Las últimas lluvias amenazan con causar más inundaciones y deslizamientos de tierra en California

Una última ronda de fuertes lluvias azota California este viernes y amenaza con provocar más inundaciones y deslizamientos de tierra tras varios días de intensas tormentas que han causado víctimas mortales.

Las tormentas se han cobrado la vida de al menos dos personas en el sur de California y han obligado a realizar evacuaciones y numerosos rescates acuáticos. Algunas órdenes de evacuación seguirán vigentes hasta la tarde del viernes en varias zonas de la región.

Se esperan entre 2,5 y 7,5 centímetros adicionales de lluvia este viernes, que se suman a las precipitaciones acumuladas durante todo el mes. Si bien es menos que en los últimos días, el suelo ya saturado no puede absorber mucha más agua, y el Centro de Predicción Meteorológica ha emitido una alerta de nivel 2 de 4 por riesgo de inundaciones para más de 18 millones de personas en el sur de California.

Se prevé que las lluvias y las fuertes nevadas en las montañas cesen el sábado, pero aún queda un día más de actividad meteorológica intensa.

Esto es lo más reciente:

Casas sepultadas bajo el lodo: las inundaciones, el lodo y los escombros arrasaron Wrightwood el miércoles, una comunidad en las montañas de San Gabriel, a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, sepultando casas y automóviles bajo metros de lodo. Algunos residentes tuvieron que ser rescatados de sus vehículos inundados y otros fueron evacuados en helicóptero desde los tejados de sus casas, según informaron las autoridades a CNN. Un niño sufrió heridas leves, pero no se han reportado otras lesiones ni víctimas mortales. Las advertencias de evacuación se mantienen vigentes, según el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.

Los residentes de Wrightwood pasaron la Navidad recorriendo casas dañadas por las inundaciones luego de que el lodo y los escombros invadieron la comunidad montañosa, enterrando parcialmente automóviles y casas, algunas casi hasta el techo.

“Puedo literalmente subir a mi tejado, el del segundo piso, desde mi patio trasero”, declaró Misty Cheng a KABC, afiliada de CNN. Estaba fuera de la ciudad cuando azotó la tormenta, pero regresó en Navidad después de que un vecino le enviara un video que mostraba su propiedad inundándose rápidamente “como un río caudaloso”.

Michelle Meyers declaró a Associated Press que se despertó durante la inundación por una llamada de su padre, quien le dijo que acababa de ser rescatado por los bomberos.

Le pregunté: “¿De qué?”. Y me respondió: “Medio metro de agua en mi apartamento”.

Meyers dijo que la inundación causada por un desbordamiento de agua detrás de su casa dejó barro amontonado “hasta arriba” de su propiedad.

Las zonas donde vive Kaitlyn Johnson también están sepultadas bajo metros de lodo.

Declaró a KABC que lo que empezó como una pequeña inundación en la calle se convirtió en algo muy alarmante y muy rápido. Las aguas triplicaron su tamaño, rompiendo una valla e inundando su casa.

Un vecino de Johnson sufrió una experiencia similar y describió cómo las aguas de la inundación invadieron una propiedad adyacente y luego “cayeron en cascada en nuestro patio trasero”.

“Nuestro cobertizo está lleno de barro, hasta la mitad, y hasta la manija de la puerta tiene barro”, dijo el vecino a KABC.

Otro residente de Wrightwood, Davey Schneider, contó a la AP que caminó más de un kilómetro bajo la lluvia y los escombros para rescatar a los gatos que quedaron abandonados en la casa de su abuelo.

“A mi abuelo lo rescataron, pero a los gatos no. Quise venir a ayudarlos porque no estaba seguro de que sobrevivieran”, explicó Schneider.

La peligrosa tormenta trastocó los planes navideños de los residentes de Wrightwood. Johnson comentó que planeaba visitar a su familia en Barstow antes de que se desatara la inundación.

Los funcionarios de emergencia que trabajaron durante la noche ayudando a los residentes reconocieron el desafortunado momento y el impacto en el feriado.

“El departamento de bomberos del condado de San Bernardino está devastado porque muchas familias no pueden estar juntas en casa esta Navidad debido a los continuos impactos de este incidente”, manifestó el departamento de bomberos del condado en un comunicado la noche de Nochebuena.

Cheng calificó la inundación como “literalmente la pesadilla antes de Navidad” e indicó que estaba devastada cuando llegó a su casa el día de Navidad.

“Me puse a llorar de repente… al encontrarme con un metro y medio de tierra y piedras dentro de mi casa, en mi garaje, en mi patio trasero, hasta la mitad de mis ventanas”, le comentó a KABC.

Algunos en Wrightwood hicieron lo que pudieron para aprovechar al máximo las vacaciones, como Jill Jenkins y su nieto de 13 años, quienes se quedaron para celebrar la Navidad después de casi evacuar el día anterior.

“Fue una Navidad muy loca”, dijo Jenkins a AP. “Nos pasamos la noche jugando a las cartas con velas y linternas”.

Durante la inundación, una gasolinera y una cafetería que funcionaban con generadores sirvieron como centros de distribución para algunos habitantes de la ciudad de unos 5.000 habitantes, informó AP.

Meyers se maravilló por el apoyo que los miembros de la comunidad se mostraron entre sí, y describió cómo su pedido de ayuda a un amigo con un Jeep rápidamente creció como una bola de nieve hasta que unas ocho personas se ofrecieron a echar una mano.

“Y eso, para mí, es lo bonito de este pueblo”, expresó Meyers a la AP. “Esta comunidad, ya sea por inundaciones, incendios o ahora por esto, realmente se une y se ayuda mutuamente”.

Los meteorólogos de CNN Chris Dolce, Mary Gilbert y Eric Levenson, así como Cindy Von Quednow, Hanna Park y Dakin Andone, de CNN, contribuyeron a este informe.

