Una carta de Epstein dirigida al agresor sexual convicto Larry Nassar hace mención a “nuestro presidente”

Advertencia: Esta publicación contiene lenguaje que los lectores pueden encontrar perturbador.

Una carta manuscrita firmada por “J. Epstein” parece tener referencias obscenas en relación al presidente Donald Trump. Se trata de un breve mensaje de 2019 enviado desde la cárcel al agresor sexual convicto Larry Nassar.

La carta no nombra explícitamente a Trump, sino que se refiere a “nuestro presidente”. El mensaje parece haber sido enviado en agosto de 2019, el mismo mes en que Epstein se suicidó en prisión. Trump era presidente en ese momento.

La misiva está incluida en la última colección de documentos de Epstein publicada por el Departamento de Justicia el lunes. “Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”, dice la carta.

Las autoridades no han acusado a Trump de ningún delito ni lo han imputado por ningún crimen en relación con Epstein.

“Estimado L.N.” —comienza la carta—. “Como ya sabes, he tomado el ‘camino corto’ a casa. ¡Buena suerte! Compartimos una cosa… nuestro amor y cuidado por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”. La carta hace otra referencia obscena al trato de Trump hacia las mujeres.

“La vida es injusta”, dice la carta.

Aunque no se refiere a esta carta en particular, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que dice que algunos de los documentos publicados “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas” contra el presidente.

“Para que quede claro: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en contra del presidente Trump”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios sobre la carta, pero hasta ahora no obtuvo respuestas.

Si bien la carta está dirigida a un “L.N.”, el Departamento de Justicia publicó una foto del sobre, con matasellos del 13 de agosto de 2019 y dirigido al exmédico olímpico y agresor sexual. El sobre fue enviado desde el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York a Nassar, quien figuraba como recluso en una prisión federal en Arizona.

La carta tiene matasellos de tres días después de la muerte de Epstein. El personal de la prisión está autorizado a leer e inspeccionar el correo saliente, lo que puede causar retrasos. No está claro por qué los funcionarios de la prisión permitieron que se enviara la carta de Epstein ni por qué se retrasó. CNN informó anteriormente que, mientras estaba encarcelado, Epstein envió una carta a Nassar, aunque no se reveló el contenido de la misma. Fue descubierta por funcionarios penitenciarios que investigaban el suicidio de Epstein semanas después de su muerte. Se desconoce si Nassar y Epstein tenían algún tipo de relación.

Según otro documento publicado este martes por el Departamento de Justicia, el FBI solicitó en 2020 a su laboratorio que realizara un análisis caligráfico para comparar la carta con otros escritos de Epstein. No se especificó la conclusión del laboratorio.

Nassar, médico de la selección nacional de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan durante muchos años, cumple una condena de 60 años en una prisión federal por cargos de pornografía infantil. Más de 150 mujeres y niñas declararon públicamente ante un tribunal que él había abusado sexualmente de ellas.

El sobre, dirigido a Larry Nassar en 9300 S. Wilmot Road, Tucson, Arizona, 85756, una instalación de la Oficina Federal de Prisiones, estaba marcado como “devuelto al remitente”, ya que el destinatario “ya no se encontraba en esa dirección”.

