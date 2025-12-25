Un solo boleto vendido en Arkansas se lleva el premio mayor de Powerball de US$ 1.800 millones

Por Toni Odejimi, CNN

Un afortunado jugador de lotería de Arkansas pasará unas fiestas muy felices tras ganar el premio mayor de Powerball de US$ 1.800 millones víspera de Navidad.

Las ventas de boletos de último momento en el sorteo del miércoles elevaron el premio mayor a US$ 1.817 millones, con una opción en efectivo de US$ 834,9 millones, lo que lo convierte en el segundo premio mayor de lotería más grande de Estados Unidos en la historia, informó Powerball en un comunicado.

Los números ganadores fueron 4, 25, 31, 52 y 59, con el Powerball rojo 19 y un multiplicador Power Play de 2. Fue el sorteo número 47 de esta serie, un récord para el mayor premio en un ciclo de jackpot y el premio Powerball más grande del año, dijo la lotería.

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y le cambiará la vida”, declaró Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

Aunque solo hubo un gran ganador el miércoles, ocho boletos se llevaron un millón de dólares. Esos billetes se vendieron en California, Indiana, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia.

A nivel nacional, 114 papeletas ganaron un premio de US$ 50.000 y 31 consiguieron US$ 100.000, informó Powerball.

El premio mayor de Powerball ahora se restablece a US$ 20 millones para el sorteo del sábado.

El juego de lotería ha generado algunos de los botes más grandes en la historia de Estados Unidos, incluido el récord de US$ 2.040 millones en 2022.

Según Powerball, se han ganado múltiples premios gordos en Nochebuena o el día de Navidad, pero ninguno de ellos ha alcanzado los US$ 1.000 millones, hasta ahora.

Los ganadores del premio mayor tienen dos opciones para recibir su dinero: mediante un plan de premios anualizados, con un pago inicial y 29 anuales que aumentan un 5 %, o mediante un cobro único. El plan de premios anualizados incluye los intereses. La mayoría de los ganadores de lotería reciben el desembolso único.

Los sorteos están programados para todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59, hora de Miami.

