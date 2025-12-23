Los registros muestran que Trump viajó en “al menos ocho” vuelos de Epstein, según un fiscal federal de Nueva York

Por Kara Fox, CNN

Los registros de vuelo muestran que Donald Trump “viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que sabíamos)”, escribió un fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico fechado el 8 de enero de 2020.

El dato surge de los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia durante la noche de este lunes.

Según el fiscal, Trump fue incluido como pasajero en “al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996, incluidos al menos cuatro en los que (Ghislaine) Maxwell también estuvo presente”.

En un vuelo de 1993, Trump y Epstein “son los únicos dos pasajeros registrados. En otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y una persona que tenía 20 años entonces”.

“En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que serían posibles testigos en un caso Maxwell”, manifestó el fiscal federal adjunto en el correo electrónico, que fue enviado durante el primer mandato de Trump.

El fiscal federal adjunto agregó: “Acabamos de terminar de revisar los registros completos (más de 100 páginas en letra muy pequeña) y no queríamos que nada de esto fuera una sorpresa en el futuro”.

Trump y Epstein tienen una larga historia juntos, pero las autoridades no han acusado a Trump de ningún delito relacionado con Epstein.

La vasta cantidad de documentos relacionados con Epstein cita a muchas personas, y su simple mención no demuestra en sí misma la existencia de un delito.

Trump ha intentado distanciarse de Epstein durante mucho tiempo. Lo ha llamado “pervertido”, ha insistido en que “no era su fan” y ha dicho que, antes de su muerte, no se habían hablado en años.

Sin embargo, una revisión exhaustiva de CNN de registros judiciales, fotografías, entrevistas y otros documentos públicos revela una relación duradera hasta mediados de la década de 2000, cuando Trump afirma haberla roto.

Ahora, Trump minimiza repetidamente su antigua amistad con Epstein, incluso mientras sigue saliendo a la luz nueva información.

La revelación de este lunes ocurre después de que el viernes fue publicado un lote parcial de archivos con gran cantidad de información censurada. Estos incluían fotografías inéditas del expresidente Bill Clinton con Epstein y una descripción de 1996 de una denuncia penal contra el difunto delincuente sexual convicto.

El Departamento de Justicia ha sido criticado por legisladores de ambos partidos que alegan que las liberaciones parciales no cumplen con la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.