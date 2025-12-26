Trump afirma que los cristianos son el objeto de la violencia en Nigeria. Pero la realidad es más compleja

Por Nimi Princewill, Jessie Yeung y Kara Fox, CNN

Después de meses de advertir que Estados Unidos podría tomar medidas militares para detener la violencia contra los cristianos en Nigeria, el presidente Donald Trump anunció el día de Navidad que había hecho precisamente eso: lanzar un ataque contra los terroristas de ISIS en el noroeste de la nación africana.

El Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) informó que llevó a cabo los ataques en el estado de Sokoto, que limita con Níger al norte, “en coordinación con las autoridades nigerianas”. La evaluación inicial de AFRICOM indica que “varios terroristas del Estado Islámico murieron en los campamentos de la organización”, según un comunicado de prensa.

Trump dijo después a Politico que el ataque estaba planeado para el 24 de diciembre, pero lo retrasó un día para “darles un regalo de Navidad” a los terroristas. “No lo esperaban, pero los golpeamos fuerte. Cada campamento fue destruido”, declaró a Politico.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, dijo a CNN este viernes que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes del ataque, y que el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, dio la “autorización”.

Todavía están surgiendo detalles sobre el ataque, que se produjo después de que Trump amenazara con suspender la ayuda a Nigeria por la violencia contra los cristianos, e incluso pidió a su secretario de Defensa que se “preparara para una posible acción” contra la nación más poblada de África en noviembre.

Sin embargo, la realidad sobre el terreno es más matizada de lo que sugiere la caracterización de Trump, según declararon expertos y analistas a CNN este año.

Tanto cristianos como musulmanes —los dos principales grupos religiosos del país de más de 230 millones de habitantes— han sido víctimas de ataques de islamistas radicales, afirman.

Tras el ataque, Tuggar afirmó que el objetivo de Nigeria es “luchar contra el terrorismo, evitar que los terroristas sigan matando a nigerianos inocentes, sean musulmanes, cristianos, ateos o de cualquier religión”.

Esto es lo que necesitas saber.

Nigeria ha enfrentado durante años problemas de seguridad profundamente arraigados debido a diversos factores, incluidos ataques con motivaciones religiosas.

El país tiene aproximadamente el mismo número de cristianos, que se encuentran predominantemente en el sur, y de musulmanes, que se concentran principalmente en el norte.

La violencia en el noroeste del país es causada principalmente por grupos criminales, aunque los vínculos con yihadistas afiliados al Estado Islámico han creado una amenaza híbrida de crimen y terrorismo.

“La región donde ocurrió el ataque está dominada por bandas criminales que han atacado pueblos y ciudades rurales, con cierta presencia de ISWAP (una escisión de Boko Haram conocida como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental), pero no específicamente en Sokoto”, explicó Oluwole Ojewale, analista de seguridad africano con sede en Dakar, a CNN.

En 2012, el grupo islamista Boko Haram emitió un ultimátum, ordenando a los cristianos de la región norte que se marcharan, mientras que instaba a los musulmanes del sur a “regresar” al norte. La mayoría de los asesinatos selectivos de los últimos años han ocurrido en el norte.

Analistas de seguridad indicaron que Lakurawa, un grupo menos conocido pero con presencia importante en los estados del noroeste, podría haber sido el objetivo de los ataques del jueves. Lakurawa se ha vuelto cada vez más letal este año, atacando con frecuencia a comunidades remotas y a las fuerzas de seguridad, y escondiéndose en los bosques entre estados, según informó la agencia de noticias Reuters. En enero, las autoridades nigerianas declararon al grupo organización terrorista y prohibieron sus actividades en todo el país.

Ansaru, un grupo yihadista alineado con al Qaeda que también se separó de Boko Haram, opera en el noroeste y centro-norte del país y es conocido por secuestros, ataques a civiles y cooperación con actores yihadistas transnacionales.

Otros conflictos violentos surgen de tensiones comunales y étnicas, así como de disputas entre agricultores y pastores por el acceso limitado a la tierra y al agua.

Nigeria no ha identificado públicamente a una organización específica como objetivo del ataque del jueves.

El ataque estadounidense podría “interrumpir las operaciones de ISIS a corto plazo, pero los problemas de fondo que rodean la violencia en Nigeria son extremadamente complejos”, dijo el analista militar de CNN y coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Cedric Leighton, quien destacó los factores económicos.

“La mayoría de estos ataques deben formar parte de una campaña más amplia, y eso es lo que no estamos viendo aquí”.

Sí, aunque eso es solo una parte del panorama.

John Joseph Hayab, pastor que dirige la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés) en la región norte del país, está de acuerdo con la afirmación de Trump sobre “asesinatos sistemáticos de cristianos” en esa zona.

Según Hayab, la magnitud de los asesinatos se ha reducido en los últimos dos años. Sin embargo, este año se ha registrado una serie de ataques de gran repercusión en zonas predominantemente cristianas del norte, lo que ha generado atención y la condena internacional.

En abril, hombres armados, presuntos pastores musulmanes, mataron al menos a 40 personas en una aldea agrícola mayoritariamente cristiana.

Dos meses después, más de 100 personas fueron masacradas en Yelwata, una comunidad mayoritariamente cristiana en el estado suroriental de Benue, según Amnistía Internacional.

Las masacres han sido aprovechadas por sectores de la derecha evangélica cristiana en Estados Unidos. En agosto, el senador Ted Cruz, de Texas, presentó un proyecto de ley que solicita sanciones contra Nigeria por presuntas violaciones de la libertad religiosa.

Los musulmanes también han sido víctimas de ataques selectivos por parte de grupos islamistas que buscan imponer su interpretación extrema de la ley islámica.

Al menos 50 fieles murieron en agosto cuando hombres armados atacaron una mezquita en el estado noroccidental de Katsina, y Boko Haram y otros grupos armados han llevado a cabo muchas matanzas brutales similares en comunidades musulmanas en el norte.

“Sí, estos grupos (extremistas) lamentablemente han asesinado a muchos cristianos. Sin embargo, también han masacrado a decenas de miles de musulmanes”, afirmó Bulama Bukarti, defensora nigeriana de derechos humanos especializada en seguridad y desarrollo.

Añadió que los ataques en espacios públicos perjudican desproporcionadamente a los musulmanes, ya que estos grupos radicales operan en estados predominantemente musulmanes.

Los pocos datos que existen tampoco respaldan las afirmaciones de Trump de que los cristianos están siendo atacados de manera desproporcionada.

De los más de 20.400 civiles muertos en ataques entre enero de 2020 y septiembre de 2025, 317 muertes correspondieron a ataques contra cristianos, mientras que 417 fueron resultado de ataques contra musulmanes, según el grupo de monitoreo de crisis Armed Conflict Location & Event Data.

La organización no incluyó la afiliación religiosa de la gran mayoría de los civiles fallecidos.

Oyewale afirmó que la visión simplista de Trump, que presenta el problema como ataques dirigidos contra cristianos, “no se corresponde con la realidad sobre el terreno”.

Nigeria ya está dividida por líneas políticas y religiosas, dijo Oyewale, quien añadió que la retórica del presidente estadounidense “contribuye en gran medida a exacerbar las divisiones que ya existen en el país”.

En noviembre, Trump designó a Nigeria como “País de particular preocupación” bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, lo que sugiere que su administración ha encontrado que Nigeria ha participado o tolerado “violaciones sistemáticas, continuas (y) atroces de la libertad religiosa”.

Pero el Gobierno nigeriano rechazó las acusaciones de que no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los cristianos de la violencia. En aquel momento, el presidente nigeriano Bola Tinubu declaró que “la caracterización de Nigeria como intolerante a la religión no refleja nuestra realidad nacional”.

Sin embargo, varios expertos y analistas declararon a CNN que creían que el Gobierno necesitaba proteger mejor a todos los ciudadanos, ya que las personas se ven afectadas por matanzas en masa independientemente de sus religiones u orígenes.

Resumiendo la opinión de otros líderes y políticos nigerianos, el exsenador Shehu Sani escribió en X: “La narrativa de que los terroristas solo atacan a una fe es absolutamente falsa y engañosa”, y añadió: “La seguridad y la paz en nuestro país dependen de nosotros mismos, no de Estados Unidos ni de ninguna potencia extranjera”.

Tinubu aún no ha comentado públicamente sobre el ataque del jueves, pero más temprano ese día había compartido un mensaje navideño en las redes sociales.

“Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y todos los nigerianos de la violencia”, escribió.

