Equipos de emergencia responden a explosión e incendio en un asilo de ancianos en Pensilvania; reportan múltiples heridos

Los equipos de emergencia responden a un incendio y explosión con informes de múltiples heridos en un asilo de ancianos en Pensilvania, según funcionarios locales.

Reportes iniciales señalan que personas estaban atrapadas, dijo Ruth Miller, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Pensilvania, a Associated Press.

Se informa que una parte del edificio colapsó, dijo Jim O’Malley del condado de Bucks en un comunicado. Múltiples agencias de Pensilvania y Nueva Jersey están respondiendo, agregó.

Las autoridades dijeron a AP que la explosión parece estar relacionada con gas.

CNN se ha comunicado con las autoridades locales para obtener más información.

El asilo de ancianos Silver Lake está ubicado a unas 20 millas (unos 30 kms) al noroeste de Filadelfia en el municipio de Bristol.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que fue informado sobre la situación y está en contacto con las autoridades locales, pero no proporcionó detalles adicionales sobre la situación.

“La escena sigue activa, y las personas cercanas deben seguir las indicaciones de las autoridades locales. Por favor, únanse a Lori y a mí en rezar por la comunidad de Bristol”, dijo en una publicación en X.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

