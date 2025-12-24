Dos muertos y 20 heridos en explosión e incendio en un asilo de ancianos de Pensilvania

Por Danny Freeman, Taylor Romine y Hanna Park, CNN

Dos personas murieron después de que una explosión y un incendio arrasaron con una residencia de ancianos en las afueras de Filadelfia, lo que provocó que los servicios de emergencia, los transeúntes y el personal se apresuraran a poner a salvo a los residentes de edad avanzada, según informó el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Una de las víctimas era empleada y la otra residente, de acuerdo con el jefe de la Policía de Bristol, Charles Winik. Veinte personas fueron hospitalizadas inicialmente; una ya fue dada de alta y otra permanece en estado crítico. No se reportaron heridos entre los socorristas.

Las autoridades confirmaron que todos los residentes y empleados han sido localizados.

De acuerdo con información preliminar, la explosión habría sido causada por una fuga de gas, según explicó el gobernador Shapiro.

La investigación está a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), que llegó al lugar este miércoles por la mañana.

Los investigadores no podrán revisar completamente la línea de gas natural hasta que se despeje una ruta segura, lo que podría tomar varios días. Una vez que sea seguro, continuarán documentando la escena y examinando la tubería y el equipo involucrados.

La empresa de servicios públicos PECO indicó que aún no se ha determinado si su equipo o el gas natural estuvieron involucrados en el incidente.

La NTSB tiene una división que investiga accidentes relacionados con el transporte de gas natural.

Equipos de PECO respondieron a los informes de olor a gas en las instalaciones poco después de las 2 p.m., hora local, dijo la compañía en un comunicado el martes.

“Mientras los equipos estaban en el lugar, ocurrió una explosión en la instalación. Los equipos de PECO cortaron el servicio de gas natural y electricidad a la instalación para garantizar la seguridad de los socorristas y los residentes locales”, dijo la empresa de servicios públicos en el comunicado.

Los servicios de emergencia trabajaron rápidamente para evacuar a todas las personas que pudieron encontrar, ya que todavía se percibía un fuerte olor a gas, dijo el jefe de bomberos Kevin Dippolito. Entre 15 y 30 segundos después de que los bomberos abandonaran el edificio, se produjo otra explosión y el posterior incendio, lo que demuestra lo peligrosas que eran las condiciones durante las primeras labores de rescate.

Además del incendio, el edificio sufrió graves daños, ya que el primer piso se derrumbó parcialmente sobre el sótano, dijo Dippolito. Este miércoles, el jefe de bomberos precisó que el colapso ocurrió en la zona de la cafetería, con un área de servicios debajo. Reiteró que aún se desconoce el origen exacto de la explosión.

Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades habían utilizado maquinaria pesada para remover techos y paredes colapsados.

“La explosión fue realmente catastrófica”, dijo Shapiro.

Las autoridades dijeron que implicó un esfuerzo enorme por parte de todos los presentes para poner a salvo a las personas que se encontraban dentro del lugar y describieron escenas de personas siendo rescatadas por ventanas, escaleras y huecos de ascensor.

“Hubo un agente de policía que literalmente cargó a dos personas sobre sus hombros y corrió para ayudarlas”, dijo Dippolito.

El Bristol Health & Rehab Center, antes conocido como Silver Lake Nursing Home, está ubicado a unos 32 kilómetros al noroeste de Filadelfia, en el municipio de Bristol. La institución agradeció a los socorristas en una publicación en Facebook y reconoció al personal por su dedicación hasta que todos estuvieron a salvo.

La escuela secundaria Harry S. Truman está siendo utilizada como centro de reunión para las personas desplazadas por el incendio, según informó Christopher Polzer, superintendente adjunto del distrito escolar de Bristol Township.

La explosión e incendio del martes provocaron una movilización general, con vecinos que acudieron a ayudar y agentes de hasta tres municipios vecinos que se presentaron para brindar asistencia en las labores de rescate.

La explosión ocurrió a las 2:19 p.m., hora local, y de inmediato las radios se llenaron de llamadas informando del desastre, según Dippolito. En cuestión de minutos, los bomberos llegaron al lugar y comenzaron a sacar a las personas del edificio afectado, dijo.

Aleen Schiavo, vecina del asilo, contó a CNN que corrió al lugar tras escuchar una fuerte explosión. “Estaba acostada y escuché un gran estruendo. Dos minutos después, una amiga me llamó y me dijo que el asilo había explotado, así que salí corriendo porque tengo amigos que trabajan allí”.

Videos y fotos de Schiavo muestran a bomberos y personal de emergencia llegando al lugar, con escombros en el suelo.

Willie Tye, que vive cerca, declaró a la Associated Press que escuchó un “fuerte estruendo” y pensó que “un avión o algo parecido se había estrellado” contra su casa.

Cuando salió, Tye dijo que vio “fuego por todas partes” y a la gente huyendo del edificio.

Las imágenes del lugar mostraron una gran columna de humo negro saliendo del techo, mientras los vehículos de emergencia rodeaban el edificio.

“Nunca había visto tal heroísmo”, dijo Winik, al describir cómo los socorristas entraron al edificio para evacuar a las personas mientras el olor a gas era intenso y las paredes amenazaban con colapsar.

“Algunos no podían caminar; estaban en sillas de ruedas. Otros no podían hablar”, agregó Winik. “Esto pudo haber sido una catástrofe mucho mayor”.

Las personas rescatadas “eran sacadas por los bomberos y entregadas a los agentes de policía, que llegaron de todas partes, creo que de todos los municipios de la zona, y literalmente cargaban a los heridos”, según Dippolito.

Los equipos de emergencia lograron rescatar a dos personas del sótano derrumbado justo antes de la segunda explosión, dijo Dippolito.

Esa explosión y el incendio posterior “nos ayudaron a identificar de dónde provenía la fuga en el sótano, y así pudimos evitar que se extendiera a otras partes del edificio”, dijo Dippolito.

Shapiro elogió a los equipos de emergencia, diciendo que en la respuesta inicial al incidente, “se pudo ver lo que significa el verdadero heroísmo”.

El Bristol Health & Rehab Center, donde ocurrió la explosión mortal del martes, cambió de propietario a principios de diciembre, según informó Shapiro.

El 10 de diciembre, el Departamento de Salud de Pensilvania visitó las instalaciones, donde se implementó un plan para “mejorar los estándares de la residencia”, declaró. No dio detalles sobre las mejoras necesarias ni sobre el plan en sí.

“Este trabajo continuará con los nuevos propietarios para garantizar que hagan lo necesario para mantener la seguridad de los residentes en esta residencia y en las otras a las que están siendo trasladados”, añadió Shapiro.

Registros estatales muestran que el asilo fue citado por incumplir varias regulaciones en su última inspección en octubre, antes del cambio de propietarios. Las infracciones incluyeron la falta de extintores portátiles en uno de los tres pisos, acceso restringido a algunas escaleras y ausencia de barreras contra humo en dos pisos.

No se emitieron infracciones tras una inspección de seguridad en septiembre de 2024, de acuerdo con Medicare.gov, aunque el centro tiene una calificación de “muy por debajo del promedio”.

CNN solicitó información adicional al Bristol Health & Rehab Center sobre la explosión y el plan de mejoras. En una publicación en Facebook, el centro indicó que fue adquirido por nuevos propietarios a principios de mes y que han trabajado para corregir problemas previos, comprometiéndose a continuar con esas mejoras tras el incidente.

El Departamento de Salud de Pensilvania afirmó que toma en serio todas las quejas, pero no puede confirmar ni negar la existencia de una investigación. “Si se realiza una investigación, los resultados se hacen públicos al menos 41 días después de la fecha de cierre, conforme a los requisitos federales y constitucionales”, indicó la entidad.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

Dakin Andone de CNN contribuyó a este informe.