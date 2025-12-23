La economía estadounidense fue mucho más sólida de lo esperado en el tercer trimestre

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Una lectura inicial del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre mostró que la economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada ajustada por inflación del 4,3 %, un ritmo mucho más rápido que el 3,8 % registrado en el segundo trimestre, según datos del Departamento de Comercio publicados este martes. Esta es la tasa de crecimiento más rápida en dos años.

Una aceleración del gasto de los consumidores, que aumentó un 3,5 % frente al 2,5 % del segundo trimestre, y de las exportaciones, que aumentaron un 8,8 % frente al -1,8 % del segundo trimestre, fueron los principales factores que contribuyeron a los datos del PIB del tercer trimestre.

El presidente Donald Trump declaró este martes que el informe reflejaba su amplia política de aranceles, que aumentó sustancialmente durante el tercer trimestre. Sin embargo, un caso pendiente ante la Corte Suprema podría anular muchos de los aranceles que ha promulgado y potencialmente resultar en grandes reembolsos a los importadores.

“Los aranceles son responsables de las EXCELENTES cifras económicas de EE.UU. RECIÉN ANUNCIADAS… ¡Y SOLO MEJORARÁN!”, escribió Trump en sus redes sociales. “Además, SIN INFLACIÓN y CON GRAN SEGURIDAD NACIONAL. ¡Oremos por la Corte Suprema de EE.UU.!”.

Si bien Trump ha presionado con frecuencia para que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés para impulsar la economía, el informe de este martes probablemente le dé al banco central aún menos motivos para recortarlas cuando se reúna nuevamente el próximo mes.

