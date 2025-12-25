Otra tormenta azota California el día de Navidad con lluvias torrenciales, fuertes vientos y nieve en las montañas

Por Andrew Freedman, CNN

Tras una Nochebuena angustiante y mortal en California, con rescates y evacuaciones en medio de inundaciones generalizadas y amenazas de flujos de escombros, otra tormenta golpea al estado este día de Navidad, y se espera que las condiciones adversas continúen hasta el viernes.

Ya en la madrugada del día de Navidad, una línea de fuertes tormentas eléctricas se desplazó hacia el norte de California con ráfagas de viento superiores a 70 mph (113 km/h), lo que provocó inundaciones repentinas en el área metropolitana de San Francisco. Se prevén más tormentas en esa región durante la tarde y noche de este jueves.

Un riesgo “moderado” de nivel 3 de 4 por lluvias excesivas está vigente para gran parte del sur de California, incluido Los Ángeles, ya que se esperan varios centímetros más de lluvia en las montañas al norte de la ciudad y otros 5 a 10 cm de lluvia en la ciudad. Las zonas urbanas podrían sufrir inundaciones durante el día de Navidad y hasta la noche.

La potente tormenta del miércoles dejó entre 130 y más de 250 milímetros de lluvia en las montañas del sur de California, y entre 50 y 130 milímetros en las zonas de menor altitud. Aunque las lluvias del jueves y viernes serán menores que las registradas en Nochebuena, cualquier precipitación adicional podría provocar inundaciones debido a que el suelo ya está saturado.

En la comunidad más afectada de Wrightwood, en el condado de San Bernardino, siguen vigentes las órdenes de permanecer en casa y de evacuación. Las autoridades piden a los residentes no salir a las carreteras tras las inundaciones y los flujos de escombros.

Los deslaves, desprendimientos de rocas y flujos de escombros vuelven a ser una amenaza este día de Navidad, especialmente en zonas afectadas por incendios forestales recientes. El suelo quemado en estas áreas no absorbe el agua, sino que la repele, convirtiendo rápidamente la lluvia en corrientes de agua que arrastran lodo y escombros.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia el miércoles en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta para movilizar recursos. La ciudad de Los Ángeles también declaró una emergencia local el miércoles por la noche para garantizar que los departamentos “cuenten con los recursos necesarios en los próximos días”, dijo la alcaldesa Karen Bass.

Lo más reciente:

Persiste el riesgo de inundaciones por lluvias: aproximadamente 8 millones de personas en algunas zonas del sur de California se encuentran en la zona de riesgo moderado, según el Centro de Predicción Meteorológica. Esto incluye los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Ventura y Santa Bárbara. El miércoles se emitieron más de una docena de alertas de inundación repentina y el jueves continuaban las advertencias en la región.

aproximadamente 8 millones de personas en algunas zonas del sur de California se encuentran en la zona de riesgo moderado, según el Centro de Predicción Meteorológica. Esto incluye los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Ventura y Santa Bárbara. El miércoles se emitieron más de una docena de alertas de inundación repentina y el jueves continuaban las advertencias en la región. Fuertes tormentas azotan San Francisco: el jueves por la mañana se emitieron alertas de inundación repentina en el área de la bahía de San Francisco debido a tormentas inusualmente intensas, con vientos dañinos y lluvias torrenciales. El Aeropuerto Internacional de San Francisco registró una ráfaga de 116 km/h y en zonas elevadas se reportaron ráfagas de hasta 129 y 145 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades recibieron reportes de daños materiales por vientos, árboles caídos e inundaciones, pero no se reportaron lesiones graves, informó Jackie Thornhill, vocera del Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco. Se prevén más tormentas en la región durante el día y cualquier tormenta severa podría generar ráfagas dañinas o incluso un tornado breve.

el jueves por la mañana se emitieron alertas de inundación repentina en el área de la bahía de San Francisco debido a tormentas inusualmente intensas, con vientos dañinos y lluvias torrenciales. El Aeropuerto Internacional de San Francisco registró una ráfaga de 116 km/h y en zonas elevadas se reportaron ráfagas de hasta 129 y 145 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades recibieron reportes de daños materiales por vientos, árboles caídos e inundaciones, pero no se reportaron lesiones graves, informó Jackie Thornhill, vocera del Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco. Se prevén más tormentas en la región durante el día y cualquier tormenta severa podría generar ráfagas dañinas o incluso un tornado breve. Dos muertos en incidentes relacionados con el clima: un automovilista murió en un accidente en una carretera mojada en el sur de Sacramento, informó la patrulla de carreteras del estado a CNN. “Si bien el accidente aún está bajo investigación, parece que el vehículo viajaba a una velocidad insegura en la carretera mojada y perdió el control”, chocando contra un poste de electricidad, dijo la agencia. Se habían producido fuertes lluvias a las 5 a.m. (hora local) y lloviznaba en la zona en el momento del accidente. En San Diego, un hombre de 61 años murió el miércoles cuando una gran parte de un árbol cayó sobre él. En ese momento, había fuertes vientos en la zona, según el capitán Jason Shanley del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

un automovilista murió en un accidente en una carretera mojada en el sur de Sacramento, informó la patrulla de carreteras del estado a CNN. “Si bien el accidente aún está bajo investigación, parece que el vehículo viajaba a una velocidad insegura en la carretera mojada y perdió el control”, chocando contra un poste de electricidad, dijo la agencia. Se habían producido fuertes lluvias a las 5 a.m. (hora local) y lloviznaba en la zona en el momento del accidente. En San Diego, un hombre de 61 años murió el miércoles cuando una gran parte de un árbol cayó sobre él. En ese momento, había fuertes vientos en la zona, según el capitán Jason Shanley del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego. Rescates en una comunidad turística de montaña: los equipos de emergencia rescataron a personas de automóviles y casas inundadas en Wrightwood, una comunidad en las montañas de San Gabriel, a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, en medio de peligrosas inundaciones y deslizamientos de tierra. Algunos residentes tuvieron que ser rescatados de los tejados en helicóptero, según los bomberos, quienes dijeron a CNN que aún no tienen un recuento de los rescates, debido a la situación “muy dinámica”. Aproximadamente 120 miembros del personal de emergencia trabajaron durante toda la noche para continuar brindando asistencia a los residentes, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.

los equipos de emergencia rescataron a personas de automóviles y casas inundadas en Wrightwood, una comunidad en las montañas de San Gabriel, a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, en medio de peligrosas inundaciones y deslizamientos de tierra. Algunos residentes tuvieron que ser rescatados de los tejados en helicóptero, según los bomberos, quienes dijeron a CNN que aún no tienen un recuento de los rescates, debido a la situación “muy dinámica”. Aproximadamente 120 miembros del personal de emergencia trabajaron durante toda la noche para continuar brindando asistencia a los residentes, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino. Apagones generalizados: más de 165.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad en la madrugada del día de Navidad, según poweroutage.us.

más de 165.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad en la madrugada del día de Navidad, según poweroutage.us. Restricciones de circulación en la I-80: la tormenta de nieve está afectando con fuerza la Sierra Nevada, donde se esperan acumulaciones de varios metros de nieve. Se han implementado restricciones de circulación en la Interestatal 80, lo que significa que se requieren cadenas o dispositivos de tracción en todos los vehículos, excepto en aquellos con tracción en las cuatro ruedas o tracción integral que además cuenten con neumáticos para nieve.

En total, las precipitaciones acumuladas en el sur de California hasta el final de la semana podrían alcanzar entre 100 y 180 milímetros en zonas costeras y valles, mientras que en las colinas y las montañas podrían registrar entre 150 y 350 milímetros.

Para poner estas cifras en perspectiva, una ciudad como Los Ángeles podría recibir en solo una semana entre dos meses y casi medio año de lluvia.

Los Ángeles ya ha registrado la cantidad de lluvia típica de diciembre tras la tormenta del miércoles.

Los metros de nieve que caen en Sierra Nevada están dificultando o imposibilitando en ocasiones los desplazamientos por la zona, y estas condiciones se mantendrán hasta el viernes. Esto incluye la Interestatal 80 a través del paso de Donner.

En las últimas 48 horas, hasta la mañana de Navidad, el centro de esquí Heavenly recibió 71 cm de nieve, Northstar reportó 97 cm y Kirkwood 84 cm. Sigue nevando en la región del lago Tahoe. El Laboratorio Central de Nieve de Sierra de la Universidad de California en Berkeley registró 60 cm en 24 horas y se esperan entre 60 y 90 cm adicionales.

Esto representa un cambio brusco para la región, que había tenido menos nieve de lo habitual al inicio de la temporada. El Centro de Avalanchas de Sierra y el Centro de Avalanchas del Este de Sierra emitieron una advertencia de avalancha para la región de Tahoe y el este de Sierra en el condado de Mono hasta la mañana del viernes, advirtiendo sobre áreas extensas de nieve inestable debido a la fuerte nevada y los vientos intensos.

Se espera que el fin de semana llegue finalmente un alivio a este patrón ininterrumpido de tormentas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.