Un correo electrónico enviado por “A” desde la residencia real británica pedía a Ghislaine Maxwell “amigos inapropiados”

Una persona identificada como “A” envió un correo electrónico a la exsocialité británica Ghislaine Maxwell —ahora caída en desgracia— desde la residencia escocesa de la familia real británica, preguntándole si le había “encontrado nuevos amigos inapropiados”, según documentos recientemente publicados.

El correo electrónico forma parte de una serie de mensajes intercambiados en 2001 y 2002 entre Maxwell y alguien que utilizaba el alias “El Hombre Invisible”, y está contenido en un conjunto de archivos publicados el martes por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) relacionados con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Los correos electrónicos están firmados por “A”.

El autor no se identifica explícitamente como Andrew Mountbatten-Windsor, pero el expríncipe conoció a Epstein en 1999 gracias a Maxwell, la novia de este por entonces y ahora delincuente sexual convicta. Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

En un correo electrónico a Maxwell el 16 de agosto de 2001, la persona “A” escribió: “Estoy aquí en el Campamento de Verano Balmoral de la Familia Real”.

“¿Qué tal Los Ángeles?”, escribió “A” en el correo electrónico. “¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?”.

Maxwell respondió: “Siento mucho decepcionarte, pero hay que decir la verdad. Solo he podido encontrarte amigos apropiados”.

Ninguno de los correos electrónicos sugiere ninguna irregularidad. CNN ha intentado contactar a representantes de Mountbatten-Windsor para obtener comentarios, sin éxito. Andrés ha negado previamente todas las acusaciones en su contra.

Balmoral, una finca privada en Aberdeenshire, Escocia, suele ser utilizada por la familia real como residencia de verano. CNN ha preguntado al Palacio de Buckingham sobre la referencia a Balmoral.

En el intercambio con Maxwell, “A” añadió que su “valet” —quien, según dijeron, había estado con ellos desde que tenían dos años— había fallecido recientemente y que había “dejado la Marina Real”.

Dice: “Estoy un poco desorientado, ya que no solo han reestructurado mi oficina, sino que también he dejado la Marina Real y ahora mi vida es un caos, ya que no tengo a nadie que me cuide. Él era un pilar fundamental y casi un miembro de la familia. Si tienes alguna buena idea para ayudarme a recuperar el control, te agradecería que me aconsejaras. Nos vemos pronto… Espero que vengas. Un xxx”, concluía el correo electrónico.

Mountbatten-Windsor dejó la Marina Real en julio de 2001, un mes antes de que aparentemente se produjera el intercambio de correos electrónicos.

Otros correos electrónicos parecen mostrar a Maxwell ayudándolo a planificar un viaje a Perú con “chicas”.

En los correos electrónicos fechados entre febrero y marzo de 2002, Maxwell parece actuar como intermediaria entre “A” y un hombre que aparentemente coordina actividades. En un intercambio de correos electrónicos con Maxwell el 27 de febrero, el supuesto intermediario sugiere que podría ofrecerle a “A” algunas actividades turísticas, como paseos a caballo y un almuerzo privado cerca del mar, y luego pregunta: “Sobre las chicas… ¿cuántos años tiene? Dudo que encuentre a alguien aquí, pero podemos intentarlo”.

Maxwell reenvió el correo electrónico a “A”, cuya dirección aparecía como “El Hombre Invisible”.

“A” respondió que estaba “abrumado por la amabilidad y generosidad de las ofertas” que le estaban haciendo.

Escribió que visitar el sitio arqueológico de los Agujeros de Nazca “sonaba interesante” y añadió: “En cuanto a las chicas, bueno, eso lo dejo enteramente en tus manos y en las de (el intermediario)”.

En un correo electrónico posterior, Maxwell dijo que a “Andrew” le gustaría hacer algo de “turismo (léase: que sea inteligente, divertido y de buena familia)”.

Añadió: “Sé que puedo confiar en ti para que lo pase genial y que solo le presentarás a amigos en quienes confíes para que sean amables, discretos y divertidos. No quiere leer sobre ningún viaje en los periódicos, ni a quién ni qué vio”.

“Llámame si tienes alguna pregunta; si no, puedes esperar que un caballero con voz muy inglesa te llame por teléfono para saludarte. Le dije que sería mejor que hiciera sus planes directamente contigo”, añadió Maxwell.

El 3 de marzo, “A” le dijo a Maxwell que llamaría directamente al agente peruano.

El expríncipe visitó Perú en marzo de 2002 en visita oficial para conmemorar el 50 º aniversario del reinado de su madre, la reina Isabel II. Imágenes del viaje, tomadas por Getty Images, muestran al entonces príncipe posando con bomberos en Lima.

Mountbatten-Windsor renunció a sus funciones reales en 2019 tras una desastrosa entrevista con BBC sobre sus vínculos con Epstein. Sin embargo, la publicación de documentos por parte del gobierno estadounidense, así como las memorias póstumas de su acusadora, Virginia Giuffre, desataron una nueva ola de escrutinio.

Andrés ha negado todas las acusaciones de Giuffre y afirma no recordar haberla conocido, a pesar de una foto de ambos con Maxwell. En 2022, pagó un acuerdo a Giuffre para resolver una demanda por abuso sexual. Giuffre se suicidó en abril.

La renovada atención sobre los vínculos de Andrés con Epstein en las últimas semanas empujó al rey Carlos a despojar a su hermano de sus títulos reales y ordenarle que abandonara su residencia de 30 habitaciones en los terrenos del Castillo de Windsor.

