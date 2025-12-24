El Consejo Electoral de Honduras declara a Nasry Asfura ganador de la elección presidencial; sus rivales dicen que impugnarán

Por CNN en Español

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró este miércoles a Nasy “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, ganador de la elección presidencial del 30 de noviembre.

Días antes de las elecciones, Asfura fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje en video, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López dijeron que Asfura superó por un 0,74 % de la votación a su más cercano rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

De acuerdo con las consejeras, Asfura tuvo el 40,27 % de los votos por el 30,53 % de Nasralla. En tercer lugar quedó la candidata oficalista Rixi Moncada, con el 19,19% de los sufragios.

Las consejeras defendieron la decisión de emitir la declaratoria aunque aún no se ha concluido el escrutinio especial de algunas actas. Dijeron que, de un total de 19.153 actas recibidas, 18.820 fueron divulgadas correctamente mientras 333 tienen inconsistencias. Agregaron que esto implica que el 98,27 % de las actas se pueden considerar como “divulgadas y consistentes”.

Tanto el partido de Nasralla como el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) han advertido que impugnarán el proceso.

Noticia en desarrollo.

