de último año de secundaria con honores y vieron sus vidas destrozadas durante 19 años intentar devaluar la vida y la experiencia de alguien”, declaró a CNN.

La fiscalía general del estado de Nueva York se negó a comentar sobre la demanda.

McDowell tenía 17 años cuando fue encarcelado por primera vez. Salió de prisión a finales de sus 40. Ahora tiene 53.

Ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que perdió en prisión, afirmó.

Su padre murió cuando estaba en prisión y nunca tuvo la oportunidad de reconectar con él, dijo.

A veces, se pregunta cómo sería su vida ahora si nunca hubiera sido condenado injustamente.

“No tuve las experiencias de vida que la mayoría de los jóvenes tienen… la escuela, el trabajo, las chicas…”, dijo. “Si hubiera podido lograr lo que tengo ahora con mis obstáculos, ¿qué podría haber logrado en la vida? ¿Dónde estaría ahora?”

Aunque su exoneración es un paso positivo, el estigma de una condena por delito grave nunca desaparece, dijo. CNN realizó una búsqueda nacional de antecedentes penales de McDowell y los resultados muestran su condena por homicidio involuntario, pero no se menciona su exoneración.

CNN también realizó una búsqueda similar en el estado de Nueva York, que no muestra resultados a nombre de McDowell. Eso significa que su expediente ha sido sellado, según una fuente policial.

Pero McDowell dijo que aún debe demostrar constantemente su valía ante quienes lo juzgan por su condena y condena.

Los exonerados enfrentan obstáculos adicionales, dijo. Al adoptar niños, abrir ciertos negocios como licorerías o solicitar licencias profesionales para ejercer la abogacía o el sector inmobiliario, se les puede exigir que presenten registros detallados y declaraciones juradas, dijo. “La gente piensa que después de una exoneración, seguimos viviendo como cualquier otro ciudadano. Eso es un mito. Sobre todo en el estado de Nueva York, donde solo sellan los antecedentes, no los borran”, dijo. “Nunca hay justicia real”.

McDowell tiene licencia de agente inmobiliario y trabaja bajo contrato con bufetes de abogados para ayudarles a preparar mociones. Dijo que su meta es estudiar derecho y convertirse en un abogado especializado en una amplia gama de casos legales, incluyendo casos de condenas injustas.

“No llegué tan lejos en mi vida para que me encasillaran”, dijo.

Y ya no mira la carta; le trae demasiados recuerdos dolorosos. Se la dio a su abogado para que la guardara como un reflejo de su pasado.

En cambio, mira hacia adelante. Cree que el futuro ahora es suyo para escribirlo.

