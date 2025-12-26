El ganador del Powerball de US$ 1.800 millones podría permanecer anónimo durante algún tiempo bajo la ley de Arkansas

Por Toni Odejimi, CNN

Un afortunado de Arkansas ganó este miércoles el premio mayor de Powerball estimado en US$ 1.800 millones, el segundo más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos, después de acertar los seis números del sorteo.

El boleto ganador, vendido en una gasolinera Murphy USA en Cabot, Arkansas, coincidió con los números premiados 4, 25, 31, 52, 59 y el Powerball rojo 19, poniendo fin a un ciclo de sorteos récord.

La mayoría de los ganadores optan por el pago de una suma global, en este caso, 834,9 millones de dólares antes de impuestos, en lugar de recibir un desembolso por adelantado seguido de 29 ingresos anuales escalonados.

La victoria coloca el foco de atención en el suburbio de Little Rock de aproximadamente 27.000 residentes, aunque la identidad del ganador puede seguir siendo un misterio por algún tiempo.

Arkansas es uno de los cada vez más estados que autoriza el anonimato de los afortunados de la lotería.

Desde 2021, el estado permite a los ganadores de premios superiores a US$ 500.000 proteger su identidad, aunque sus nombres se hacen públicos después de tres años.

Los afortunados que reclamen premios superiores a US$ 1 millón deben presentarse en persona en el centro de reclamos de Arkansas, según la Lotería de Becas de Arkansas.

Otros estados ofrecen protecciones similares. Nueva Jersey , Georgia y Arizona tienen leyes de anonimato, mientras que Florida permite a los ganadores reclamar sus premios a través de un fideicomiso ciego o una sociedad de responsabilidad limitada (LLC).

En 2023, una entidad llamada Saltines Earnings LLC reclamó un premio mayor de US$ 1.600 millones de Mega Millions en Florida, ocultando así la identidad del ganador.

La capacidad de mantener el anonimato no se trata solo de privacidad, también puede ser una cuestión de seguridad y supervivencia financiera.

Los ganadores a menudo se enfrentan a amenazas y constantes solicitudes de dinero.

Incluso sin presión externa, la repentina afluencia de riqueza ha arruinado financieramente a algunos ganadores del premio gordo que no estaban preparados para gestionarlo.

Los expertos financieros recomiendan a los ganadores que formen de inmediato un equipo de abogados y asesores financieros con experiencia en clientes con un alto patrimonio.

Igualmente importante, afirman, es contar con un profesional de la salud mental para ayudar a gestionar la conmoción psicológica que conlleva una fortuna repentina.

Las medidas prioritarias incluyen saldar deudas como préstamos estudiantiles y pagos de automóviles y realizar donaciones caritativas estratégicas para obtener deducciones de impuestos.

El primer sorteo del nuevo ciclo de Powerball está programado para el sábado a las 10:59 p.m. (hora de Miami).

