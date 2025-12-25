Al menos 8 personas mueren tras la volcadura de un autobús en Veracruz, en el este de México

EFE

Al menos ocho muertos y 19 lesionados, entre ellos adultos mayores y menores de edad, causó la volcadura de un autobús de pasajeros en el estado de Veracruz, en el este de México, informaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió la noche del miércoles en una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó en un mensaje en redes sociales la Secretaría de Protección estatal.

La dependencia también indicó que, tras los primeros reportes, la Fiscalía General de Veracruz confirmó los ocho fallecidos.

Añadió que el Gobierno del estado coordinó la atención del accidente en el que estuvo implicado un autobús de pasajeros de la línea Conexión.

Explicó que, tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se atendió a 19 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de las localidades Chicontepec y Huayacocotla.

Según versiones de lesionados y cuerpos de emergencias, el autobús circulaba por un tramo difícil cuando se desbarrancó, se volcó y llegó hasta un río en el citado municipio de Zontecomatlán. Después de la volcadura, varios pasajeros quedaron atrapados con el referido saldo de víctimas y lesionados.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.