El premio mayor de Powerball aumenta a US$ 1.700 millones para el sorteo de Nochebuena

Por Susannah Cullinane, CNN

No hubo ganadores del premio mayor en el sorteo de Powerball este lunes, lo que elevó el gran premio a un estimado de US$ 1.700 millones para la próxima apuesta en Nochebuena

Los números ganadores de este lunes por la noche fueron 3, 18, 36, 41, 54 y el Powerball rojo 7, con un multiplicador Power Play de 2.

El premio mayor para el próximo sorteo, este lunes por la noche, es el cuarto más grande en el juego de Powerball y el quinto más grande entre los premios de lotería en Estados Unidos, según un comunicado de prensa del sábado.

Aunque nadie se llevó el premio gordo, nueve boletos ganaron recompensas de US$ 1 millón al acertar las cinco bolas blancas, según un comunicado de prensa de Powerball.

Estos billetes se vendieron en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin.

El próximo sorteo del miércoles será el 47 de la actual racha de premios mayores, lo que Powerball considera un récord para el juego.

El premio mayor de US$ 1.700 millones es el cuarto más grande de Powerball en la historia. El más grande de la lotería estadounidense fue de US$ 2.040 millones en 2022.

Powerball afirmó que el premio mayor sólo se ganó una vez en Nochebuena en la historia del juego.

Si un jugador gana el premio mayor este miércoles, puede elegir entre un premio anual estimado en US$ 1.700 millones o un pago único estimado en US$ 781,3 millones antes de impuestos.

La opción de anualidad permite al ganador recibir un pago inmediatamente y luego 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

Para ganar un premio mayor de Powerball, el poseedor de un boleto debe acertar las seis bolas sorteadas: cinco blancas y una roja.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292,2 millones, aunque las probabilidades son mejores para premios en efectivo más pequeños, algunos tan bajos como US$ 4.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora de Miami.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.