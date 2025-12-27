Antes de las conversaciones de paz con Trump, Zelensky llama a Putin “hombre de guerra” tras el ataque ruso a Kyiv

Por Christian Edwards, Svitlana Vlasova, Laura Sharman y Victoria Butenko, CNN

Un día antes de su reunión programada con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Florida, el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky calificó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de “hombre de guerra” después de que Moscú llevara a cabo el ataque sostenido más largo del año contra Kyiv y la región circundante.

El sábado, junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, en Halifax, Nueva Escocia, Zelensky declaró a la prensa que los últimos ataques rusos “demostraron claramente que Putin no quiere la paz”.

“Queremos la paz”, declaró Zelensky. “Y él es un hombre de guerra”.

El ataque aéreo contra la ciudad de Kyiv y la región circundante duró casi 10 horas, matando al menos a dos personas e hiriendo a 44 más, incluidos dos niños, según las autoridades locales.

Más del 40% de los edificios residenciales en Kyiv, la capital de Ucrania, tampoco tienen calefacción debido a las gélidas temperaturas, según declaró Oleksiy Kuleba, un alto ministro del gobierno, en redes sociales.

Los residentes locales se mantuvieron en vilo hasta el sábado, con las sirenas antiaéreas sonando intermitentemente durante el día.

A bordo de un avión con destino a Estados Unidos el sábado, Zelensky afirmó que, durante las conversaciones con Trump, buscaría una señal de que Ucrania recibiría garantías de seguridad legalmente vinculantes como parte de cualquier acuerdo de paz.

También reiteró sus llamamientos para reforzar las defensas aéreas de Ucrania, afirmando que el país necesitaba más misiles ante los incesantes ataques rusos. “El apoyo de los europeos es importante para nosotros hoy. No tenemos suficientes sistemas de defensa aérea adicionales”, declaró.

Antes de su reunión con Trump, Zelensky hizo escala en Canadá el sábado para conversar con Carney, donde el primer ministro anunció otros 2.500 millones de dólares canadienses (US$ 1.830 millones) en asistencia económica para Ucrania.

Según una fuente del gobierno canadiense con conocimiento del nuevo paquete de ayuda, este también permitirá al Fondo Monetario Internacional prestar a Ucrania US$ 8.400 millones adicionales.

Trump declaró en una entrevista con Politico que espera que la reunión con Zelensky “salga bien”, pero advirtió que el presidente ucraniano “no tiene nada hasta que yo lo apruebe”. Añadió que también espera hablar con Putin “pronto, tanto como quiera”.

En cuanto a Putin, la agencia de noticias estatal rusa TASS lo citó el sábado diciendo que “si Kyiv no está dispuesta a resolver el asunto pacíficamente, Rusia logrará todos los objetivos de la operación militar especial por medios militares”, utilizando un eufemismo para referirse a la guerra en Ucrania.

En total, Rusia lanzó 519 drones y 40 misiles contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana. Zelensky declaró el sábado por la mañana que, si bien las autoridades rusas están en conversaciones para poner fin a los combates, la violencia en curso habla por sí sola.

Los ataques más recientes se dirigieron principalmente a infraestructuras energéticas y civiles en la capital, afirmó Zelensky. “En algunos distritos de la capital y la región, actualmente no hay electricidad ni calefacción”, declaró. “Se están realizando esfuerzos para combatir el incendio”.

Se produjeron incendios en toda la ciudad, que consumieron un taller mecánico y varios edificios residenciales, y obligaron a los ancianos a evacuar una residencia de ancianos a medida que las llamas se propagaban, según el Servicio de Emergencias de Kyiv.

Refiriéndose a las recientes conversaciones de Rusia con representantes estadounidenses para poner fin a los combates en el país, Zelensky escribió en X tras el ataque: “Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad, los Kinzhals y los ‘shaheds’ hablan por ellos”. Los Kinzhals son misiles balísticos rusos y los Shaheds son drones suministrados por Irán a Rusia.

Añadió: “Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo”.

En respuesta a los ataques, Polonia envió aviones de combate y cerró temporalmente dos aeropuertos, según informó Reuters, citando una publicación de la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea en X.

Funcionarios estadounidenses expresaron su esperanza de que la reunión del domingo entre Zelensky y Trump fuera productiva tras una semana de intensos esfuerzos entre los negociadores estadounidenses y ucranianos. Si bien no especificaron un objetivo específico para la reunión, Zelensky declaró a Axios el viernes que quería concluir un marco para poner fin a la guerra.

Según funcionarios estadounidenses y europeos, no se espera que la reunión incluya a ningún líder europeo. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participará en una llamada el sábado con Zelensky, Trump y otros líderes europeos, según informó a Reuters un portavoz de la comisión.

Los ucranianos llevan meses presionando para que se celebre una reunión entre Zelensky y Trump, según informaron funcionarios europeos. Los europeos esperan una reunión positiva, ya que describen la dinámica actual entre Estados Unidos y Ucrania como productiva. Aun así, reconocen que el resultado de cualquier reunión con Trump es impredecible. “No hay ningún escenario de bajo riesgo con Trump”, dijo un funcionario de la OTAN.

En preparación para la reunión del domingo, Zelensky declaró el viernes que había hablado con los líderes de la OTAN, Canadá, Alemania, Finlandia, Dinamarca y Estonia para coordinar sus posiciones.

A principios de esta semana, Zelensky ofreció un acuerdo sobre algunos de los asuntos más espinosos que hasta ahora han estancado el proceso de paz con Rusia, mediado por Estados Unidos. Sin embargo, no está claro si las concesiones de Zelensky satisfarán al Kremlin.

El plan de paz inicial de 28 puntos, surgido en noviembre tras las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, fue criticado por los aliados de Ucrania por favorecer fuertemente a Moscú. Tras semanas de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses, ese borrador se ha reducido al plan actual de 20 puntos, que, según Zelensky, puede servir como “documento fundamental para el fin de la guerra”.

Zelensky declaró a la prensa que Ucrania no había recibido una respuesta oficial del Kremlin a la última propuesta. Aseguró que Kyiv está negociando exclusivamente con Washington, que a su vez se comunica con Moscú.

Si Rusia no acepta el plan de paz elaborado por Ucrania y Estados Unidos, Zelensky sugirió que se debería hacer más para presionar a Moscú. “Si Ucrania muestra su postura, que es constructiva, y Rusia, por ejemplo, no está de acuerdo, entonces la presión (existente) no es suficiente”, declaró Zelensky, añadiendo que desea discutir esto con Trump.

Las principales exigencias de Rusia son que Ucrania abandone su ambición de unirse a la OTAN —algo que era una posibilidad remota antes de que Moscú lanzara su invasión total del país en febrero de 2022— y que el ejército de Kyiv se retire por completo de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, una vasta zona conocida como el Donbás. Fue aquí donde el Kremlin comenzó a desestabilizar Ucrania en 2014, ayudando a los separatistas prorrusos a hacerse con el control de la mayor parte de la zona. El Donbás fue finalmente anexado ilegalmente por Rusia en septiembre de 2022.

Zelensky ha ofrecido concesiones en ambos temas. Durante una amplia conferencia de prensa celebrada el martes para discutir el nuevo plan de paz de 20 puntos, Zelensky afirmó que Ucrania buscaba garantías de seguridad de sus aliados que reflejaran el Artículo 5 de la OTAN, que exige a todos los miembros defender a cualquier miembro que haya sido atacado, pero que ya no buscaría ser miembro de pleno derecho de la alianza militar.

Zelensky también afirmó que Ucrania estaría dispuesta a retirar sus tropas de las partes de la región de Donetsk que no estén actualmente ocupadas por las fuerzas rusas. El líder ucraniano indicó que cualquier retirada de tropas tendría que ser recíproca, con Moscú cediendo tanto territorio ucraniano como el cedido por Kyiv y, como resultado, esas zonas del Donbás quedarían desmilitarizadas. A principios de este mes, Zelensky señaló que los negociadores estadounidenses querían que estos territorios se convirtieran en “zonas económicas libres” una vez que se retiraran todas las tropas.

Al ser preguntado sobre la posible disposición de Zelensky a considerar concesiones territoriales para un acuerdo de paz, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a CNN que “ceder el resto de Donetsk podría contribuir significativamente”.

La Constitución de Ucrania exige que cualquier cambio en las fronteras del país se apruebe mediante referéndum. Zelensky reiteró el viernes que «el destino de Ucrania debe ser decidido por el pueblo ucraniano» y afirmó que los aliados de Ucrania «tienen suficiente poder para obligar a Rusia o negociar con los rusos» a fin de garantizar que dicho plebiscito se lleve a cabo de forma segura.

Con información de Darya Tarasova, Tim Lister, Kylie Atwood, Daria Tarasova-Markina, Sophie Tanno, Caitlin Danaher y Max Saltman de CNN.