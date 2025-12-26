Ocho muertos en explosión en mezquita de Siria durante oraciones de este viernes

Por Eyad Kourdi, Kareem El Damanhoury y Ibrahim Dahman, CNN

Al menos ocho personas murieron y otras 18 resultaron heridas en una explosión que tuvo como objetivo una mezquita en la ciudad siria de Homs este viernes, informó el Ministerio de Salud del país.

La agencia estatal de noticias SANA informó que “artefactos explosivos” habían sido colocados en la mezquita Imam Ali Ibn Abi Taleb para atacar a los fieles que asistían a las oraciones de este viernes.

Videos publicados por la agencia estatal mostraron graves daños en el interior de la mezquita y escombros esparcidos por el suelo.

Las fuerzas de seguridad establecieron un cordón alrededor de la mezquita mientras las autoridades comenzaron a investigar y recopilar pruebas sobre el incidente, informó el Ministerio del Interior.

No estaba claro de inmediato quién había perpetrado el ataque, de acuerdo con la oficina de prensa de la provincia de Homs.

Un grupo llamado Ansar al-Sunnah se atribuyó el ataque poco después, pero las autoridades sirias no han hecho comentarios públicos sobre esa afirmación.

Sobrevivientes de la explosión describieron escenas de caos cuando la detonación sacudió la mezquita mientras la gente se reunía para las oraciones de este viernes.

“Con la primera postración vino una enorme explosión. Todos estaban en el suelo; a algunos les volaron la cabeza. Los que estaban a la derecha fueron los más afectados. Muchos resultaron heridos y huyeron, y había una gran multitud”, relató Bashar Al-Issa a SANA.

Jordania, el Líbano, Arabia Saudita y Qatar condenaron el ataque y expresaron sus condolencias a las víctimas.

Siria ha enfrentado una serie de desafíos de seguridad desde que el dictador Bashar al-Assad fue derrocado el año pasado.

Desde entonces, el país ha sido presa de la violencia sectaria mientras intenta reconstruirse y recuperarse de más de una década de guerra civil.

El presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa —exmiembro de al Qaeda—, prometió inclusión y se comprometió a proteger a todas las comunidades diversas de Siria, pero se ha encontrado con la renuencia de algunos grupos que continúan sufriendo actos de violencia selectiva.

El lunes, se produjeron enfrentamientos entre militares del ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), lideradas por kurdos, en la ciudad de Alepo, mientras continuaban las conversaciones de alto nivel sobre los planes para integrar a las SDF en las instituciones estatales de Siria.

